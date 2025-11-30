El Govern capturará a los jabalíes infectados para controlar la peste porcina africana: Cataluña plantea la intervención de la UME

Esta semana, el Ministerio de Agricultura ha confirmado dos casos de peste porcina africana en jabalíes silvestres en Barcelona. (Montaje Infobae con imágenes de La Unió Llauradora/Europa Press y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que este domingo comenzará la captura de posibles jabalís infectados por la peste porcina africana (PPA) en el área de Collserola (Barcelona). Las autoridades instalarán trampas, repelentes y vallas con el objetivo de controlar el movimiento de estos animales e impedir que se trasladen a otras zonas.

Ordeig ha explicado en una entrevista con Catalunya Radio este domingo la estrategia del Govern, que ha descartado las batidas “para no asustar precisamente a los animales y que se vayan a otros lugares del país”, lo que generaría “un problema añadido”. El conseller ha pedido la colaboración ciudadana y que la población se abstenga de ir a Collserola “para no propagar el virus y para dejar que los profesionales puedan trabajar en condiciones”.

“Esta enfermedad es muy contagiosa, cualquier resto biológico que alguien pudiera esparcir accidentalmente nos generaría un problema muy importante”, ha advertido durante la emisión de radio. “Pensad que todo el mundo, no solo Europa, todo el mundo está pendiente de estos positivos, de este brote y, por tanto, de lo que estamos haciendo para abrir o no, reabrir o no las exportaciones agroalimentarias del porcino en este caso y, por tanto, necesitamos hacerlo bien".

La captura de los animales se lleva a cabo con la coordinación de los agentes rurales de forma conjunta con el Departamento de Agricultura y el personal de la empresa pública Forestal Catalana, así como la colaboración de especialistas de otros cuerpos, como el Seprona de la Guardia Civil. Ordeig, además, ha afirmado que la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) está “muy sobre la mesa”. La UME dispone de una unidad de vigilancia cinegética, que el Gobierno central ha puesto a disposición de Cataluña para contener la enfermedad.

Hallados ocho jabalíes muertos en la zona del brote

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación han informado a EFE de que se han detectado otros ocho jabalíes muertos en la misma zona de la sierra de Collserola (Barcelona). Estos ocho especímenes se suman a los seis localizados esta semana, que murieron por peste porcina africana. Las autoridades deben ahora hace los análisis pertinentes para confirmar si han fallecido por PPA.

"Hoy tenemos que ver si hay más positivos. Tenemos que ver también si encontramos más animales, si estos son positivos, si se nos ampliara el radio y, por tanto, cada día, cada hora estamos tomando decisiones en función de cómo están las cosas“, ha indicado Ordeig a Catalunya Radio. Sobre el origen del brote ha dicho que se desconoce hasta ahora, pero que se está investigando: “En base a si este virus se parece al que tienen otros países de Europa, por tanto, podremos saber cuál es el origen”.

Por el momento, se mantienen las medidas de seguridad anunciadas y se han reforzado los efectivos de seguridad, tanto de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Agents Rurals para evitar el acceso a Collserola, “sobre todo el radio de 6 kilómetros que está blindado”, ha indicado el conseller. Respecto al desplazamiento de personas, se permite la entrada y salida de la Collserola de quienes residan y trabajen en la zona, pero no el acceso al medio natural. Además, el Govern descarta suspender las clases en el campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), cercano al radio del brote. Las actividades “los hogares, las empresas y los centros universitarios se mantienen hasta nuevo aviso”.