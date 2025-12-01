El PP valenciano nombra a Carlos Mazón presidente de una comisión en Les Corts que conlleva un plus salarial de 643 euros mensuales

El ex presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (Eduardo Parra - Europa Press)

El grupo parlamentario popular en Las Cortes valencianas ha nombrado a Carlos Mazón nuevo presidente de la Comisión de Reglamento, un cargo que conlleva un plus salarial de 34 euros brutos mensuales, es decir, 8.879 euros brutos al año. Así lo ha denunciado este lunes el portavoz socialista, José Muñoz, que ha subido a la red social X la propuesta de nombramiento. “Pérez Llorca, en lugar de exigirle el acta de diputado a Mazón, le premia haciéndole portavoz de la Comisión de Reglamento. Todo para que pueda cobrar un PLUS SALARIAL (634 euros al mes). Curiosa forma de pedir perdón a las víctimas de la DANA), ha señalado.

Esta decisión se ha hecho pública un día antes de la toma de posesión oficial de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Comunitat Valenciana, acto que tendrá lugar este martes a las 12 horas. Pérez Llorca logró ser investido la semana pasada con los votos a favor de PP y Vox. Mazón, por su parte, sigue como diputado autonómico, lo que garantiza su condición de aforado.

Como ex presidente regional, Mazón tiene derecho a cobrar dos años de retribución como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Su salario sería de 86.862,36 euros brutos anuales, una cuantía que incluye un complemento como personal de alto cargo. A ella habría que sumar la indemnización por residencia a la que Mazón tendría derecho si mantuviera en Alicante su vivienda habitual, lo que implicaría otros 7.300 euros aproximadamente. Así, en total sumaría 94.162 euros brutos al año.

El nuevo presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca (Eduardo Manzana - Europa Press)

La comisión de la que Mazón es nuevo presidente no es una comisión legislativa. En lo que llevamos de legislatura no se ha reunido ni una sola vez. Únicamente aborda los cambios en el reglamento de las Corts, que se dan con muy poca frecuencia. Ahora mismo, de hecho, hay en marcha una modificación, pero se ha presentado por lectura única, con lo que irá directamente al Pleno, sin pasar por la comisión.

