Bren Tello, dermatóloga: “Una persona con acné no debe ponerse crema Nivea en la cara”

Esta conocida crema corporal no se aconseja para la cara de personas con la piel grasa

En los últimos años, la dermatología ha puesto bajo el foco la eficacia real de las cremas y productos para el cuidado de la piel, una industria que mueve miles de millones de euros y que promete resultados visibles en poco tiempo. Los especialistas coinciden en que no todos los productos son iguales y que su impacto depende de la evidencia científica detrás de cada ingrediente. Sustancias como el retinol, la niacinamida y los antioxidantes han demostrado mejorar la textura de la piel y combatir signos de envejecimiento, mientras que los protectores solares continúan siendo la herramienta más efectiva para prevenir daños a largo plazo.

Sin embargo, los dermatólogos advierten que las expectativas deben ser realistas: muchas cremas solo actúan en las capas superficiales de la piel y requieren uso constante para obtener beneficios. Además, alertan sobre el creciente consumo de productos que se vuelven virales en redes sociales sin respaldo clínico suficiente. Según la Clínica Mayo, la clave está en personalizar las rutinas según cada tipo de piel y condición específica, evitando mezclas que puedan causar irritación o reacciones adversas. La recomendación general es consultar a un profesional antes de adoptar nuevas tendencias y priorizar fórmulas con estudios comprobados.

Una de las dudas más comunes al respecto surge sobre la famosa crema Nivea y si es realmente útil o no. La respuesta no es tan sencilla, puesto que depende en buena medida del tipo de piel que se tenga: seca, grasa, mixta... Sin embargo, la dermatóloga Bren Tello aclara que se trata de una crema corporal.

Quiénes deben utilizar crema Nivea

Según la doctora, este producto es una “muy buena crema hidratante, sobre todo para pieles secas”. En personas con esta condición, su dermis luce deshidratada, agrietada y poco elástica, lo que a menudo causa picazón y rojeces. Por ello, el uso de cremas hidratantes es una de las mejores vías para corregir esta condición.

Sin embargo, al tratarse de una crema corporal, contiene más grasa, por lo que “ciertas personas deben de tener de cuidado de no ponérsela en la cara”, alerta la dermatóloga a través de sus redes sociales (@brentello_derma). Por ejemplo, “una persona con acné no debe de ponerse Nivea en la cara”.

Es por ello que quienes más se benefician de este producto son aquellas personas con piel seca o muy seca, incluso con dermatitis atópica. Esta enfermedad crónica de la piel interfiere con la vida diaria y suele presentarse en brotes, alternando periodos de mejoría con episodios de empeoramiento, y con frecuencia se asocia a antecedentes de alergias o asma. Al alterarse la barrera cutánea está alterada, esto facilita la irritación y la susceptibilidad a infecciones y demás enfermedades.

De esta manera, la crema Nivea puede usarse en el cuerpo y también en la cara si se tiene piel seca. No obstante, la dermatóloga recuerda que “todas las personas son diferentes”, por lo que recomienda probar la crema y comprobar la respuesta de la piel. Aun así, “pieles grasas en la cara, no, pero sí es una buena crema”.

