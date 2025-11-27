Berenjenas rellenas de cuscús: una receta saludable, colorida y llena de sabor

El irresistible crujir de la berenjena asada y el aroma especiado del cuscús hacen de este plato una opción vegetariana sumamente atractiva para cualquier mesa. Su relleno, con verduras frescas y especias, convierte a la berenjena rellena de cuscús en un bocado saludable y versátil, ideal tanto para vegetarianos como para quienes buscan alternativas ligeras sin renunciar al sabor.
Originaria de la tradición mediterránea, donde la berenjena y los cereales forman parte habitual del recetario, esta receta permite infinitas variaciones según las verduras de temporada. Es una preparación perfecta como plato principal en comidas ligeras o como acompañamiento. Va de maravilla con un vino blanco joven o té moruno, y admite maridajes con yogur natural y salsas herbales.
Receta de berenjena rellena de cuscús
La berenjena rellena de cuscús se compone de mitades de berenjena asadas y vaciadas, rellenas con una mezcla de cuscús hervido, pulpa de berenjena y verduras salteadas con especias. El acabado puede ser gratinado con queso o presentado sólo con hierbas frescas para un toque ligero. El resultado ofrece un contraste agradable entre el exterior tierno, el interior jugoso y el topping dorado.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 15 minutos
- Cocción de berenjenas: 20 minutos
- Cocción del relleno: 15 minutos
- Gratinado (opcional): 5-10 minutosTiempo total: Aproximadamente 50 minutos
Ingredientes
- 2 berenjenas medianas
- 100 g de cuscús
- 1 cebolla pequeña
- 1 diente de ajo
- 1 tomate grande maduro
- 1 zanahoria
- 1 pimiento rojo pequeño
- 1 calabacín pequeño (opcional)
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharadita de comino molido (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil fresco o cilantro para decorar
- Queso rallado (opcional, para gratinar)
Cómo hacer berenjena rellena de cuscús, paso a paso
- Lava las berenjenas y córtalas por la mitad a lo largo. Haz cortes en la pulpa sin alcanzar la piel y extrae la carne con una cuchara, dejando un borde de un centímetro.
- Coloca las mitades vacías en una bandeja de horno. Pincela con aceite y hornea a 180℃ durante 20 minutos.
- Prepara el cuscús: coloca los granos en un bol, añade agua caliente en igual volumen, tapa y deja reposar cinco minutos. Después, separa el cuscús con un tenedor.
- Sofríe la cebolla y el ajo en aceite de oliva hasta que estén dorados. Añade la zanahoria, el pimiento, el calabacín y la pulpa de berenjena, todo picado.
- Cocina las verduras ocho-diez minutos. Agrega el tomate pelado y picado, el comino, sal y pimienta. Cocina hasta que el tomate se deshaga.
- Mezcla el cuscús con las verduras en la sartén; cocina dos minutos para un resultado homogéneo.
- Rellena las mitades de berenjena con esta mezcla. Opcional: cubre con queso rallado para un gratinado dorado y fundente.
- Gratina cinco-diez minutos hasta que la superficie esté dorada.
- Decora con perejil o cilantro fresco picado antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta está pensada para 2 personas (dos mitades grandes por comensal).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210-250 kcal
- Proteína: 6-8 g
- Grasas: 8-12 g
- Hidratos de carbono: 33-38 g
- Fibra: 7-9 g
- (Aumenta si incluye queso gratinado y frutos secos) Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La berenjena rellena de cuscús puede conservarse refrigerada en un recipiente hermético hasta 48-72 horas. Calentar en horno o microondas antes de servir.