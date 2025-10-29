Las contradicciones del ‘barón lastre’ Mazón frustran los planes de Feijóo para fijar la agenda en Sánchez y “su corrupción”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del PPCV y jefe del Consell, Carlos Mazón. (Europa Press)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trata de centrar la agenda política en la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo del Senado. “Es la semana del Supremo y Sánchez”, repite el líder de la oposición. Pero en la semana donde los focos también los ocupa el aniversario de la DANA, las contradicciones del líder del PPCV para establecer una única versión de la tarde de las inundaciones es una piedra en su camino difícil de mover. Y es que un año después de la tragedia, Mazón todavía no ha explicado qué hizo en el restaurante El Ventorro, ni qué trayectos realizó de allí hasta el Palau, ni qué llamadas contestó, colgó o simplemente ignoró cuando ya había muertos.

Y este asunto comienza a agotar la paciencia de su jefe en Madrid, que si bien no se plantea forzar por ahora el relevo, desde hace meses desliza mensajes que siembran la duda sobre su barón lastre, a quien bendice públicamente el compromiso de vincular su futuro político a la reconstrucción. “[Mazón] Ha unido su futuro político a la reconstrucción. Y por tanto, veremos el éxito para valorar posteriormente el futuro político del presidente Mazón”, declaró Feijóo al ser preguntado si la actuación del presidente de la Generalitat estos meses despeja el camino para seguir al frente del Partido Popular en esa región.

Y a pesar de los intentos por rehuir de las polémicas sobre la DANA, las últimas revelaciones que atrasan la llegada del jefe del Consell al Palau vuelven a poner la bola en el tejado de Feijóo. Según una información revelada por el diario Levante-EMV, Mazón acompañó a la periodista Maribel Vilaplana, con quien comió durante los momentos más críticos en el día de la DANA, hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante El Ventorro. Cuando se despidieron, a las 18:45, la cifra de muertos ascendía a 56. A partir de ese momento se abre una franja de una hora en el que el político del Partido Popular no se comunicó con nadie, pese a que en ese lapso fallecieron 80 de las 229 víctimas mortales de la inundación. El propio listado telefónico de Mazón, aportado a la comisión de las Cortes Valencianas, muestra una interrupción en las llamadas: durante 37 minutos, entre las 18:57 y las 19:34, su teléfono permaneció apagado o sin actividad.

Feijóo insta a Mazón a dar explicaciones en las res comparecencias

La pregunta maldita ha vuelto a sobrevolar este martes al líder de la oposición en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum: ¿Por qué Mazón sigue en su cargo un año después? Y Feijóo, que un día antes decidió ir más lejos afirmando que “ahora no toca” porque “es la semana de las víctimas”, decidió elevar un grado más la presión sobre su barón valenciano: “el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Corts Valencianes y en el Senado”, contestó.

Así, el líder de la oposición ya daba por hecho que Mazón acudiría a las tres comparecencias, incluso antes de que el propio Consell lo confirmase, si bien horas más tarde haría lo propio la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero. La supervivencia de Mazón comienza a despertar divisiones en sectores del partido, donde ya hay voces que creen que el presidente popular debería forzar la salida del jefe del Consell porque “ya no da más de sí”.

Fuentes populares consultadas por Europa Press admiten que Feijóo no puede contradecirse sobre sus palabras vinculadas a la reconstrucción, máxime cuando ha conseguido un acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos de 2026. Desde la oposición, el líder de Compromís Joan Baldoví, trata de calentar el asunto retratando a Mazón como un “cadáver político” que solo se sustenta “porque lo sostiene el PP”.

Las calles elevan la presión

Fuera de la política, en las calles ha tenido lugar este sábado la duodécima manifestación para pedir la dimisión de Mazón, una movilización con un alto valor simbólico al coincidir con el aniversario de la catástrofe. De nuevo, miles de personas han llenado el centro de Valencia al grito de “Mazón dimissió”, con la petición, compartida por las víctimas, de que se haga justicia.

Se trata de un rechazo generalizado que avalan las últimas encuestas publicadas sobre la figura del president. El último sondeo publicado por el diario Levante-EMV reflejó que el 81,2% de los encuestados cree que el president de la Generalitat debe dimitir por su gestión de la DANA y el 90% considera que no debería optar a la reelección. Según una encuesta de 40db para El País y la Ser, la percepción negativa sobre su gestión de la catástrofe es abrumadora: el 75,5% la califica de mala o muy mala.