La Aerocivil ordenó que toda la flota de aviones A320 debe permanecer inmovilizada tras el aviso urgente de Airbus

Las aeronaves deberán permanecer en tierra desde el 29 de noviembre a las 19:00

La Aeronáutica Civil confirmó el 28 de noviembre de 2025 una medida que afectará temporalmente la operación aérea del país, luego de que Airbus ordenara la actualización urgente de software para una parte importante de las aeronaves de la familia A320.

En un comunicado oficial, la autoridad explicó que la decisión responde a una acción preventiva de alcance global. Según la Aerocivil, se trata de una “medida preventiva y obligatoria adoptada para garantizar los más altos estándares de seguridad operacional en la aviación a nivel mundial, lo cual afectará temporalmente las operaciones aéreas”.

La Aerocivil informó que la medida de inmovilización de aeronaves A320 responde a una "actualización urgente de software" ordenada por Airbus a nivel global

Airbus notificó la situación en horas de la mañana. De acuerdo con el documento divulgado por la entidad, “Airbus notificó a nivel global la necesidad de una actualización urgente de software para una parte significativa de las aeronaves de la familia A320”. Como consecuencia directa de esa instrucción, las aeronaves involucradas “deberán a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 19:00, permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos técnicos mandatarios requeridos por el fabricante”.

La autoridad también aseguró que el Gobierno nacional está al tanto de la situación y que todas las dependencias pertinentes están trabajando para agilizar el proceso. En palabras de la Aerocivil, la entidad “se encuentra ejerciendo todas sus facultades de supervisión y control para asegurar el cumplimiento riguroso y expedito de las modificaciones requeridas por Airbus”. La institución recalcó que, “la seguridad de los pasajeros y de la aviación es la prioridad institucional”.

El comunicado añadió que ya se adelantan acciones para reducir el impacto en la programación aérea del país y avanzar hacia el restablecimiento de la operación en el menor tiempo posible. Según la entidad, “se implementan las acciones necesarias para reanudar la programación de vuelos con la mínima afectación al servicio”.

Como parte de ese proceso, la Aerocivil afirmó que mantendrá una vigilancia continua sobre los procedimientos que deberán realizar las aerolíneas afectadas. La autoridad reiteró “su compromiso con la seguridad aérea” y señaló que, “continuará monitoreando permanentemente los trabajos técnicos para asegurar la pronta normalización de las operaciones, velando por los derechos de los usuarios”.

También confirmó que cada aeronave deberá cumplir estrictamente con la orden de Airbus antes de volver a volar. De acuerdo con el comunicado, la entidad “está supervisando que cada aeronave de la flota A320 cuente con la actualización de software requerida”. Además, informó que, “junto con las aerolíneas, brindará el apoyo necesario para garantizar que estos cambios se realicen en el menor tiempo posible”.

La autoridad pidió a los viajeros mantenerse atentos a la información oficial de cada aerolínea ante eventuales cambios en sus vuelos. La Aerocivil hizo un llamado directo a los usuarios: “Solicitamos a los pasajeros estar en contacto con sus aerolíneas para conocer las posibles afectaciones derivadas de estas medidas y ser informados sobre cualquier cambio en sus vuelos programados”.

Noticia en desarrollo...