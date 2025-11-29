España

Ya se pueden visitar las polémicas nuevas puertas de la catedral de Burgos de Antonio López: han costado 1,2 millones de euros

Los críticos señalan que el dinero destinado al proyecto podría haberse invertido mejor en el mantenimiento y restauración de las puertas originales y en la conservación de las cubiertas y bóvedas de otros templos de la provincia

Desde este sábado, se exhiben
Desde este sábado, se exhiben las controvertidas puertas de bronce diseñadas por el pintor y escultor Antonio López. (EFE/Santi Otero)

Cuando en 2021 se celebraba el 800 aniversario de la catedral de Burgos, comenzó un debate que sigue vigente hoy. El Arzobispado de Burgos anunció que había encargado al artista Antonio López el diseño de unas nuevas puertas para el templo, con un coste de 1,2 millones de euros.

Estas puertas serían tres portones de bronce con los rostros de Dios, la Virgen María y Jesucristo, en reemplazo de las actuales puertas de madera de olmo, que llevan más de 200 años en funcionamiento.

La noticia generó críticas de asociaciones que defienden el patrimonio y entidades culturales, lo que llevó a una decisión poco habitual: a partir de este sábado, las tres nuevas puertas estarán expuestas dentro de la catedral para que puedan ser evaluadas por las autoridades eclesiásticas, civiles y también por los ciudadanos. Además, se realizará un estudio sobre el impacto que este cambio tendría en el patrimonio para decidir qué hacer, informa el diario El País.

Las nuevas puertas

La instalación de nuevas puertas, defendida por el Arzobispado, viene de una serie de necesidades patrimoniales y económicos. Aseguraron que las puertas actuales, que fueron instaladas en 1790, no tienen un gran valor artístico y que su coste original fue muy bajo para la época.

El nuevo proyecto, en cambio, cuenta con una inversión mucho mayor, financiada mayoritariamente por el Cabildo y con la ayuda de unos 50 empresarios privados. El Arzobispado cree que la nueva obra de Antonio López atraerá a muchos turistas, que podrán ver las puertas desde la plaza de Santa María, sin costo alguno para ellos.

El Arzobispado también defendió que las nuevas puertas mantendrán la tradición de enriquecer el edificio con aportaciones artísticas, “como ha ocurrido en el transcurso de los siglos”, y defendió “la satisfacción de todas las entidades públicas” partícipes en el proceso.

En 2021, el Ayuntamiento de Burgos aportó 700.000 euros para que la Fundación VIII Centenario realizara mejoras en la catedral, una de las joyas del arte gótico y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984.

Un proyecto polémico desde el primer momento

Las argumentaciones del Arzobispado no han podido convencer a los que se oponen al proyecto desde el principio. Un ejemplo es la plataforma crítica Puertas No, que se mostró firme desde el inicio de la controversia. Recientemente, publicó un comunicado, recordando que recogieron más de 80.000 firmas en contra de las nuevas puertas.

En su comunicado, la plataforma agradeció a varias entidades, como Patrimonio de la Junta de Castilla y León, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, por no aprobar la colocación de las puertas.

López ha definido las puertas
López ha definido las puertas como una mezcla de lo cotidiano, plasmado en las dos puertas laterales, y lo sobrenatural, que preside un relieve de Dios padre en la doble hoja de la puerta central. (EFE/Santi Otero)

La asociación critica que el Cabildo se haya escudado en el nombre de un artista reconocido. En su opinión, la propuesta de colocar las imágenes de Dios, Jesucristo y la Virgen en los portones es inapropiada para el estilo de la fachada. El colectivo considera que esta propuesta es “muy poco respetuosa con la delicada estética de la catedral” y asegura que el proyecto no se ajusta al carácter ni a la dimensión espiritual del templo.

Los críticos señalan, además, que el dinero destinado al proyecto podría haberse invertido mejor en el mantenimiento y restauración de las puertas originales y en la conservación de las cubiertas y bóvedas de otros templos de la provincia, que cada invierno sufren daños debido al deterioro.

El plan inicial sigue en curso

El arzobispo, Mario Iceta, ha insistido en que el plan de exhibición de las nuevas puertas sigue su curso. Durante la presentación del plan, Iceta destacó que los burgaleses y los visitantes podrán admirar las puertas “ya no de oídas”, en lugar de basarse en simulaciones poco precisas. “Su vocación es que terminen situándose en el lugar para el que fueron creadas”.

Vídeo oficial de la Catedral de Burgos.

El vicario general, Carlos Izquierdo, explicó que el estudio de impacto patrimonial será realizado por expertos en diversas disciplinas como arte, arquitectura, teología e historia. En ese sentido, Izquierdo instó a la Junta, responsable del Patrimonio, a que las puertas sean expuestas en el museo catedralicio mientras se evalúa el proyecto. “Queremos ver la reacción. Hay muchos artistas que quieren venir, recogeremos esa información y haremos un proyecto”, aseguró.

Con los resultados del estudio, el plan será llevado ante la Unesco y la Junta para su revisión. El embajador de la Unesco en España, Juan Andrés Perelló, advirtió en 2021 que el cambio de las puertas podría poner en riesgo el estatus de la catedral como Patrimonio de la Humanidad.

Impacto cultural y económico

Miguel Ángel Cajigal, miembro de Icomos e historiador del arte, conocido como El Barroquista, ha sido uno de los críticos más contundentes contra el proyecto, afirmando que “la catedral de Burgos es un patrimonio mundial de valor excepcional”. Cajigal señaló que, cuando la gente piensa en una catedral gótica, muchas veces piensa en Burgos o León, y subrayó que la catedral tiene una unidad histórica enorme que debe ser protegida.

“No estoy en contra de intervenciones contemporáneas, pero las puertas no están bien, no tienen los elementos artísticos correspondientes a una puerta monumental de una iglesia: figuración pequeña sin robar protagonismo a la fachada o al ornamento tradicional”. Para Cajigal, las nuevas puertas “distorsionan la valoración de la fachada” y no “dialogan” con ella.

Cajigal acusó al Arzobispado de empecinarse en el proyecto, arriesgando el estatus de Patrimonio de la Humanidad, y comparó la situación con la hipotética instalación de una obra contemporánea en el Patio de los Leones de la Alhambra. “Me encanta Antonio López como pintor, pero no como escultor”, concluyó, añadiendo que no cree que el artista tenga necesidad de involucrarse en una polémica innecesaria.

