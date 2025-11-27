España

El mayor miedo de los españoles es la guerra: la temen más que a los problemas salud física y mental, la vivienda y la delincuencia

Una encuesta del CIS destaca que, pese a la preocupación por posibles conflictos, la mayoría mantiene una actitud positiva, aunque el balance sobre la situación mundial y nacional sea negativo

Rescatistas retiran escombros de un
Rescatistas retiran escombros de un edificio residencial que sufrió grandes daños en un ataque ruso, en Ternopil, Ucrania, el 21 de noviembre de 2025. (AP Foto/Vlad Kravchuk)

Casi ocho de cada diez españoles teme a las guerras y conflictos actuales. De hecho, el 68% asegura que, al hacer un balance general sobre la situación actual del mundo, pesan más las cuestiones que llevan al pesimismo y solo un 27,3% afirma que afrontan el presente optimismo. En cuanto a la situación actual de España, el 67,7% de los encuestados asegura que haciendo balance pesan más las cuestiones que llevan al pesimismo y solo un 26,8% opinan que ese balance lleva al optimismo. Son datos del último estudio que ha realizado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre ‘Miedos e incertidumbres’.

En relación a los sentimientos de miedo o temor de carácter general, el 73,9% ha asegurado no experimentar este tipo de emociones, frente a un 23% que sí las siente. La guerra y los conflictos actuales encabezan la lista de preocupaciones (17,7%), seguidos por la salud física (16,7%) la salud mental (16,1%), los familiares (16%), la delincuencia (14,6%), la ocupación ilegal (12,7%) o la búsqueda de vivienda (7,6%).

En cuanto a la posibilidad de que España se vea implicada en una guerra en los próximos años, el 66,2% ha reconocido haber pensado en esta eventualidad, frente a un 33,1% que no lo ha contemplado. Entre quienes consideran factible un conflicto, el 57% ha apuntado a Rusia como posible adversario, el 42,2% a Marruecos y el 30,4% a Estados Unidos.

Automóviles calcinados frente a un
Automóviles calcinados frente a un edificio residencial que resultó gravemente dañado en un ataque ruso en Ternópil, Ucrania, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Vlad Kravchuk)

Pocas esperanzas ante el futuro

Respecto al grado de satisfacción con la época que les ha tocado vivir, el 59,2% de los encuestados ha declarado estar “muy o bastante satisfecho”, el 18,4% se ha mostrado satisfecho y solo el 21,4% ha indicado estar “poco o nada satisfecho”.

Al analizar las expectativas sobre el futuro, el 71,7% ha opinado que en la actualidad se vive mejor y se ha avanzado más que en cualquier otro momento de la historia. Sin embargo, el 33,1% ha expresado que en el futuro se vivirá “mucho mejor o mejor” que ahora, mientras que el 54,6% ha considerado que la situación será “peor o mucho peor”. Solo un 6,6% ha estimado que no habrá cambios significativos.

En lo que respecta a la esperanza de vida, el 33,1% de los españoles espera alcanzar entre 80 y 89 años, el 29,7% prevé vivir entre 90 y 99 años, el 8,4% aspira a llegar a los 100 y 109 años, y un 1,3% confía en superar los 110 años.

Los pesimistas y optimistas españoles

A pesar de este panorama, la mayoría de los participantes en el estudio ha manifestado una actitud positiva ante la vida. El CIS ha constatado que el 76,9% de los españoles se considera “más bien optimista”, mientras que un 14,5% se define como “más bien pesimista” y un 7,1% se describe como una persona “equilibrada, ni optimista ni pesimista”. Esta tendencia al optimismo es especialmente pronunciada entre las mujeres (77,5%), las personas de entre 35 y 44 años (85%), quienes residen en municipios de más de 400.000 habitantes (85,9%), los que cuentan con estudios superiores (83,1%), los que se identifican con la clase alta y media-alta (90,4%) y media-media (85,3%), así como entre los indiferentes y no creyentes (85,1%).

Por el contrario, el pesimismo se concentra en mayor medida entre los jóvenes de 25 a 34 años (21,2%) y de 18 a 24 años (20,1%), los habitantes de municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes (17,1%), quienes solo han cursado estudios de primaria (18,5%), los estudiantes (40%) y los técnicos profesionales (21%), los que se consideran de clase media-baja (19,1%) y los católicos no practicantes (16,8%).

Percepción personal y balance de la situación actual

El estudio del CIS también ha explorado cómo se perciben los españoles a sí mismos. Un 46,2% ha afirmado que la frase “le resulta fácil ponerse en el lugar de los demás” le describe, y un 42,1% ha indicado que esta afirmación le representa completamente. En cuanto a la sociabilidad, un 43,2% se ha identificado plenamente con la descripción de ser “extrovertido y sociable”, mientras que un 40% ha señalado que esta característica “más bien le describe”. Respecto a la tendencia a criticar a los demás, un 43,6% ha respondido que “más bien no le describe”, un 37% que “no le describe en absoluto” y un 12,7% que “más bien le describe”.

