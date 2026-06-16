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Zendaya apuesta por el ‘Made in Spain’ para su segundo look en Madrid: la firma sevillana que ha vestido a la actriz

La intérprete estadounidense ha acompañado a su pareja, Tom Holland, en la presentación de ‘Spider-Man: Brand New Day’ en Madrid

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Zendaya en su segundo día en Madrid (Law Roach/INSTAGRAM).
Zendaya en su segundo día en Madrid (Law Roach/INSTAGRAM).

La visita de Zendaya a Madrid no solo está dejando imágenes de su paso por la promoción de Spider-Man: Brand New Day, sino también unos estilismos que confirman su posición como uno de los grandes referentes de estilo a nivel mundial. Si en su primera mañana en la capital acaparó todas las miradas con un sofisticado vestido negro de inspiración vintage y flecos, en su segunda aparición en España la actriz sorprendió con un giro de guion estilístico: apostar por el diseño español de la mano del creador sevillano Ernesto Naranjo.

La intérprete estadounidense, acostumbrada a vestir piezas de algunas de las casas de moda más prestigiosas del mundo, quiso esta vez dar protagonismo al talento nacional luciendo en la tarde del lunes una llamativa creación en rojo que no tardó en convertirse en una de las imágenes más comentadas de su estancia en Madrid. Las fotografías compartidas por su estilista, Law Roach, hicieron que el diseño recorriera rápidamente las redes sociales y pusieron el foco internacional sobre una firma española con creciente reconocimiento dentro del sector.

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El estilismo elegido por Zendaya pertenece a la colección otoño-invierno 2026/2027 de Ernesto Naranjo, presentada en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La propuesta destaca por su fuerte carácter artístico y por el estudio del volumen, una de las señas de identidad del diseñador sevillano.

Look 1 de la colección otoño-invierno 2026/2027 de Ernesto Naranjo en la MBFW. (IMAGEN DE ARCHIVO).
Look 1 de la colección otoño-invierno 2026/2027 de Ernesto Naranjo en la MBFW. (IMAGEN DE ARCHIVO).

La pieza está formada por un conjunto de dos elementos: un top de cuello halter y una falda midi elaborados en punto de seda en un intenso tono rojo. La estructura del diseño crea una silueta escultural gracias a la presencia de elementos que aportan cuerpo y movimiento a las prendas, generando un efecto ligero y casi flotante que juega con la percepción del espacio alrededor del cuerpo.

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Uno de los aspectos más destacados de esta elección es que Zendaya no llevó una adaptación creada específicamente para ella, algo habitual en las grandes estrellas durante sus giras promocionales. En esta ocasión, la actriz lució la misma creación que abrió el desfile del diseñador en la pasarela madrileña, manteniendo intacta la esencia original de la propuesta.

Zendaya en su segundo día en Madrid (Law Roach/INSTAGRAM).
Zendaya en su segundo día en Madrid (Law Roach/INSTAGRAM).

Esta aparición supone además un importante escaparate para la moda española. No es frecuente que una estrella de la dimensión internacional de Zendaya incluya diseños de creadores nacionales dentro de la estrategia estética que acompaña a una gran producción de Hollywood. Cada uno de sus estilismos es estudiado al detalle y suele generar conversación en medios especializados y redes sociales, por lo que su apuesta por una firma española representa una gran oportunidad de visibilidad.

De Sevilla a Hollywood

El momento resulta especialmente significativo para Ernesto Naranjo, cuya trayectoria ha estado marcada por una visión contemporánea de la moda, con diseños en los que la experimentación con los tejidos, las formas y los volúmenes ocupa un papel protagonista. El diseñador ha desarrollado parte de su carrera en importantes escenarios internacionales como París, Londres o Milán, y recientemente volvió a presentar sus propuestas en la pasarela madrileña.

Los actores Tom Holland y Zendaya posan en la alfombra roja durante la presentación de 'Spider-Man: Brand New Day' en Madrid, España.

La elección de este diseño también encaja con la filosofía estilística que Zendaya mantiene desde hace años junto a Law Roach. La actriz suele transformar cada presentación pública en una extensión del universo de sus proyectos cinematográficos, utilizando la moda como una herramienta narrativa más. En el caso de la nueva entrega del universo Spider-Man, sus looks han seguido una línea visual muy vinculada al imaginario del personaje y a la espectacularidad propia de la saga.

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