España

Tres jóvenes pierden la vida tras un trágico accidente de tráfico en Cabezón de la Sal (Cantabria)

Las víctimas fallecieron en circunstancias que están siendo investigadas tras perder el control y dar varias vueltas de campana

Guardar
Tres jóvenes han fallecido esta
Tres jóvenes han fallecido esta madrugada tras salirse de la N-634 en Cabezón de la Sal EFE/ 112 Cantabria

La madrugada del 30 de noviembre ha dejado tres víctimas en el municipio cántabro de Cabezón de la Sal. Los tres jóvenes, de 22, 23 y 25 años, fallecieron en un grave accidente de tráfico sobre la carretera nacional N-634. El siniestro se produjo poco después de la medianoche, concretamente a las 00:30 horas, en el punto kilométrico 244,9, antes del puente de Virgen de la Peña, según precisó la Delegación del Gobierno en Cantabria.

El vehículo en el que viajaban los afectados se salió de la vía por causas que todavía investigan las autoridades. Según los primeros informes, el conductor perdió el control del coche, se subió a una isleta y comenzó a volcar varias veces. La brutalidad del impacto dejó el automóvil en un estado irreconocible y quedó inmovilizado en el aparcamiento de un restaurante próximo a la carretera.

Las tres víctimas eran residentes de la zona: dos de ellas vecinos de la propia Cabezón de la Sal y una tercera de Villanueva de la Peña, localidad perteneciente al municipio colindante de Mazcuerras. El tramo de la N-634 donde ocurrió el accidente es conocido por registrar una afluencia considerable de tráfico, especialmente durante los fines de semana y noches festivas en la comarca del Saja-Nansa. El punto concreto, no es nuevo para los cuerpos de emergencia, aunque en esta ocasión la violencia del vuelco y la pérdida súbita de control sorprendieron incluso a los agentes y operarios más experimentados.

Servicios de emergencia y actuación inmediata

El siniestro motivó un despliegue rápido y coordinado de efectivos de los distintos servicios de emergencia. Al conocer la gravedad del accidente, al lugar se desplazaron unidades de la Guardia Civil de Tráfico, sanitarios del 061 y los bomberos autonómicos del 112 Cantabria, movilizados desde el parque de Valdáliga. La primera prioridad consistió en asegurar la zona del accidente y prestar auxilio a las víctimas atrapadas en el vehículo, que presentaba serios daños estructurales tras varias vueltas de campana.

La zona del accidente de
La zona del accidente de tráfico que ha dejado tres víctimas en Cantabria EFE/ Eva García

El joven que viajaba en la parte trasera del coche fue el último en ser extraído del habitáculo; pese a los esfuerzos de los sanitarios, que le prestaron asistencia in situ durante varios minutos, finalmente perdió la vida cuando se le atendía en la zona del accidente.

El protocolo de actuación se activó rápidamente, incluyendo el procedimiento para accidentes de múltiples víctimas implementado por el Gobierno de Cantabria. Además de la intervención directa sobre los afectados, los familiares de los jóvenes recibieron atención psicológica en el mismo lugar, en un intento de amortiguar el impacto emocional generado por la noticia.

Luto oficial y repercusión institucional en la región

La magnitud de la pérdida no tardó en trasladarse al plano institucional. Tanto el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal como la presidencia del Gobierno de Cantabria reaccionaron de inmediato a la noticia del fallecimiento de los tres jóvenes. Víctor Reinoso, alcalde de la localidad, anunció la declaración de tres días de luto oficial en memoria de las víctimas, una medida que representa el sentir general de la comunidad.

Desde la máxima instancia autonómica, la presidenta María José Sáenz de Buruaga expresó públicamente su consternación y dolor por el accidente. Mediante un mensaje en redes sociales, la dirigente regional apuntó que “no hay consuelo para las familias” ante una tragedia de tales dimensiones y trasladó su pésame y apoyo afectivo a allegados y amistades de los fallecidos.

La comunidad, que aún digiere el golpe, acompañó a las familias durante el luto oficial en un ambiente de recogimiento general. Las imágenes del estado final del vehículo y la conmoción entre allegados y vecinos han quedado prominentes en la memoria colectiva de la comarca.

Temas Relacionados

SucesosAccidentes Tráfico EspañaVehículosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El alcalde de un pueblo frances envió a la policía a una guardería por hacer demasiado ruido en las clases: “Algunos niños volvieron a casa perturbados”

Tres policías municipales intervinieron el jueves 20 de noviembre en el comedor del colegio Péguy-Rostand. Los padres consideraron este método incomprensible

El alcalde de un pueblo

Jorge González se alza con el premio de ‘Bailando con las estrellas’: una final llena de tensión, lágrimas y el enfado de Anabel Pantoja

El cantante afirmó haber cumplido “un sueño” al coronarse con la victoria del concurso de baile de Telecinco

Jorge González se alza con

El Govern capturará a los jabalíes infectados para controlar la peste porcina africana: Cataluña plantea la intervención de la UME

La Generalitat localiza otros 8 animales muertos y contagiados por la PPA

El Govern capturará a los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 30 noviembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: estos son los

El restaurante en Vallecas que recomienda la Guía Repsol y al que va la reina Sofía: “Tiene una carta de estilo clásico”

El local hostelero promueve recetas clásicas que combina con opciones vegetarianas, las cuales han probado personalidades como Leiva o Sonsoles Ónega

El restaurante en Vallecas que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP trata de calentar

El PP trata de calentar las calles sin pólvora: Feijóo se la juega en Madrid en el momento más difícil del Gobierno de Pedro Sánchez

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

Investigan por “posible suicidio” la muerte de dos chicas adolescentes de 15 y 16 años en un parque en el centro de Jaén

Feijóo pide elecciones y no moción de censura, pero la llave a Moncloa sigue siendo seducir a Junts: “¿Hay algo más democrático que poder votar?"

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 30 noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los ganaderos culpan a la fauna salvaje de la aparición de la fiebre porcina, pero confían poder seguir exportando desde otras regiones

El PSOE pide a Europa lo que rechaza en España: aire a los fondos buitre para que sigan comprando vivienda y un nuevo problema con Sumar

DEPORTES

Un fallo informático deja un

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda