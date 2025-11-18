España

Vox llega a un acuerdo con el PP para apoyar la candidatura de Pérez Llorca al frente de la Comunidad Valenciana

Este miércoles finaliza el plazo para presentar una candidatura al cargo que mantiene en funciones Carlos Mazón

El secretario general del PPCV
El secretario general del PPCV y síndic 'popular' en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. (JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES)

El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para apoyar la candidatura del popular Juanfran Pérez Llorca. Así lo ha confirmado este martes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien no ha querido dar más detalles sobre el contenido de dicho acuerdo. El primer paso era dar un nombre, ya que el plazo para presentar la candidatura se someterá a la votación en Les Corts finaliza este miércoles.

