Joan Baldoví: “Si se demuestra que ha habido financiación ilegal del PSOE, ‘game over’, la legislatura se ha terminado”

La cárcel de Soto del Real despidió hace unas semanas a Santos Cerdán y apenas hace unos días ha dado la bienvenida a José Luis Ábalos, los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, nombrados por Pedro Sánchez. Con todo, se llama caso Koldo, por Koldo García, escudero de Ábalos. Los audios y movimientos revelados por la UCO señalan a la que ha sido cúpula del PSOE. Sin embargo, los socios siguen confiando en Sánchez. Uno de esos aliados tradicionales ha sido y es Compromís. Joan Baldoví, entrevistado por Infobae, explica por qué las fuerzas de izquierda mantienen la confianza en el presidente y qué haría que esta se quebrara.

Ya partiendo por la Comunidad Valenciana, Baldoví, más de una década diputado en el Congreso y hoy portavoz de su partido en Les Corts, reconoce que la relación con el PSPV-PSOE “es excelente”, preguntado por una hipotética reedición del Pacto del Botànic tras las elecciones autonómicas, previstas para 2027. “Yo no quiero que gobierne la derecha junto con la extrema derecha -expone- porque estoy viendo lo que significa. (...) No quiero y haré lo imposible para que esto no pase. Y si esto pasa por tener una buena relación, la tengo y la seguiré teniendo”, zanja.

Eso que Sánchez, ya a escala nacional, camina por la cuerda floja, con una mayoría débil y con Junts como principal escollo. ¿Aguantará a la fecha prevista para las generales, agotará mandato, o se verá forzado a adelantar elecciones? Baldoví responde desde la experiencia: “Tener años te da una perspectiva. Yo entré en el Congreso en el 2011, donde había esa alternancia bipartidista y donde sabías que una legislatura duraba cuatro años. A partir de 2015 esto ha sido una vorágine y siempre parece que vaya a haber elecciones. Creo que nunca se han publicado tantas encuestas y parece que siempre estamos hablando de elecciones”.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, abandona el hemiciclo del Congreso. (Fernando Sánchez/Europa Press)

Por qué Compromís respalda al Gobierno

“También visto con la perspectiva que me da haber estado 12 años en el Congreso -añade-, creo que nunca el momento para Sánchez fue tan complicado como ahora mismo, con un Junts que se ha tirado al monte porque necesita, más clave electoral, necesita neutralizar o intentar combatir el auge de la extrema derecha de la Aliança Catalana. Y luego, la entrada en prisión de dos secretarios de organización del PSOE. Y los jueces, con causas que avanzan como un cohete y otras que se eternizan; informes de la UCO que unos se hacen en una semana, otros se retrasan... Evidentemente, hay una situación muy complicada".

La pregunta es, entonces, por qué se sostiene el Gobierno, por qué otras fuerzas lo mantienen: Baldoví sigue la misma línea que en lo expresado sobre la Comunidad Valenciana: “Porque, aunque no sean nuestros presupuestos, porque aunque no sean exactamente nuestras leyes, se han producido avances que no se hubieran producido si hubiera gobernado la derecha: la reforma laboral, el salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones y tantas cosas más. Que a mí me hubiera gustado, y a nosotros, Compromís, ir más lejos, sí, pero los que llevamos tiempo en política sabemos que los avances van lentos”.

José Luis Ábalos a su llegada al Tribunal Supremo pa pasada semana. (Eduardo Parra/Europa Press)

“Si bajamos la cabeza, los malos ganan”

Pregunta entonces Infobae a Baldoví qué haría romper la confianza. En particular, de qué forma debería evolucionar el caso de corrupción en el seno del PSOE para que Sánchez se viera comprometido a ojos de sus aliados y cayera. “Quiero creer -responde el político-, y mientras no se demuestre lo contrario, que han sido unos golfos, como lo fue en su momento Roldán, que se han beneficiado por puro interés personal. Si se demuestra que además ha habido financiación ilegal del PSOE, la legislatura se habría acabado. Si el presidente sabía lo de estos tres personajes y además estaba beneficiando a su partido de lo que hacían, game over. No hay vuelta de hoja”.

Dicho esto, antepone: “Pero lo peor que le ha pasado a este país es admitir que un ministro del Gobierno de Mariano Rajoy -en referencia a Jorge Fernández Díaz- tenía una policía patriótica a su servicio para combatir a la oposición. Y lo otro peor es que tenía a un ministro de Hacienda -sobre Cristóbal Montoro- que redactaba las leyes en función de los pagos que le hacían las empresas para beneficiarse de esas leyes. Creo que no hay perversión más grande y de esto se habla poco. Oímos de cosas absolutamente nimias como las que pudo o no pudo hacer la esposa del presidente del Gobierno".

Concluye y resume Baldoví en su entrevista a Infobae que “hay que resistir, no nos podemos dejar avasallar porque si bajamos cabeza, los malos ganan”.