España

Un hombre pilota sin licencia un avión Boeing A320 con pasajeros a bordo por toda Europa

Trabajó previamente en Eurowings y habría manipulado su documentación para poder ser contratado como capitán en la aerolínea lituana Avion Express

Guardar
Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una aeronave Airbus A320 de la compañía lituana Avion Express.

Un piloto que trabajó para la aerolínea lituana Avion Express ejerció como comandante de vuelo sin licencia para ello, según ha revelado una investigación del medio alemán especializado en aviación aeroTELEGRAPH.

La compañía, que opera vuelos para diversas aerolíneas europeas, ha confirmado que la persona en cuestión formó parte de su plantilla y ha iniciado una investigación interna tras recibir información no verificada sobre la experiencia profesional del piloto.

La estructura jerárquica en la cabina de un avión está claramente definida, situando al capitán en la posición de máxima autoridad. Por este motivo, el acceso a este puesto exige el cumplimiento de estrictos requisitos de formación y experiencia. Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida por fuentes consultadas por el medio alemán, el piloto identificado como L. A. B. ha volado como comandante para Avion Express un Boeing A320, al menos, durante el pasado verano.

La aerolínea reconoce los hechos e inicia una investigación

Antes de incorporarse a la aerolínea lituana, el falso capitán habría trabajado únicamente como copiloto (primer oficial) en Garuda Indonesia. Posteriormente, habría manipulado su documentación para poder ser contratado como capitán en Avion Express.

Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales de España

Una portavoz de la empresa consultada por el medio alemán ha confirmado los hechos y admitido que la persona en cuestión fue piloto su compañía. “Se ha iniciado de inmediato una investigación interna, que sigue en curso”, ha asegurado la misma fuente.

Trabajó también para Eurowings

La aerolínea ha subrayado que sus procesos de selección cumplen con todas las normativas aeronáuticas vigentes. “La seguridad y el cumplimiento normativo siguen siendo nuestras máximas prioridades”, ha señalado la portavoz. Por el momento, Avion Express no ha facilitado más detalles sobre el estado de la investigación interna ni sobre los vuelos concretos realizados por L. A. B. Se sabe que el piloto ha operado también para compañías aéreas de Europa occidental, entre ellas Eurowings, en vuelos dentro de Alemania.

Desde Eurowings han indicado a aeroTELEGRAPH que han trasladado el asunto a sus expertos en seguridad para un análisis más detallado. “Por ahora, no disponemos de información adicional”, señaló.

Avion Express, especializada en servicios de wet leaseAvion Express, con sede en Vilna, se fundó en 2005 y se dedica a proporcionar aviones con tripulación a otras aerolíneas de forma temporal, especialmente durante la temporada alta. Su flota está compuesta principalmente por modelos Airbus A320 y A321, que operan en Europa, Latinoamérica y Oriente Próximo. La compañía forma parte del grupo Avia Solutions Group.

Temas Relacionados

Boeingaerolineas EspanaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una madre pide dejar de mantener a su hija con problemas de salud mental y la jueza se lo niega: “La falta de relación no es culpa exclusiva de la joven”

La Audiencia de Barcelona rechaza extinguir la pensión alimenticia de 175 euros debido a que los problemas psicológicos de la joven dificultan la relación con su progenitora

Una madre pide dejar de

La Sagrada Familia de Barcelona podrá visitarse gratis por un evento que se celebrará este noviembre y para el que puedes conseguir entradas

El concierto tiene como finalidad conmemorar el milenario de Montserrat y el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, dando lugar a una visita arquitectónica y musical digna de vivir

La Sagrada Familia de Barcelona

Un libro sacude a la Casa Real noruega: las acusaciones que apuntan a Mette-Marit por encubrir a su hijo Marius

El libro de la periodista Kjersti Kvam reabre la polémica al describir cómo la princesa habría intervenido para minimizar las consecuencias de los escándalos de su hijo

Un libro sacude a la

Un multimillonario hace una donación “sin precedentes” en una recogida de alimentos: 800.000 euros en la operación

El fundador de la aerolínea easyJet pretende repetir la operación en 2026

Un multimillonario hace una donación

“Estas tres averías pueden costarte 15.000 euros”: un experto en coches explica cómo evitarlas

El especialista de la cuenta Garaje Hermético detalla los fallos mecánicos más peligrosos para el bolsillo del conductor

“Estas tres averías pueden costarte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Estas tres averías pueden costarte

“Estas tres averías pueden costarte 15.000 euros”: un experto en coches explica cómo evitarlas

La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones

La Audiencia Nacional anula el límite de edad a la tropa para presentarse a oficiales de las Fuerzas Armadas

ECONOMÍA

Una madre pide dejar de

Una madre pide dejar de mantener a su hija con problemas de salud mental y la jueza se lo niega: “La falta de relación no es culpa exclusiva de la joven”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 14 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”