España

Marcos, veterinario: “Si tu perro te sigue al baño y se queda mirándote hasta que acabas, te está defendiendo”

No es apego ni ansiedad. Se trata de una estrategia ante un momento de vulnerabilidad

Guardar
Un perro sigue al baño
Un perro sigue al baño a su dueño y se le queda mirando

Que un perro siga a su dueño por toda la casa es una escena cotidiana en millones de hogares. Cocina, salón, dormitorio y, en muchos casos, también el baño. Este comportamiento suele interpretarse como una muestra de apego excesivo o dependencia emocional. Sin embargo, la psicología del comportamiento canino ofrece una explicación muy distinta y mucho más profunda. Lejos de tratarse de ansiedad, esta conducta está relacionada con la percepción que los perros tienen de la vulnerabilidad humana y con su instinto natural de protección.

Aunque pueda parecer exagerado pensar que un perro analiza nuestras rutinas, lo cierto es que estos animales poseen una gran capacidad para leer señales físicas y emocionales. A lo largo de miles de años de convivencia con los humanos, han desarrollado una sensibilidad especial para detectar cambios en el comportamiento, el lenguaje corporal y los estados de alerta o relajación. El baño, aunque para nosotros sea un espacio cotidiano, representa para ellos una situación muy concreta.

Esta explicación ha sido difundida recientemente por Marcos, divulgador especializado en comportamiento animal, conocido en TikTok por su perfil @veterinarioconectaanimales. Con formación en medicina intensiva y en etología veterinaria, el creador de contenido analiza conductas habituales desde una base científica. En uno de sus últimos vídeos, aborda precisamente por qué muchos perros acompañan a sus dueños al baño.

Los perros suelen seguir a
Los perros suelen seguir a sus dueños al baño como una estrategia de protección de los mismos (Hogarmania)

Un comportamiento asociado a la vulnerabilidad

Según el experto, el baño es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad del ser humano desde el punto de vista animal. Los perros interpretan este conjunto de señales como una situación en la que su humano podría estar menos protegido. En consecuencia, desde su lógica instintiva, estar presentes equivale a vigilar. No es una acción consciente ni planificada, sino una respuesta automática de protección. El perro no entra al baño para controlar, sino para acompañar. Es su forma de asegurarse de que todo está bien.

En su columna en Infobae en Vivo, el periodista Leo Montero cuestionó la falta de compromiso de la sociedad y del Estado frente al abandono de animales. Enfatizó que la ayuda parcial no resuelve el problema y reclamó políticas públicas efectivas para la castración y el rescate

Además, los perros viven la relación con las personas desde una lógica de grupo. Cuando salen a la calle, el humano acompaña al perro. Cuando el humano se encierra en un espacio reducido, el perro siente la necesidad de mantener ese vínculo de proximidad. Es una relación bidireccional basada en la confianza.

Este comportamiento también está vinculado a la profunda conexión emocional entre perro y dueño. La cercanía física refuerza la seguridad del animal y, al mismo tiempo, cumple su función de protección. Por eso, los especialistas insisten en que no debe interpretarse como un problema de conducta, siempre que el perro no muestre signos de ansiedad intensa, estrés o dependencia extrema. En la mayoría de los casos, seguir al dueño al baño es simplemente una manifestación de confianza. Entender este tipo de conductas ayuda a interpretar mejor la comunicación entre humanos y animales.

Ejemplos como este demuestran la relación entre emocionalidad canina e instinto animal. Comprender la emocionalidad canina no implica humanizar al animal ni reducirlo a simples impulsos instintivos, sino aprender a interpretar y respetar sus señales desde una mirada empática. Solo a partir de esta comprensión mutua es posible construir un vínculo más sano entre humanos y perros.

Temas Relacionados

PerrosEmocionesBañoVulnerabilidadEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

El riesgo del abono de transporte digital de Madrid: un fallo técnico te puede obligar a pagar

Su uso en el teléfono móvil desactiva la tarjeta física, una medida para evitar el fraude, pero que puede suponer un problema

El riesgo del abono de

El truco de experto para que la pizza congelada parezca casera: “Al colocarla en el tercio inferior, la base se dora igual que en un horno de piedra”

James Nice, experto de la marca de platos preparados Craft Pizza, ha compartido algunas técnicas sencillas que elevan una pizza precocinada hasta acercarlas al nivel de un auténtico ‘pizzaiolo’

El truco de experto para

Un organismo público regula por primera vez el uso que deben hacer sus trabajadores de la Inteligencia Artificial

La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado un documento pionero que recoge su Política general interna para el uso de IA generativa

Un organismo público regula por

Así fue la cena de gala de Felipe VI y Letizia con el presidente de Alemania: la complicidad de los reyes, un tropezón y el salto de protocolo

El Palacio Real se ha vestido de gala en honor al gobernante alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender

Así fue la cena de

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Ábalos, Koldo

En directo | Ábalos, Koldo y Aldama ante el juez: Leopoldo Puente decide la prisión del exministro y su asesor

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions