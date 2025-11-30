Tres jóvenes pierden la vida tras un trágico accidente de tráfico en Cabezón de la Sal (Cantabria)

Tres jóvenes han fallecido esta madrugada tras salirse de la N-634 en Cabezón de la Sal EFE/ 112 Cantabria

La madrugada del 30 de noviembre ha dejado tres víctimas en el municipio cántabro de Cabezón de la Sal. Los tres jóvenes, de 22, 23 y 25 años, fallecieron en un grave accidente de tráfico sobre la carretera nacional N-634. El siniestro se produjo poco después de la medianoche, concretamente a las 00:30 horas, en el punto kilométrico 244,9, antes del puente de Virgen de la Peña, según precisó la Delegación del Gobierno en Cantabria.

El vehículo en el que viajaban los afectados se salió de la vía por causas que todavía investigan las autoridades. Según los primeros informes, el conductor perdió el control del coche, se subió a una isleta y comenzó a volcar varias veces. La brutalidad del impacto dejó el automóvil en un estado irreconocible y quedó inmovilizado en el aparcamiento de un restaurante próximo a la carretera.

Las tres víctimas eran residentes de la zona: dos de ellas vecinos de la propia Cabezón de la Sal y una tercera de Villanueva de la Peña, localidad perteneciente al municipio colindante de Mazcuerras. El tramo de la N-634 donde ocurrió el accidente es conocido por registrar una afluencia considerable de tráfico, especialmente durante los fines de semana y noches festivas en la comarca del Saja-Nansa. El punto concreto, no es nuevo para los cuerpos de emergencia, aunque en esta ocasión la violencia del vuelco y la pérdida súbita de control sorprendieron incluso a los agentes y operarios más experimentados.

Servicios de emergencia y actuación inmediata

El siniestro motivó un despliegue rápido y coordinado de efectivos de los distintos servicios de emergencia. Al conocer la gravedad del accidente, al lugar se desplazaron unidades de la Guardia Civil de Tráfico, sanitarios del 061 y los bomberos autonómicos del 112 Cantabria, movilizados desde el parque de Valdáliga. La primera prioridad consistió en asegurar la zona del accidente y prestar auxilio a las víctimas atrapadas en el vehículo, que presentaba serios daños estructurales tras varias vueltas de campana.

La zona del accidente de tráfico que ha dejado tres víctimas en Cantabria EFE/ Eva García

El joven que viajaba en la parte trasera del coche fue el último en ser extraído del habitáculo; pese a los esfuerzos de los sanitarios, que le prestaron asistencia in situ durante varios minutos, finalmente perdió la vida cuando se le atendía en la zona del accidente.

El protocolo de actuación se activó rápidamente, incluyendo el procedimiento para accidentes de múltiples víctimas implementado por el Gobierno de Cantabria. Además de la intervención directa sobre los afectados, los familiares de los jóvenes recibieron atención psicológica en el mismo lugar, en un intento de amortiguar el impacto emocional generado por la noticia.

Luto oficial y repercusión institucional en la región

La magnitud de la pérdida no tardó en trasladarse al plano institucional. Tanto el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal como la presidencia del Gobierno de Cantabria reaccionaron de inmediato a la noticia del fallecimiento de los tres jóvenes. Víctor Reinoso, alcalde de la localidad, anunció la declaración de tres días de luto oficial en memoria de las víctimas, una medida que representa el sentir general de la comunidad.

Desde la máxima instancia autonómica, la presidenta María José Sáenz de Buruaga expresó públicamente su consternación y dolor por el accidente. Mediante un mensaje en redes sociales, la dirigente regional apuntó que “no hay consuelo para las familias” ante una tragedia de tales dimensiones y trasladó su pésame y apoyo afectivo a allegados y amistades de los fallecidos.

La comunidad, que aún digiere el golpe, acompañó a las familias durante el luto oficial en un ambiente de recogimiento general. Las imágenes del estado final del vehículo y la conmoción entre allegados y vecinos han quedado prominentes en la memoria colectiva de la comarca.