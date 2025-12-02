España

Los cinco desayunos favoritos de los cardiólogos para mantener un corazón saludable

Especialistas coinciden en que un desayuno bien planteado ayuda a prevenir problemas cardiovasculares a largo plazo

Desayuno (iStock)
Desayuno (iStock)

En un reciente artículo publicado por SELF, varios cardiólogos comparten sus desayunos favoritos, diseñados para proteger el corazón a largo plazo. Estudios recientes sugieren que los desayunos con una buena calidad nutricional se asocian con mejores marcadores cardiovasculares.

Para varios cardiólogos, desayunar correctamente “marca el ritmo” del día desde un punto de vista metabólico y saludable. Las opciones recomendadas suelen incluir ingredientes como cereales integrales, frutas frescas, frutos secos, semillas, vegetales, lácteos bajos en grasa o verduras, y proteínas magras.

Estos componentes tienen efectos beneficiosos. La fibra ayuda a regular el colesterol y mantiene un buen tránsito intestinal, las grasas saludables contribuyen a reducir los niveles de colesterol “malo” (LDL) y a mantener la elasticidad de las arterias, mientras que los antioxidantes, presentes en frutas, semillas u hortalizas, previenen la inflamación estomacal.

Verduras ricas en vitaminas y
Verduras ricas en vitaminas y antioxidantes.

Desayunos rápidos y sencillos de preparar

El cardiólogo Kumar Sarkar sugiere un wrap para quienes salen de casa con prisas. Se trata una tortilla baja en carbohidratos, un huevo cocido, pavo magro, medio aguacate, y por ejemplo rúcula. Este desayuno combina proteína, fibra y grasas monoinsaturadas que ayudan a reducir el colesterol. “Este wrap es una fuente inagotable de proteínas y fibra, que te mantendrá saciado y satisfecho mucho después del desayuno”, afirma el doctor.

Si buscas otra alternativa rápida y sencilla, la tostada de aguacate con pan integral es una opción que destaca por su equilibrio nutricional. Aporta grasas saludables, fibra y potasio. Además, el pan integral incluye carbohidratos complejos que ayudan a mantener el azúcar en sangre estable.

Receta de wrap saludable (Freepik)
Receta de wrap saludable (Freepik)

“Desayunar sienta las bases para el día y son las pequeñas decisiones diarias las que, con el tiempo, afectan nuestra salud cardíaca", afirma la cardióloga Sarah Alexander, MD, FACC, del Endeavor Health en Chicago. De esta forma, los alimentos cargados de azúcares refinados, grasas saturadas o sodio pueden jugar en contra de tu corazón.

Una buena idea de desayuno que sustituya ese capricho dulce, que nos gusta darnos de vez en cuando, es un sándwich de pan integral con mantequilla de cacahuete natural y mermelada de fruta orgánica. Esta mermelada contiene solo el azúcar natural de la fruta, por lo que ofrece una mezcla de grasas saludables, fibra y energía duradera para afrontar la mañana sin picos de glucosa.

Preparación con antelación

Para aquellos que prefieren organizarse la semana y planificar con antelación, la opción de Ailin Barseghian El-Farra, cardióloga certificada por UCI Health en California, es idónea. La doctora suele preparar un pudín de semillas de chía . Las semillas de chía son muy ricas en fibra, aportando ácidos grasos, omega 3 y en concreto, ácido alfa-linolénico (ALA).

Por otro lado, para esos que disfrutan de un desayuno reconfortante y nutritivo, la receta de avena remojada de la Dra. Alexander es clave. Esta consiste en mezclar avena, semillas de chía, leche vegetal, requesón o yogur, frutas, como por ejemplo el plátano y darle un toque de canela. La combinación es perfecta para mantener estables los niveles de azúcar en sangre y ayuda a estar saciado hasta la hora de almorzar.

Una estrategia para reducir los niveles de colesterol alterados es adoptar una alimentación adecuada, según la Universidad de Harvard de los Estados Unidos.

El mensaje de los expertos es claro. Un desayuno equilibrado puede ser una de las claves más simples y efectivas para proteger tu corazón y tu vida. También apuntan, que no desayunar puede ser igual de perjudicial para la salud.

