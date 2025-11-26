“La peor forma de alimentar a un perro es a base de pienso”: un veterinario explica los motivos

Un comunicador canino informa sobre alimentación y nutrición (Montaje Canva Infobae)

En uno de sus vídeos más recientes, el creador de contenido @vectconnectanimals —médico intensivista y futuro veterinario etólogo— ha generado un intenso debate en TikTok al afirmar que la peor forma de alimentar a un perro es mediante piensos. Esto se debe a que estos piensos son ricos en hidratos de carbono procedentes de cereales. El divulgador, que comparte contenidos centrados en bienestar animal y comunicación con mascotas, sostiene que este tipo de alimentación puede favorecer problemas bucales, digestivos y metabólicos a largo plazo. Sus declaraciones han despertado el interés de muchos usuarios, aunque también han motivado la necesidad de matizar y contextualizar la información para evitar generalizaciones sobre un tema tan delicado como la nutrición canina.

Según explica en su vídeo, los piensos convencionales contienen, en muchos casos, una proporción elevada de carbohidratos, especialmente derivados de cereales. Este tipo de nutrientes, señala, favorecerían la proliferación de sarro y bacterias en la cavidad bucal, lo que, a largo plazo, podría derivar en problemas dentales.

Además, argumenta que los carbohidratos de rápida absorción pueden generar picos glucémicos significativos tras las comidas, lo que obligaría al páncreas del animal a liberar grandes cantidades de insulina. De mantenerse este patrón, advierte, podría aumentar el riesgo de desarrollar diabetes en el futuro.

Otro de los puntos que destaca es que una fracción importante de los hidratos de carbono presentes en algunos piensos no se absorbe por completo en el intestino delgado. Esta parte no digerida alcanzaría el colon, donde sucedería proliferación de determinadas bacterias, generando gases, malestar y, con el tiempo, posibles cuadros de colitis o diarreas crónicas. En consecuencia, el divulgador defiende la alimentación natural como una alternativa más saludable para los perros.

El perro con más aura (8)

Debate clínico entre profesionales veterinarios

No obstante, es importante subrayar que estas afirmaciones, aunque basadas en observaciones clínicas y en experiencias personales del creador, no representan un consenso veterinario universal. La comunidad científica dedicada a la nutrición animal coincide en que la calidad de la dieta es mucho más determinante que el tipo de formato. Existen piensos comerciales de alta gama formulados específicamente para reducir el sarro, controlar la glucosa, mejorar la digestión o equilibrar la microbiota intestinal. También hay dietas naturales bien diseñadas que pueden ofrecer beneficios, pero requieren supervisión profesional para evitar déficits nutricionales o desequilibrios graves.

Alimento natural para perro elaborado con ingredientes frescos que favorecen su salud, energía y bienestar general. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación natural, ya sea casera o basada en productos frescos, exige asesoramiento veterinario especializado en nutrición. De lo contrario, pueden aparecer problemas como desnutrición, exceso proteico, alteraciones óseas o déficits vitamínicos. Por ello, aunque el mensaje de @vectconnectanimals pone el foco en cuestiones relevantes —como la calidad de los ingredientes, los efectos digestivos de ciertos componentes o la importancia de evitar alimentos ultraprocesados en exceso—, es fundamental no interpretar su vídeo como una receta universal aplicable a todos los perros.

Los expertos coinciden en que no existe un modelo ideal único de alimentación canina, sino opciones que deben adaptarse a cada animal según su edad, estado de salud, nivel de actividad y necesidades fisiológicas. Sea pienso, dieta natural o una combinación de ambos, la recomendación más clara es siempre la misma: consultar con un veterinario o nutricionista acreditado antes de realizar cambios significativos en la dieta del animal. Con el auge de la divulgación en redes, perfiles como @vectconnectanimals contribuyen a abrir debates necesarios y a concienciar sobre la importancia de la nutrición, pero la guía profesional sigue siendo imprescindible para garantizar el bienestar de cada perro.