Investigan por “posible suicidio” la muerte de dos chicas adolescentes de 15 y 16 años en un parque en el centro de Jaén

Se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez

Parque de la Concordia en Jaén (Google Maps)

La Policía Nacional de Jaén investiga la muerte de dos jóvenes que han sido halladas esta noche en uno de los parques de la ciudad, concretamente sobre las 1.30 horas de este sábado.

Se trata, según han detallado fuentes de la Policía Nacional a EFE, de dos chicas de 15 y 16 años y según fuentes cercanas a la investigación, el caso apunta a muerte por suicidio.

Fuentes del cuerpo le han especificado a Europa Press que se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez.

El 112 de Andalucía ha precisado que recibieron un aviso a las 1,30 horas de la mañana por dos jóvenes “posiblemente fallecidas” en el Parque de la Victoria de Jaén. La sala coordinadora del 112 activó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento. La hipótesis inicial de trabajo es considerar este suceso como

