Neuroplasticidad, una de las habilidades más poderosas de tu cerebro: qué es, cómo funciona y qué ejercicios hacer

Doctor mirando un cerebro. (Freepik)

El cerebro es uno de los órganos más importantes del ser humano, ya que controla todas las funciones vitales del cuerpo, procesa la información del entorno y permite que tengamos capacidad de pensamiento y aprendizaje. Esto se debe, entre otras cosas, a que está conformado por miles de millones de neuronas.

Gracias a estas, el cerebro tiene una gran capacidad de adaptación, que se conoce como neuroplasticidad. La neuroplasticidad permite que el órgano modifique su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida. Esta capacidad hace posible aprender habilidades nuevas o adaptarse a los diferentes cambios del entorno.

La importancia de la neuroplasticidad radica en que convierte al cerebro en un órgano dinámico, capaz de responder a los desafíos y experiencias de cada etapa de la vida. Este proceso influye tanto en el desarrollo durante la infancia como en la capacidad de adaptación en sus posteriores etapas.

Cómo funciona

A nivel cerebral, este proceso se basa en la capacidad de las neuronas para modificar la intensidad y la forma en que se comunican entre sí. Cuando una experiencia se repite o resulta significativa, las conexiones neuronales implicadas se refuerzan, mientras que aquellas que se utilizan menos tienden a debilitarse. Este mecanismo, conocido como plasticidad sináptica, es fundamental para el aprendizaje y la memoria.

Además, la neuroplasticidad implica cambios tanto a nivel funcional como estructural. Por un lado, el cerebro puede reorganizar la actividad de distintas áreas para adaptarse a nuevas demandas. Por otro, puede generar nuevas conexiones e incluso, en ciertas regiones, producir nuevas neuronas, un fenómeno llamado neurogénesis.

Otro aspecto clave es la capacidad del cerebro para reorganizarse tras una lesión. En estos casos, áreas no dañadas pueden asumir funciones que antes realizaban otras regiones, lo que demuestra la flexibilidad del sistema nervioso.

El neurocientífico Andrew Huberman analiza cómo los ritmos hormonales y las rutinas diarias afectan el bienestar mental y la capacidad de aprendizaje. Descubre la importancia de regular la luz y el sueño para optimizar el funcionamiento de tu cerebro.

Qué ejercicios hacer para mejorar la neuroplasticidad

En cuanto a cómo potenciar la neuroplasticidad, existen diversas actividades que favorecen estos cambios en el cerebro, y aprender es una de las herramientas más eficaces. Estudiar un idioma, tocar un instrumento o aprender una habilidad nueva obliga al cerebro a crear y reforzar conexiones. De hecho, cada vez que una persona se enfrenta a algo nuevo, el cerebro crea caminos distintos para procesar esa información, lo que fortalece su capacidad de adaptación.

El ejercicio físico también influye de forma directa en la neuroplasticidad. Actividades como caminar, correr o nadar aumentan el flujo de sangre hacia el cerebro y favorecen la liberación de sustancias que estimulan la formación y el fortalecimiento de conexiones neuronales. Esto mejora tanto la memoria como la capacidad de concentración.

Los ejercicios mentales tienen un papel similar. Leer con frecuencia, resolver problemas, hacer cálculos o practicar juegos de estrategia mantiene el cerebro activo y estimula distintas áreas cognitivas. Estas actividades obligan al cerebro a pensar de forma flexible y a buscar nuevas soluciones, lo que refuerza su capacidad de cambio.

El descanso también es fundamental. Durante el sueño, el cerebro organiza y consolida la información aprendida durante el día. Dormir bien permite que las conexiones neuronales se estabilicen y que el aprendizaje se fije de forma más eficaz.