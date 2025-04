España declara tres días de luto por la muerte del papa Francisco: “Ha fallecido un hombre bueno”

Una nutricionista explica el caso en el que ha recomendado a una paciente beber Coca-Cola: “No, no es la nueva dieta” Las restricciones alimentarias severas pueden generar ansiedad y frustración, llevando a un ciclo de privación y descontrol

Una española que reside en Argentina explica la razón por la que en Buenos Aires no se puede utilizar el móvil en el banco: “No te dejan para que no puedas hacer nada malo” La joven española reflexiona también sobre el comportamiento de las personas cuando no pueden utilizar el teléfono como método de entretenimiento