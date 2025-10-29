España

Las contradicciones del ‘barón lastre’ Mazón frustran los planes de Feijóo para fijar la agenda en Sánchez y “su corrupción”

En la semana del aniversario de la DANA, Feijóo marca distancias sobre su barón popular, presionado en las calles, Les Corts y los tribunales

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
El presidente del PP, Alberto
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del PPCV y jefe del Consell, Carlos Mazón. (Europa Press)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trata de centrar la agenda política en la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo del Senado. “Es la semana del Supremo y Sánchez”, repite el líder de la oposición. Pero en la semana donde los focos también los ocupa el aniversario de la DANA, las contradicciones del líder del PPCV para establecer una única versión de la tarde de las inundaciones es una piedra en su camino difícil de mover. Y es que un año después de la tragedia, Mazón todavía no ha explicado qué hizo en el restaurante El Ventorro, ni qué trayectos realizó de allí hasta el Palau, ni qué llamadas contestó, colgó o simplemente ignoró cuando ya había muertos.

Y este asunto comienza a agotar la paciencia de su jefe en Madrid, que si bien no se plantea forzar por ahora el relevo, desde hace meses desliza mensajes que siembran la duda sobre su barón lastre, a quien bendice públicamente el compromiso de vincular su futuro político a la reconstrucción. “[Mazón] Ha unido su futuro político a la reconstrucción. Y por tanto, veremos el éxito para valorar posteriormente el futuro político del presidente Mazón”, declaró Feijóo al ser preguntado si la actuación del presidente de la Generalitat estos meses despeja el camino para seguir al frente del Partido Popular en esa región.

Y a pesar de los intentos por rehuir de las polémicas sobre la DANA, las últimas revelaciones que atrasan la llegada del jefe del Consell al Palau vuelven a poner la bola en el tejado de Feijóo. Según una información revelada por el diario Levante-EMV, Mazón acompañó a la periodista Maribel Vilaplana, con quien comió durante los momentos más críticos en el día de la DANA, hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante El Ventorro. Cuando se despidieron, a las 18:45, la cifra de muertos ascendía a 56. A partir de ese momento se abre una franja de una hora en el que el político del Partido Popular no se comunicó con nadie, pese a que en ese lapso fallecieron 80 de las 229 víctimas mortales de la inundación. El propio listado telefónico de Mazón, aportado a la comisión de las Cortes Valencianas, muestra una interrupción en las llamadas: durante 37 minutos, entre las 18:57 y las 19:34, su teléfono permaneció apagado o sin actividad.

Feijóo insta a Mazón a dar explicaciones en las res comparecencias

La pregunta maldita ha vuelto a sobrevolar este martes al líder de la oposición en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum: ¿Por qué Mazón sigue en su cargo un año después? Y Feijóo, que un día antes decidió ir más lejos afirmando que “ahora no toca” porque “es la semana de las víctimas”, decidió elevar un grado más la presión sobre su barón valenciano: “el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Corts Valencianes y en el Senado”, contestó.

Así, el líder de la oposición ya daba por hecho que Mazón acudiría a las tres comparecencias, incluso antes de que el propio Consell lo confirmase, si bien horas más tarde haría lo propio la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero. La supervivencia de Mazón comienza a despertar divisiones en sectores del partido, donde ya hay voces que creen que el presidente popular debería forzar la salida del jefe del Consell porque “ya no da más de sí”.

Fuentes populares consultadas por Europa Press admiten que Feijóo no puede contradecirse sobre sus palabras vinculadas a la reconstrucción, máxime cuando ha conseguido un acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos de 2026. Desde la oposición, el líder de Compromís Joan Baldoví, trata de calentar el asunto retratando a Mazón como un “cadáver político” que solo se sustenta “porque lo sostiene el PP”.

Las calles elevan la presión

Fuera de la política, en las calles ha tenido lugar este sábado la duodécima manifestación para pedir la dimisión de Mazón, una movilización con un alto valor simbólico al coincidir con el aniversario de la catástrofe. De nuevo, miles de personas han llenado el centro de Valencia al grito de “Mazón dimissió”, con la petición, compartida por las víctimas, de que se haga justicia.

Se trata de un rechazo generalizado que avalan las últimas encuestas publicadas sobre la figura del president. El último sondeo publicado por el diario Levante-EMV reflejó que el 81,2% de los encuestados cree que el president de la Generalitat debe dimitir por su gestión de la DANA y el 90% considera que no debería optar a la reelección. Según una encuesta de 40db para El País y la Ser, la percepción negativa sobre su gestión de la catástrofe es abrumadora: el 75,5% la califica de mala o muy mala.

Temas Relacionados

Carlos MazonDANAAlberto Nunez FeijooPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El patrimonio millonario de El Gran Wyoming, el presentador con 19 casas que defiende el derecho a la vivienda digna

El comunicador ha defendido públicamente su derecho a invertir tras conocerse el alcance de sus bienes

El patrimonio millonario de El

Un equipo de investigadores crea un dispositivo para facilitar la reforestación tras los incendios: semillas que se entierran ”solas”

Este invento, que está fabricado con madera de roble, aumenta la tasa de éxito de germinación hasta el 80 %

Un equipo de investigadores crea

Metrociego: la aplicación para personas con discapacidad visual para sobrevivir al metro de Madrid

Miguel Coello creó Metrociego con solo 18 años para ayudar a personas ciegas a orientase por el metro

Metrociego: la aplicación para personas

La Guardia Civil no encuentra empresa que le suministre tricornios para sus nuevos alumnos: la última fue una de publicidad y eventos

El contrato ha quedado desierto y la Benemérita ha tenido que licitar otro, que todavía no ha sido adjudicado, para que los nuevos guardias que han empezado esta semana la instrucción tengan uno. Anteriores contratos se los llevó una firma de marketing

La Guardia Civil no encuentra

Fotogalería de la DANA de Valencia un año después de la tragedia

Se cumple un año del fenómeno natural que asoló Valencia en apenas unas horas

Fotogalería de la DANA de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil no encuentra

La Guardia Civil no encuentra empresa que le suministre tricornios para sus nuevos alumnos: la última fue una de publicidad y eventos

Fotogalería de la DANA de Valencia un año después de la tragedia

Un padre solicita la custodia compartida de sus hijos y la Justicia lo rechaza: denuncias de malos tratos, desacuerdos y un clima familiar hostil llevan a mantener la exclusiva a la madre

La justicia rechaza la custodia compartida a un padre condenado por violencia machista: los hijos mejoraron tras un tiempo sin tener contacto con él

Una madre registra a su hija con sus apellidos, se separa del padre y solicita que este no tenga patria potestad ni visitas: la Justicia rechaza su petición por ser ella quien rompió el vínculo

ECONOMÍA

El Dacia Sandero es el

El Dacia Sandero es el coche más vendido, pero los españoles no compran (solo) coches baratos: “El precio medio es de 33.251 euros”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Gonzalo Bernardos revela las profesiones de toda la vida con las que podrás ganar hasta 6.000 euros

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resurgir del barro: un año después de la DANA, la actividad económica de las empresas se ha recuperado en un 90%

DEPORTES

Jannik Sinner se resigna a

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”