Las nuevas puertas de la catedral de Burgos se podrán visitar de manera gratuita a partir de este sábado

Dos conferencias, una presentación de un libro y tres visitas guiadas constituyen el programa cultural que ha preparado el Cabildo de la Catedral de Burgos con motivo de la puesta de largo de las puertas creadas por el artista Antonio López que se van a mostrar en la capilla de Santiago, y se podrán visitar de forma gratuita desde este sábado.

Para la jornada de este sábado, 29 de noviembre, queda la apertura al público, de manera gratuita, de la capilla de Santiago con pases a las 12.45, 12.55 y 13.10 horas. Previamente, a las a las 12.00 horas, se llevará a cabo la presentación de las puertas con la presencia del artista Antonio López, "a quien se podrá pedir explicaciones o mantener un diálogo" acerca de su creación, como así lo ha manifestado Castro.

Las puertas se podrán visitar a lo largo de las dos próximas semanas, excepto en el puente de la Constitución y la Inmaculada.

Las puertas, que no se van colocar en su ubicación inicial sino en el interior de la capilla de Santiago, en el Museo, han sido costeada "en un 87 por ciento" por el Cabildo de la Catedral y el 13 por ciento restante por 50 empresarios que se sumaron al proyecto.

El arzobispo de Burgos ha subrayado que "ninguna administración ha puesto un céntimo" en este proyecto y el coste del 87 por ciento del presupuesto que asume la Iglesia "no proviene de ningún fondo bancario, ni de préstamos, sino que lo asume directamente el Cabildo" con "fondos propios", procedentes del cobro de las entradas y otra parte de su patrimonio, como así lo ha precisado Castro.

El mismo deán ha apuntado que "es un proyecto" del Cabildo Metropolitano nacido en el contexto del VIII Centenario de la Catedral y la explicación teológica alude a que la puerta de la izquierda "está dedicada a la Anunciación de la Virgen", la puerta del centro dedicada a "Dios Padre o al Dios Creador" y la puerta de la derecha, a la "Encarnación" a Jesucristo".

