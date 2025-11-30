España

El Govern capturará a los jabalíes infectados para controlar la peste porcina africana: Cataluña plantea la intervención de la UME

La Generalitat localiza otros 8 animales muertos y contagiados por la PPA

Guardar
Esta semana, el Ministerio de
Esta semana, el Ministerio de Agricultura ha confirmado dos casos de peste porcina africana en jabalíes silvestres en Barcelona. (Montaje Infobae con imágenes de La Unió Llauradora/Europa Press y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que este domingo comenzará la captura de posibles jabalís infectados por la peste porcina africana (PPA) en el área de Collserola (Barcelona). Las autoridades instalarán trampas, repelentes y vallas con el objetivo de controlar el movimiento de estos animales e impedir que se trasladen a otras zonas.

Ordeig ha explicado en una entrevista con Catalunya Radio este domingo la estrategia del Govern, que ha descartado las batidas “para no asustar precisamente a los animales y que se vayan a otros lugares del país”, lo que generaría “un problema añadido”. El conseller ha pedido la colaboración ciudadana y que la población se abstenga de ir a Collserola “para no propagar el virus y para dejar que los profesionales puedan trabajar en condiciones”.

Esta enfermedad es muy contagiosa, cualquier resto biológico que alguien pudiera esparcir accidentalmente nos generaría un problema muy importante”, ha advertido durante la emisión de radio. “Pensad que todo el mundo, no solo Europa, todo el mundo está pendiente de estos positivos, de este brote y, por tanto, de lo que estamos haciendo para abrir o no, reabrir o no las exportaciones agroalimentarias del porcino en este caso y, por tanto, necesitamos hacerlo bien".

La captura de los animales se lleva a cabo con la coordinación de los agentes rurales de forma conjunta con el Departamento de Agricultura y el personal de la empresa pública Forestal Catalana, así como la colaboración de especialistas de otros cuerpos, como el Seprona de la Guardia Civil. Ordeig, además, ha afirmado que la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) está “muy sobre la mesa”. La UME dispone de una unidad de vigilancia cinegética, que el Gobierno central ha puesto a disposición de Cataluña para contener la enfermedad.

Hallados ocho jabalíes muertos en la zona del brote

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación han informado a EFE de que se han detectado otros ocho jabalíes muertos en la misma zona de la sierra de Collserola (Barcelona). Estos ocho especímenes se suman a los seis localizados esta semana, que murieron por peste porcina africana. Las autoridades deben ahora hace los análisis pertinentes para confirmar si han fallecido por PPA.

"Hoy tenemos que ver si hay más positivos. Tenemos que ver también si encontramos más animales, si estos son positivos, si se nos ampliara el radio y, por tanto, cada día, cada hora estamos tomando decisiones en función de cómo están las cosas“, ha indicado Ordeig a Catalunya Radio. Sobre el origen del brote ha dicho que se desconoce hasta ahora, pero que se está investigando: “En base a si este virus se parece al que tienen otros países de Europa, por tanto, podremos saber cuál es el origen”.

Por el momento, se mantienen las medidas de seguridad anunciadas y se han reforzado los efectivos de seguridad, tanto de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Agents Rurals para evitar el acceso a Collserola, “sobre todo el radio de 6 kilómetros que está blindado”, ha indicado el conseller. Respecto al desplazamiento de personas, se permite la entrada y salida de la Collserola de quienes residan y trabajen en la zona, pero no el acceso al medio natural. Además, el Govern descarta suspender las clases en el campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), cercano al radio del brote. Las actividades “los hogares, las empresas y los centros universitarios se mantienen hasta nuevo aviso”.

Temas Relacionados

AnimalesEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaCataluñaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona por robar a turistas: les pinchaban las ruedas del coche y, mientras fingían ayudarles, les quitaban todo

Los detenidos, que acumulan 104 detenciones por los Mossos d’Esquadra y otros policías del Estado, pasaron a disposición judicial el pasado 27 de noviembre

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex

Tres jóvenes pierden la vida tras un trágico accidente de tráfico en Cabezón de la Sal (Cantabria)

Las víctimas fallecieron en circunstancias que están siendo investigadas tras perder el control y dar varias vueltas de campana

Tres jóvenes pierden la vida

El alcalde de un pueblo frances envió a la policía a una guardería por hacer demasiado ruido en las clases: “Algunos niños volvieron a casa perturbados”

Tres policías municipales intervinieron el jueves 20 de noviembre en el comedor del colegio Péguy-Rostand. Los padres consideraron este método incomprensible

El alcalde de un pueblo

Jorge González se alza con el premio de ‘Bailando con las estrellas’: una final llena de tensión, lágrimas y el enfado de Anabel Pantoja

El cantante afirmó haber cumplido “un sueño” al coronarse con la victoria del concurso de baile de Telecinco

Jorge González se alza con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona por robar a turistas: les pinchaban las ruedas del coche y, mientras fingían ayudarles, les quitaban todo

El PP trata de calentar las calles sin pólvora: Feijóo se la juega en Madrid en el momento más difícil del Gobierno de Pedro Sánchez

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

Investigan por “posible suicidio” la muerte de dos chicas adolescentes de 15 y 16 años en un parque en el centro de Jaén

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 30 noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los ganaderos culpan a la fauna salvaje de la aparición de la fiebre porcina, pero confían poder seguir exportando desde otras regiones

El PSOE pide a Europa lo que rechaza en España: aire a los fondos buitre para que sigan comprando vivienda y un nuevo problema con Sumar

DEPORTES

Un fallo informático deja un

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda