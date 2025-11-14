Un hombre pilota sin licencia un avión Boeing A320 con pasajeros a bordo por toda Europa

Imagen de archivo de una aeronave Airbus A320 de la compañía lituana Avion Express.

Un piloto que trabajó para la aerolínea lituana Avion Express ejerció como comandante de vuelo sin licencia para ello, según ha revelado una investigación del medio alemán especializado en aviación aeroTELEGRAPH.

La compañía, que opera vuelos para diversas aerolíneas europeas, ha confirmado que la persona en cuestión formó parte de su plantilla y ha iniciado una investigación interna tras recibir información no verificada sobre la experiencia profesional del piloto.

La estructura jerárquica en la cabina de un avión está claramente definida, situando al capitán en la posición de máxima autoridad. Por este motivo, el acceso a este puesto exige el cumplimiento de estrictos requisitos de formación y experiencia. Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida por fuentes consultadas por el medio alemán, el piloto identificado como L. A. B. ha volado como comandante para Avion Express un Boeing A320, al menos, durante el pasado verano.

La aerolínea reconoce los hechos e inicia una investigación

Antes de incorporarse a la aerolínea lituana, el falso capitán habría trabajado únicamente como copiloto (primer oficial) en Garuda Indonesia. Posteriormente, habría manipulado su documentación para poder ser contratado como capitán en Avion Express.

Una portavoz de la empresa consultada por el medio alemán ha confirmado los hechos y admitido que la persona en cuestión fue piloto su compañía. “Se ha iniciado de inmediato una investigación interna, que sigue en curso”, ha asegurado la misma fuente.

Trabajó también para Eurowings

La aerolínea ha subrayado que sus procesos de selección cumplen con todas las normativas aeronáuticas vigentes. “La seguridad y el cumplimiento normativo siguen siendo nuestras máximas prioridades”, ha señalado la portavoz. Por el momento, Avion Express no ha facilitado más detalles sobre el estado de la investigación interna ni sobre los vuelos concretos realizados por L. A. B. Se sabe que el piloto ha operado también para compañías aéreas de Europa occidental, entre ellas Eurowings, en vuelos dentro de Alemania.

Desde Eurowings han indicado a aeroTELEGRAPH que han trasladado el asunto a sus expertos en seguridad para un análisis más detallado. “Por ahora, no disponemos de información adicional”, señaló.

Avion Express, especializada en servicios de wet leaseAvion Express, con sede en Vilna, se fundó en 2005 y se dedica a proporcionar aviones con tripulación a otras aerolíneas de forma temporal, especialmente durante la temporada alta. Su flota está compuesta principalmente por modelos Airbus A320 y A321, que operan en Europa, Latinoamérica y Oriente Próximo. La compañía forma parte del grupo Avia Solutions Group.