La mujer de Bárcenas asegura que vivía “absolutamente aterrorizada”: creía que la seguía la prensa, sin sospechar que se trataba de la ‘operación Kitchen’ de Interior

Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, declara en la Audiencia Nacional que en 2013 sentía que la seguían y vigilaban, pero que atribuía esa sensación al acoso de la prensa. "Vivía absolutamente aterrorizada", confiesa.

Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, ha asegurado este lunes ante el tribunal que juzga la operación Kitchen que vivía “absolutamente aterrorizada” y convencida de que la prensa la seguía de forma constante, sin llegar a sospechar que detrás pudiera existir un operativo policial vinculado al Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Su declaración ha tomado el relevo de la de su marido, que se prolongó durante más de cinco horas, y ha situado el foco en el impacto personal y cotidiano de aquellos meses, marcados, según ha relatado, por la angustia, la desorientación y una sensación persistente de vigilancia. “Desde el minuto uno tenía la sensación de que me seguían”, ha afirmado, insistiendo en que siempre atribuyó esa percepción a la presión mediática.

Una vida condicionada por el miedo

Iglesias ha descrito un cambio radical en su vida tras el ingreso en prisión de Bárcenas el 27 de junio de 2013. “Lo que vivimos en esos 19 meses de prisión provisional fue un infierno”, ha señalado. A partir de entonces, ha explicado, su rutina quedó profundamente alterada: redujo sus salidas al mínimo, vivía “casi enclaustrada” y cada desplazamiento estaba marcado por la tensión.

La ausencia de garaje en su domicilio, ha añadido, la obligaba a enfrentarse a “una nube de periodistas” cada vez que salía a la calle, lo que reforzaba su percepción de estar siendo observada. “Yo todo lo achacaba a la prensa”, ha reiterado, descartando que en aquel momento pudiera contemplar otra explicación.

En ese contexto, cobró especial relevancia la figura de Sergio Ríos, quien había sido conductor de Bárcenas y pasó a trabajar para ella tras su entrada en prisión. Iglesias ha señalado que depositó en él plena confianza, hasta el punto de encargarle el traslado de documentación. “Tenía toda la confianza de mi marido. Yo le ofrecí toda mi confianza”, ha afirmado.

La mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias (EFE)

El deterioro de la confianza y los episodios inquietantes

Esa relación, sin embargo, se fue deteriorando con el tiempo. Iglesias ha situado en un momento impreciso un cambio en la actitud de Ríos, que comenzó a mostrarse “nervioso”, “desafiante” y con comportamientos que le generaban incomodidad. Ha relatado episodios de conducción brusca y comentarios que percibía como reproches, hasta el punto de trasladar a su marido su malestar. “Le dije que no estaba a gusto”, ha explicado, lo que desembocó en la decisión de que dejara de trabajar para ellos.

Paralelamente, su testimonio ha ido enlazando distintos episodios que, según ha contado, alimentaban su sensación de vulnerabilidad. Ha recordado la angustia vivida al salir de una visita en prisión y no encontrar al chófer esperándola durante varios minutos, así como el comentario de un funcionario penitenciario que le dijo: “Estoy deseando verte aquí dentro”, hecho que motivó la presentación de una queja formal.

En relación con la documentación de su marido, Iglesias ha señalado que no revisó en detalle los papeles trasladados desde el despacho de Bárcenas en la sede del Partido Popular, aunque posteriormente detectó la desaparición de algunas cajas en su estudio. Según ha explicado, un inquilino del edificio le alertó de la presencia de personas “muy extrañas” que preguntaban por ella.

Durante el interrogatorio, también ha confirmado que conocía la existencia de grabaciones en las que aparecerían dirigentes como Javier Arenas, aunque ha insistido en que nunca las escuchó. “Mi marido me dijo que existían, pero no dónde estaban ni lo que contenían”, ha declarado, señalando que se mantenía al margen de esos asuntos.

Asimismo, ha mencionado la entrega de dispositivos electrónicos —un iPad y varios teléfonos— al abogado Javier Gómez de Liaño en el contexto de la defensa.

Uno de los episodios que ha reflejado con mayor claridad el clima de temor en el que asegura que vivía ha sido la entrada de un desconocido en su domicilio. “Cuando entra el mercenario en mi casa, lo primero que le pregunto es quién le ha mandado”, ha afirmado.

Rosalía Iglesias (d), mujer de Luis Bárcenas, a su salida de la Audiencia Nacional este lunes donde declaró en el juicio del 'caso Kitchen'. (EFE/ Fernando Villar)

El testimonio de Iglesias ofrecido con evidente cansancio —ha reconocido estar “más cansada y menos fuerte”—, ha añadido una dimensión personal a una causa centrada en las responsabilidades políticas y policiales de la operación Kitchen.