Alexandre Olmos, doctor: “Estas comidas te roban energía en vez de dártela”

Los alimentos basados en carbohidratos simples provocan picos de glucosa que generan fatiga. (Montaje Infobae)

La dieta es una de las principales fuentes de energía para el cuerpo. La comida que ingerimos aporta hidratos de carbono, lípidos y proteínas que permiten al organismo mantener sus funciones vitales. La cantidad de energía que nos da un alimento suele medirse en calorías: cuantas más utilicemos durante el día, más necesitaremos consumir a lo largo de la jornada.

Pero cuán alto o bajo sea el nivel calórico de un alimento no lo es todo. Existen comidas que, pese a ser hipercalóricas, parecen robarnos la energía en lugar de dárnosla. Así lo explica el médico internista y en epigenética Alexandre Olmos en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales (@dr.alexandreolmos). El doctor señala que hay veces que, por mucho que comamos, “a las dos horas te sientes cansado, con niebla mental o con hambre de nuevo”. “No es normal y probablemente la culpa no sea de tu cuerpo, sino de lo que estás comiendo”, dice el especialista, que afirma que hay comidas que “te roban energía en vez de dártela”.

“Hay alimentos que, en lugar de darte energía, provocan inflamación y picos de glucosa que te agotan”. Los picos de glucosa o picos glucémicos ocurren cuando se libera una alta cantidad de azúcar al torrente sanguíneo. El consumo de carbohidratos, si no se acompañan de suficiente fibra, proteínas o grasas, elevan el nivel de azúcar en sangre de forma rápida. “Por ejemplo, el pan blanco y la bollería suben la glucosa rápidamente y la bajan igual de rápido”, indica el doctor Olmos.

El especialista también señala otros productos como los zumos naturales, que aportan “mucha glucosa”, pero “nada de fibra” y dan, por tanto, “energía falsa y pasajera”. Ocurre también con los “snacks light y ultraprocesados”, pues “están llenos de aditivos que inflaman tu intestino y afectan a tus mitocondrias, que son las centrales de energía de tus células”, explica. El resultado poco tiempo después es claro: el cuerpo no ha obtenido la energía que necesitaba y acaba sintiendo altos niveles de fatiga.

Los españoles comen cada vez peor

Alimentos ultraprocesados. (Crédito: Freepik)

La importancia de una dieta sana y equilibrada es conocida por la mayoría de la población, pero mantenerla es complicado. Incluso la famosa dieta mediterránea parece estar perdiendo peso entre los españoles, según un análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

A partir del Panel de consumo de alimentos que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la OCU ha evaluado los patrones de consumo de los españoles y ha revelado que la ingesta de platos preparados ricos en sal, azúcar y grasas saturadas ha experimentado un aumento considerable. Actualmente, el consumo de estos productos supera en un 90% la frecuencia recomendada por los expertos en nutrición. Este fenómeno se ha visto acompañado por una disminución en la preparación de verduras y en el consumo de fruta fresca, mientras que la presencia de refrescos y bebidas alcohólicas en la dieta diaria ha crecido de forma notable.

Estas tendencias alimentarias tienen consecuencias directas sobre la salud de la población. En los últimos diez años, se ha registrado un aumento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares y de diabetes tipo 2, patologías que guardan una relación directa con la calidad de la dieta. Además, el porcentaje de personas con exceso de peso ha crecido un 6% en la última década y afecta ya al 56% de la población española.