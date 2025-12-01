España

Qué sabemos y qué no de la muerte de las dos adolescentes halladas en Jaén: sus amigos aseguran que eran víctimas de acoso escolar

La Policía Nacional no ha confirmado la posible existencia de bullying, ya que la investigación permanece bajo secreto de sumario judicial

Vista del Parque de la
Vista del Parque de la Concordia, situado en pleno centro de Jaén, donde aparecieron los cuerpos sin vida de las dos adolescentes de 15 y 16 años. (EFE/José Manuel Pedrosa)

La muerte de dos adolescentes de 15 y 16 años en un parque de Jaén durante la madrugada del sábado ha generado una profunda conmoción en la ciudad y en todo el país. La Policía Nacional ha confirmado que ambos fallecimientos se han producido por suicidio, aunque no ha querido pronunciarse sobre la posible existencia de acoso escolar, ya que la investigación permanece bajo secreto de sumario judicial y continúa abierta. No obstante, amigos y compañeros de las jóvenes que fueron el domingo al tanatorio seguraron que ambas chicas habrían sido víctimas de bullying, según detalla la agencia EFE.

Un amigo de una de las fallecidas ha declarado al diario El País que una de las chicas “sufrió bullying” en su anterior instituto, en El Valle, y que “no se había recuperado y estaba muy afectada por ello”. Este joven, que participó en las tareas de búsqueda junto a los familiares de ambas víctimas, detallaba que la otra adolescente también habría sido víctima de una situación similar.

Las dos jóvenes, nacidas en Jaén y de nacionalidad española, eran hijas de padres de origen colombiano y fueron veladas el domingo. El entierro de la adolescente de 16 años está previsto para este lunes, mientras que aún no se ha concretado la fecha del de la menor de 15 años.

Investigación bajo secreto judicial

El Instituto San Juan Bosco de Jaén, donde estudiaban las dos fallecidas, ha manifestado su pesar y tristeza por la “terrible pérdida” de las dos alumnas. El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial, que se extenderán hasta el martes, y ha convocado un minuto de silencio para este lunes a las 12 del mediodía, acto que también se repetirá en las puertas del instituto.

El suceso recuerda al reciente caso de Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que también acabó con su vida el pasado mes de octubre. La Fiscalía de Menores mantiene abierta una investigación por presunto acoso escolar a tres compañeras de la víctima y al propio centro educativo.

Varios centenares de familiares de menores escolarizados en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla se han concentrado este viernes en una plaza cercana a la vivienda de la joven de 14 años que este miércoles se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón, en la que han rendido homenaje a la menor, y han denunciado presuntos casos de acoso escolar en el centro. El tío de la menor, presente en la concentración, ha anunciado que tomarán las medidas legales necesarias. (Europa Press)

Información de apoyo y ayuda

“Es normal que se pase por la cabeza la idea del suicidio, porque al final el objetivo de nuestra de mente es evitar el sufrimiento, y esta es una forma de evitarlo, pero, simplemente, hay que tomárselo como una señal de alama, de que necesitamos pedir ayuda. Igual que pasa con otras cosas: si nos duele un brazo es una señal de que necesitamos ir al médico, pues lo mismo con la ideación suicida”, explicaba en una entrevista con Infobae España Carmen Sánchez Alegre, autora de ‘¿Hablamos del suicidio?’.

Si necesitas ayuda, llama a un amigo o familiar de confianza, las personas de tu alrededor querrán ayudarte. Si no te sientes preparado para hablar con ellos, puedes llamar al teléfono de la esperanza (para España): 717 003 717 o a la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad: 024. Si la emergencia es inminente, también se puede contactar con el teléfono de emergencias 112.

