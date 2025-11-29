España

Miles de aviones A320 de Airbus fuera de servicio por la radiación solar: "Puede corromper datos críticos para los controles de vuelo"

Un problema en el software obliga a la empresa a enviarlos a revisión, provocando cancelaciones y retrasos

Airbus A320 de Lufthansa (REUTERS/Jon
Airbus A320 de Lufthansa (REUTERS/Jon Nazca/File Photo)

Airbus sufre en estos momentos uno de los mayores problemas a los que se ha enfrentado la compañía. Miles de aviones de una de sus familias más prestigiosas han tenido que ser, de momento, retirados para ser ser revisados. Según ha explicado la propia empresa, la radiación solar ha provocado fallos en el software de un “significativo número” de aviones A320.

Las consecuencias ya se están extendiendo por muchos aeropuertos del mundo. Este modelo es clave para algunas aerolíneas, pues apostaron por él por su capacidad y tamaño. En España, Iberia ha asegurado que “no prevé retrasos ni cancelaciones” por este problema, mientras que Vueling ha confirmado que reemplazará algunos aviones por el rival directo, el Boeing 737.

Según Reuters, hay más de 5.000 unidades afectadas, y la reparación lleva mínimo un proceso de tres horas, aunque ahora pueden estar saturados. Los sistemas de control son fundamentales para poder desarrollar los vuelos de forma eficiente y segura. Un inconveniente como la radiación solar supone un gran obstáculo, pues es difícil de evitar para los aviones. Los equipos de Airbus trabajan contrarreloj para poner solución y actualizar el sistema de manera que no se vea afectado por el sol.

Montaje de la maqueta del caza europeo en el Cuartel General del Ejército del Aire (Airbus)

Retirados por la radiación solar

Airbus ha alertado a operadores sobre un posible riesgo en aviones de la familia A320 debido a la incidencia de radiación solar intensa, que podría “corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”. La compañía ha detectado “un número significativo de aviones actualmente en servicio que pueden verse afectados”, según una comunicación oficial.

La empresa señala que ha actuado “de manera proactiva con las autoridades aeronáuticas para solicitar acciones preventivas inmediatas a través de una Alerta a los Operadores (AOT)”. Airbus indica que ese procedimiento permitirá aplicar “la protección de software y/o hardware disponible y garantizar la seguridad de la flota”.

Esa alerta se reflejará en una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). La compañía reconoce que las recomendaciones podrían generar “disrupciones operativas” y pide disculpas, asegurando que “la seguridad es nuestra prioridad principal y absoluta”.

Un avión Airbus A320 de
Un avión Airbus A320 de Iberia (REUTERS/Rafael Marchante)

Problemas para las aerolíneas

Las aerolíneas están sufriendo alteraciones tras el aviso de Airbus sobre posibles fallos. La advertencia de Airbus sobre potenciales fallos motivados por radiación solar en los sistemas de control de vuelo de los A320 ha puesto en alerta a la industria aérea. Aunque el número de retrasos y cancelaciones sigue siendo limitado hasta el momento, la situación ha generado inquietud entre los pasajeros y ha obligado a las compañías a tomar decisiones rápidas, buscando alternativas operativas, implementando revisiones de urgencia o viéndose forzadas a realizar cancelaciones.

Iberia comunicó que completó la actualización de su flota sin registrar interrupciones en sus vuelos, mientras que American Airlines y United Airlines reportaron solo incidencias menores y algunas demoras puntuales, sin mayores afectaciones. Lufthansa y Air France informaron cancelaciones limitadas durante el fin de semana, y Air India completó parte significativa de las actualizaciones requeridas. En América Latina, Avianca resultó la más impactada, con gran parte de su flota fuera de servicio.

