Marcos, veterinario, explica qué alimento tienes que dar a tu perro para limpiarle los dientes: “Evita que se acumule el sarro y le encanta el sabor”

Fragmento de TikTok en el que Marcos explica qué alimento limpia los dientes de tu perro. (@vetconnectanimals)

Para cuidar a un perro de manera adecuada, es importante dedicar tiempo a su higiene. Uno de los ámbitos que más se suele descuidar es la limpieza bucal, y un ejemplo de ello es que muchas personas piensan que con darle un snack dental es suficiente, pero no es así.

Para que tu perro tenga una dentadura impecable no es necesario usar tratamientos milagrosos. Marcos, un veterinario que publica consejos en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@vetconnectanimals) en el que explica que hay un alimento que limpia sus dientes.

Según el veterinario, en lugar de recurrir a soluciones dentales comerciales, que suelen aportar poco a nivel nutricional y pueden generar mal aliento, lo más recomendable es ofrecer zanahorias crudas. Morder y masticar este alimento permite que se limpie de manera natural la dentadura del perro, ayudando a evitar la acumulación de suciedad.

Además de cumplir una función de limpieza, las zanahorias aportan vitaminas como la A y betacarotenos, esenciales para la vista, y resultan muy atractivas para los perros por su sabor. “Evita que se acumule el sarro y le encanta el sabor”, explica Marcos, destacando que se trata de una opción nutritiva, económica y segura.

Otros hábitos para mejorar la higiene dental

Más allá de ofrecer alimentos que ayuden a limpiar los dientes, existen varias prácticas que contribuyen a mantener la boca del perro sana. Cepillarle los dientes regularmente con pasta específica para perros ayuda a prevenir la formación de sarro y enfermedades de encías. Además, revisar la boca y las encías permite detectar a tiempo cualquier problema, como inflamación, mal olor o restos de comida incrustados.

También existen juguetes específicos, ya que ayudan a limpiar los dientes mientras ejercitan la mandíbula. Por último, las limpiezas profesionales periódicas con el veterinario son clave para prevenir problemas graves y mantener la dentadura en óptimas condiciones.

Hábitos complementarios para el bienestar y la salud de tu perro

Mantener la salud de un perro va más allá de la alimentación y la higiene dental. De hecho, es fundamental cuidar otros aspectos, y uno de ellos es la actividad física. Paseos regulares, juegos al aire libre y ejercicios adaptados a su edad y tamaño no solo fortalecen sus músculos y articulaciones, sino que también estimulan su mente y reducen los comportamientos destructivos derivados del aburrimiento.

Los cuidados higiénicos generales, como el baño, el cepillado del pelo y la revisión de orejas y uñas, son necesarios. Mantener la piel limpia y el pelaje desenredado evita irritaciones, parásitos y problemas dermatológicos.

La hidratación es otro pilar clave. Asegurarse de que tu mascota tenga acceso constante a agua limpia y fresca ayuda a prevenir problemas renales, digestivos y de piel. Además, una alimentación equilibrada y adaptada a sus necesidades nutricionales garantiza que reciba todos los nutrientes esenciales.

Por último, las revisiones veterinarias periódicas son imprescindibles. Procesos como la vacunación, desparasitación y controles preventivos permiten detectar problemas antes de que se agraven y aseguran una vida larga y saludable.