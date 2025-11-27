España

Joaquín Durán-Cantolla, médico experto en sueño: “La siesta sirve como un reseteo de nuestro cerebro”

El especialista señala que la clave se encuentra en la duración de este descanso, así como en el lugar en el que se realiza

Guardar
El médico Joaquín Durán-Cantolla responde
El médico Joaquín Durán-Cantolla responde algunas de las preguntas más habituales con respecto a la siesta. (Freepik)

En España, la siesta es casi un gesto cultural. Aunque no todas las personas la practican, forma parte del imaginario colectivo y de numerosas rutinas diarias, especialmente en jornadas calurosas o intensas, después de comer. Sin embargo, a pesar de su popularidad, todavía existen muchas dudas sobre si es realmente saludable, cuánto debe durar o si puede interferir con el descanso nocturno.

Al mismo tiempo, numerosas encuestas reflejan que el sueño de los españoles presenta problemas serios. La falta de descanso, el estrés o los horarios laborales fragmentados han convertido la siesta en un recurso para “recuperar” energía. De hecho, según la Sociedad Española de Neurología, entre un 20 y un 48 % de la población adulta en España sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño; además, son más de 4 millones de personas en nuestro país las que padecen algún tipo de trastorno de sueño crónico y grave.

El neumólogo y experto en sueño Joaquín Durán-Cantolla ha respondido a todas estas dudas en su último vídeo de TikTok (@dr.durancantolla), desmontando algunas ideas erróneas que muchas veces están extendidas en la población general. "Si eres fan de la siesta, esto te interesa.

La duración de la siesta
La duración de la siesta es clave. (Freepik)

¿La siesta es buena?

“Hay muchas opiniones sobre la siesta, pero ¿qué nos dice la ciencia?“. El médico especialista en descanso explica que sí, ”la siesta es buena para el sueño“. Según el experto, realizar una pequeña pausa para dormir durante el día tiene un efecto reparador inmediato en el cerebro y contribuye a mejorar el rendimiento cognitivo. “Sirve como un reseteo de nuestro cerebro. Es como reiniciar un ordenador que restaura funciones y que nos facilita poder continuar nuestra jornada con energía y concentración”.

Sin embargo, no todas las siestas son igual de beneficiosas. La clave se encuentra, en primer lugar, en el sitio en el que se realiza: “Preferiblemente fuera de la cama, como en un sofá o un sillón”. Y donde más hay que poner el foco es en la duración.

¿Cuánto tiene que durar la siesta?

"Lo que quizá no guste a todo el mundo es que la evidencia indica que la siesta debe ser corta, no más de diez o quince minutos", señala Durán-Cantolla. Pese a que son muchas las personas que aseguran que, cuando se echan una siesta muy corta, se levantan aún más cansados, esto no es realmente así.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

Superar los 20 o 30 minutos de descanso diurno aumenta las probabilidades de entrar en fases más profundas de sueño. Además, estas siestas extensas pueden alterar el ciclo nocturno, dificultando conciliar el sueño o provocando despertares en mitad de la noche. Por tanto, con una siesta más corta “recargas energía evitando caer en una fase de sueño profundo que luego te robe el sueño por la noche".

Además, el neumólogo señala que “la siesta no es para todo el mundo”. Para las personas que tienen insomnio, puede ser completamente contraproducente: “Es como dejar que coma entre horas alguien que es un mal comedor”. Es decir, si el sueño nocturno ya está alterado, añadir una siesta puede empeorar todavía más la capacidad de dormir por la noche.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaDormirSueñoSaludSalud EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Carlos III busca un nuevo papel para las princesas Beatriz y Eugenia en plena caída definitiva del príncipe Andrés

Las hijas de Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson permanecen ajenas a la polémica de su padre y, de hecho, quieren aumentar su rol en la corona británica

Carlos III busca un nuevo

Marc Escrivá, diseñador de interiores: “Estas tres decisiones hacen que una casa envejezca con elegancia”

El experto comparte consejos a través de las redes sociales para que tu casa no se vuelva fea

Marc Escrivá, diseñador de interiores:

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl, ‘Supernanny’, tiene un mensaje para los padres sobre los deberes de sus hijos: “Se tienen que implicar lo menos posible”

La experta destaca la importancia de prevenir el control excesivo y la sobreprotección infantil

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl, ‘Supernanny’,

Cómo afectan a nuestro cabello las dietas milagrosas y la pérdida de peso, según una experta en medicina capilar

El efluvio telógeno, como se le conoce a la caída del pelo, es cada vez más frecuente en mujeres y puede estar asociado a las bruscas pérdidas de peso

Cómo afectan a nuestro cabello

A qué temperatura debemos poner la calefacción en invierno: subir un grado aumenta el gasto en 7%

La recomendación principal es evitar mantener la calefacción encendida durante toda la noche

A qué temperatura debemos poner
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Cómo se envían los vehículos

¿Cómo se envían los vehículos militares a una misión en el extranjero? El buque que los transporta desde España a Líbano

En directo | Aldama implica al ministro Torres y asegura que ha presentado pruebas: “Debería estar preocupado”

La senda de déficit fracasa en el Congreso y las comunidades autónomas pierden 5.500 millones de euros

¿Se “regalan” las notas en los colegios privados y concertados? “Me dijeron que solo podían repetir 2 personas de 100”

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para Ábalos y Koldo al apreciar riesgo de fuga

ECONOMÍA

A qué temperatura debemos poner

A qué temperatura debemos poner la calefacción en invierno: subir un grado aumenta el gasto en 7%

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions