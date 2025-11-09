España

Xavier Batalla, doctor, sobre el cuidado de la piel: “Estos son los tres errores que cometen muchas mujeres en su rutina de ‘skincare’”

Estos pequeños cambios pueden marcar la diferencia

Mujer mirando su propia piel.
Mujer mirando su propia piel. (Freepik)

El cuidado de la piel es un aspecto muy importante para muchas personas. Por esta razón, las rutinas de skincare y lavado de cara se han vuelto muy populares en redes sociales.

Sin embargo, es mucho más común cometer fallos de lo que creemos. Esto se debe a que tus referentes a la hora de adoptar una rutina no suelen ser especialistas.

Xavier Batalla es uno de los doctores que conoce esto de primera mano. En uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@dr.xavierbatalla), ha advertido de algunas conductas que pueden ser contraproducentes.

Los errores más comunes en tu rutina de ‘skincare’

El doctor señala tres prácticas muy habituales que, aunque parecen inofensivas, pueden estar dañando la piel sin que lo notemos, por lo que se debe prescindir de ellas y adaptarlas para que tengan un efecto positivo.

El primero es exfoliar en exceso. Muchas personas asocian la exfoliación diaria con una limpieza más profunda y una piel más luminosa, pero sucede justo lo contrario. Al hacerlo con demasiada frecuencia, se elimina la barrera protectora natural del rostro, lo que provoca sensibilidad, rojeces y una mayor tendencia a los brotes y picores. Lo recomendable es realizar este proceso dos o tres veces por semana, según el tipo de piel.

El segundo error es no aplicar protector solar todos los días. Incluso cuando está nublado o no se sale mucho de casa, los rayos ultravioleta siguen afectando la piel. La falta de protección diaria contribuye a la aparición de manchas, arrugas y pérdida de firmeza, acelerando el envejecimiento cutáneo.

El tercer fallo es el uso excesivo de productos. En la búsqueda de resultados rápidos, muchas personas combinan cremas, sérums y tratamientos sin control, lo que puede saturar la piel y provocar irritaciones o reacciones alérgicas.

Cómo cuidar correctamente tu piel

Cuidar la piel de forma adecuada no se trata de seguir una rutina complicada ni de usar una gran cantidad de productos, sino de entender sus necesidades y mantener unos hábitos constantes.

El primer paso es la limpieza. Es fundamental lavar el rostro dos veces al día, por la mañana y por la noche, para eliminar la suciedad, el sudor y los restos de maquillaje.

La crema solar debe aplicarse cada día, sin excepción. Es el paso más importante para prevenir el envejecimiento prematuro, las manchas y otros daños provocados por la radiación ultravioleta. Incluso en interiores o con cielo nublado, la piel está expuesta a la luz solar indirecta.

Además de limpiar e hidratar, una buena rutina de cuidado debe incluir la atención a factores externos e internos que influyen en la salud cutánea. Dormir al menos siete horas diarias permite que la piel se regenere y luzca más luminosa.

Incluir antioxidantes en la alimentación, presentes en alimentos como frutas rojas, cítricos o té verde, contribuye a proteger la piel del daño oxidativo y a mantener su luminosidad. Además, practicar ejercicio de manera regular o meditar ayuda a reducir el estrés, mejorando la textura, el tono y la vitalidad del rostro de forma natural.

