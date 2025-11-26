España

“La peor forma de alimentar a un perro es a base de pienso”: un veterinario explica los motivos

Un divulgador canino reabre el debate sobre la alimentación en perros y alerta sobre los riesgos de los piensos altos en carbohidratos

Guardar
Un comunicador canino informa sobre
Un comunicador canino informa sobre alimentación y nutrición (Montaje Canva Infobae)

En uno de sus vídeos más recientes, el creador de contenido @vectconnectanimals —médico intensivista y futuro veterinario etólogo— ha generado un intenso debate en TikTok al afirmar que la peor forma de alimentar a un perro es mediante piensos. Esto se debe a que estos piensos son ricos en hidratos de carbono procedentes de cereales. El divulgador, que comparte contenidos centrados en bienestar animal y comunicación con mascotas, sostiene que este tipo de alimentación puede favorecer problemas bucales, digestivos y metabólicos a largo plazo. Sus declaraciones han despertado el interés de muchos usuarios, aunque también han motivado la necesidad de matizar y contextualizar la información para evitar generalizaciones sobre un tema tan delicado como la nutrición canina.

Según explica en su vídeo, los piensos convencionales contienen, en muchos casos, una proporción elevada de carbohidratos, especialmente derivados de cereales. Este tipo de nutrientes, señala, favorecerían la proliferación de sarro y bacterias en la cavidad bucal, lo que, a largo plazo, podría derivar en problemas dentales.

Además, argumenta que los carbohidratos de rápida absorción pueden generar picos glucémicos significativos tras las comidas, lo que obligaría al páncreas del animal a liberar grandes cantidades de insulina. De mantenerse este patrón, advierte, podría aumentar el riesgo de desarrollar diabetes en el futuro.

Otro de los puntos que destaca es que una fracción importante de los hidratos de carbono presentes en algunos piensos no se absorbe por completo en el intestino delgado. Esta parte no digerida alcanzaría el colon, donde sucedería proliferación de determinadas bacterias, generando gases, malestar y, con el tiempo, posibles cuadros de colitis o diarreas crónicas. En consecuencia, el divulgador defiende la alimentación natural como una alternativa más saludable para los perros.

El perro con más aura (8)

Debate clínico entre profesionales veterinarios

No obstante, es importante subrayar que estas afirmaciones, aunque basadas en observaciones clínicas y en experiencias personales del creador, no representan un consenso veterinario universal. La comunidad científica dedicada a la nutrición animal coincide en que la calidad de la dieta es mucho más determinante que el tipo de formato. Existen piensos comerciales de alta gama formulados específicamente para reducir el sarro, controlar la glucosa, mejorar la digestión o equilibrar la microbiota intestinal. También hay dietas naturales bien diseñadas que pueden ofrecer beneficios, pero requieren supervisión profesional para evitar déficits nutricionales o desequilibrios graves.

Alimento natural para perro elaborado
Alimento natural para perro elaborado con ingredientes frescos que favorecen su salud, energía y bienestar general. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación natural, ya sea casera o basada en productos frescos, exige asesoramiento veterinario especializado en nutrición. De lo contrario, pueden aparecer problemas como desnutrición, exceso proteico, alteraciones óseas o déficits vitamínicos. Por ello, aunque el mensaje de @vectconnectanimals pone el foco en cuestiones relevantes —como la calidad de los ingredientes, los efectos digestivos de ciertos componentes o la importancia de evitar alimentos ultraprocesados en exceso—, es fundamental no interpretar su vídeo como una receta universal aplicable a todos los perros.

Los expertos coinciden en que no existe un modelo ideal único de alimentación canina, sino opciones que deben adaptarse a cada animal según su edad, estado de salud, nivel de actividad y necesidades fisiológicas. Sea pienso, dieta natural o una combinación de ambos, la recomendación más clara es siempre la misma: consultar con un veterinario o nutricionista acreditado antes de realizar cambios significativos en la dieta del animal. Con el auge de la divulgación en redes, perfiles como @vectconnectanimals contribuyen a abrir debates necesarios y a concienciar sobre la importancia de la nutrición, pero la guía profesional sigue siendo imprescindible para garantizar el bienestar de cada perro.

Temas Relacionados

PerrosAlimentación caninaPiensoCarbohidratosEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

La fama acorta la esperanza de vida: los cantantes de éxito viven hasta cinco años menos que los artistas menos conocidos

Un estudio de la Universidad de Witten (Alemania) revela que ser famoso supone un factor de riesgo casi idéntico a fumar

La fama acorta la esperanza

Nueve años después, Paula Echevarría vuelve a la actuación: así es ‘A la deriva’, su nueva serie para Antena 3

La ex de David Bustamante regresa al prime time con un drama lleno de misterio, emociones y reapariciones imposibles

Nueve años después, Paula Echevarría

El Parlamento aprueba el plan para incentivar la producción y el apoyo a Ucrania: así es el Programa para la Industria de Defensa Europea

La propuesta fue respaldada por 457 votos a favor y ahora requiere la ratificación formal por parte de los Estados miembros

El Parlamento aprueba el plan

Un profesor de autoescuela explica los cinco errores más frecuentes en el examen de conducir: “Crees que transmites prudencia, pero transmites inseguridad”

Muchas personas, debido a los nervios o la tensión del momento, olvidan algunos pasos fundamentales al realizar esta prueba

Un profesor de autoescuela explica

¿Crujirse los dedos es bueno o malo? Esto es lo que dice la ciencia

Esto es lo que ocurre realmente cuando “crujimos” los dedos

¿Crujirse los dedos es bueno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía pone en marcha

La Policía pone en marcha una campaña de prevención de estafas online: “Te pueden vaciar la cuenta bancaria entera”

Condenados a cárcel dos ex directivos de la Federación Extremeña de Atletismo por transferir fondos a sus cuentas personales

“Anatomía de un farsante”: Sánchez aprovecha un lapsus de Feijóo para llamarle mal parlamentario

Si dudas entre repostar gasolina 95 o 98 en tu coche, estas son las diferencias: cuándo merece la pena gastar más dinero

Improcedente el despido de un gerente de Mercadona que no alcanzó la puntuación exigida porque la carta no era lo suficientemente clara

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 26 noviembre

Deniegan la incapacidad permanente a un hombre que tiene las dos piernas amputadas por no cumplir un requisito: “Habría tenido unos 900 euros adicionales”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Un arquitecto advierte sobre el riesgo de los edificios antiguos: la vivienda se puede “convertir en un lastre” si no se invierte en su mantenimiento y restauración

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”