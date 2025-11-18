Vox llega a un acuerdo con el PP para apoyar la candidatura de Pérez Llorca al frente de la Comunidad Valenciana

El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para apoyar la candidatura del popular Juanfran Pérez Llorca. Así lo ha confirmado este martes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien no ha querido dar más detalles sobre el contenido de dicho acuerdo. El primer paso era dar un nombre, ya que el plazo para presentar la candidatura se someterá a la votación en Les Corts finaliza este miércoles.

Últimas Noticias

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de noviembre Aquí está la lista de los precios más bajos de las gasolinas y también los más caros en seis de las ciudades más importantes de España

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 noviembre Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Aesan lanza una alerta alimentaria por presencia de listeria en estos lotes de productos cárnicos loncheados Expertos han explicado cómo reducir el riesgo de intoxicación por bacterias en alimentos refrigerados

TVE elige a Andreu Buenafuente y Silvia Abril para dar las Campanadas de fin de año El ente público apuesta por el humorista y la actriz, que son matrimonio, para despedir el año 2025 desde la Puerta del Sol de Madrid, tal y como adelanta ‘Informalia’