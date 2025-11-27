El mayor miedo de los españoles es la guerra: la temen más que a los problemas salud física y mental, la vivienda y la delincuencia

Rescatistas retiran escombros de un edificio residencial que sufrió grandes daños en un ataque ruso, en Ternopil, Ucrania, el 21 de noviembre de 2025. (AP Foto/Vlad Kravchuk)

Casi ocho de cada diez españoles teme a las guerras y conflictos actuales. De hecho, el 68% asegura que, al hacer un balance general sobre la situación actual del mundo, pesan más las cuestiones que llevan al pesimismo y solo un 27,3% afirma que afrontan el presente optimismo. En cuanto a la situación actual de España, el 67,7% de los encuestados asegura que haciendo balance pesan más las cuestiones que llevan al pesimismo y solo un 26,8% opinan que ese balance lleva al optimismo. Son datos del último estudio que ha realizado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre ‘Miedos e incertidumbres’.

En relación a los sentimientos de miedo o temor de carácter general, el 73,9% ha asegurado no experimentar este tipo de emociones, frente a un 23% que sí las siente. La guerra y los conflictos actuales encabezan la lista de preocupaciones (17,7%), seguidos por la salud física (16,7%) la salud mental (16,1%), los familiares (16%), la delincuencia (14,6%), la ocupación ilegal (12,7%) o la búsqueda de vivienda (7,6%).

En cuanto a la posibilidad de que España se vea implicada en una guerra en los próximos años, el 66,2% ha reconocido haber pensado en esta eventualidad, frente a un 33,1% que no lo ha contemplado. Entre quienes consideran factible un conflicto, el 57% ha apuntado a Rusia como posible adversario, el 42,2% a Marruecos y el 30,4% a Estados Unidos.

Automóviles calcinados frente a un edificio residencial que resultó gravemente dañado en un ataque ruso en Ternópil, Ucrania, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Vlad Kravchuk)

Pocas esperanzas ante el futuro

Respecto al grado de satisfacción con la época que les ha tocado vivir, el 59,2% de los encuestados ha declarado estar “muy o bastante satisfecho”, el 18,4% se ha mostrado satisfecho y solo el 21,4% ha indicado estar “poco o nada satisfecho”.

Al analizar las expectativas sobre el futuro, el 71,7% ha opinado que en la actualidad se vive mejor y se ha avanzado más que en cualquier otro momento de la historia. Sin embargo, el 33,1% ha expresado que en el futuro se vivirá “mucho mejor o mejor” que ahora, mientras que el 54,6% ha considerado que la situación será “peor o mucho peor”. Solo un 6,6% ha estimado que no habrá cambios significativos.

En lo que respecta a la esperanza de vida, el 33,1% de los españoles espera alcanzar entre 80 y 89 años, el 29,7% prevé vivir entre 90 y 99 años, el 8,4% aspira a llegar a los 100 y 109 años, y un 1,3% confía en superar los 110 años.

Los pesimistas y optimistas españoles

A pesar de este panorama, la mayoría de los participantes en el estudio ha manifestado una actitud positiva ante la vida. El CIS ha constatado que el 76,9% de los españoles se considera “más bien optimista”, mientras que un 14,5% se define como “más bien pesimista” y un 7,1% se describe como una persona “equilibrada, ni optimista ni pesimista”. Esta tendencia al optimismo es especialmente pronunciada entre las mujeres (77,5%), las personas de entre 35 y 44 años (85%), quienes residen en municipios de más de 400.000 habitantes (85,9%), los que cuentan con estudios superiores (83,1%), los que se identifican con la clase alta y media-alta (90,4%) y media-media (85,3%), así como entre los indiferentes y no creyentes (85,1%).

Por el contrario, el pesimismo se concentra en mayor medida entre los jóvenes de 25 a 34 años (21,2%) y de 18 a 24 años (20,1%), los habitantes de municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes (17,1%), quienes solo han cursado estudios de primaria (18,5%), los estudiantes (40%) y los técnicos profesionales (21%), los que se consideran de clase media-baja (19,1%) y los católicos no practicantes (16,8%).

Percepción personal y balance de la situación actual

El estudio del CIS también ha explorado cómo se perciben los españoles a sí mismos. Un 46,2% ha afirmado que la frase “le resulta fácil ponerse en el lugar de los demás” le describe, y un 42,1% ha indicado que esta afirmación le representa completamente. En cuanto a la sociabilidad, un 43,2% se ha identificado plenamente con la descripción de ser “extrovertido y sociable”, mientras que un 40% ha señalado que esta característica “más bien le describe”. Respecto a la tendencia a criticar a los demás, un 43,6% ha respondido que “más bien no le describe”, un 37% que “no le describe en absoluto” y un 12,7% que “más bien le describe”.