Berenjenas rellenas de cuscús: una receta saludable, colorida y llena de sabor

Berenjenas rellenas de cuscús. (Adobe Stock)

El irresistible crujir de la berenjena asada y el aroma especiado del cuscús hacen de este plato una opción vegetariana sumamente atractiva para cualquier mesa. Su relleno, con verduras frescas y especias, convierte a la berenjena rellena de cuscús en un bocado saludable y versátil, ideal tanto para vegetarianos como para quienes buscan alternativas ligeras sin renunciar al sabor.

Originaria de la tradición mediterránea, donde la berenjena y los cereales forman parte habitual del recetario, esta receta permite infinitas variaciones según las verduras de temporada. Es una preparación perfecta como plato principal en comidas ligeras o como acompañamiento. Va de maravilla con un vino blanco joven o té moruno, y admite maridajes con yogur natural y salsas herbales.

Receta de berenjena rellena de cuscús

La berenjena rellena de cuscús se compone de mitades de berenjena asadas y vaciadas, rellenas con una mezcla de cuscús hervido, pulpa de berenjena y verduras salteadas con especias. El acabado puede ser gratinado con queso o presentado sólo con hierbas frescas para un toque ligero. El resultado ofrece un contraste agradable entre el exterior tierno, el interior jugoso y el topping dorado.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 15 minutos

Cocción de berenjenas: 20 minutos

Cocción del relleno: 15 minutos

Gratinado (opcional): 5-10 minutosTiempo total: Aproximadamente 50 minutos

Ingredientes

2 berenjenas medianas 100 g de cuscús 1 cebolla pequeña 1 diente de ajo 1 tomate grande maduro 1 zanahoria 1 pimiento rojo pequeño 1 calabacín pequeño (opcional) 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 1 cucharadita de comino molido (opcional) Sal y pimienta al gusto Perejil fresco o cilantro para decorar Queso rallado (opcional, para gratinar)

Cómo hacer berenjena rellena de cuscús, paso a paso

Lava las berenjenas y córtalas por la mitad a lo largo. Haz cortes en la pulpa sin alcanzar la piel y extrae la carne con una cuchara, dejando un borde de un centímetro. Coloca las mitades vacías en una bandeja de horno. Pincela con aceite y hornea a 180℃ durante 20 minutos. Prepara el cuscús: coloca los granos en un bol, añade agua caliente en igual volumen, tapa y deja reposar cinco minutos. Después, separa el cuscús con un tenedor. Sofríe la cebolla y el ajo en aceite de oliva hasta que estén dorados. Añade la zanahoria, el pimiento, el calabacín y la pulpa de berenjena, todo picado. Cocina las verduras ocho-diez minutos. Agrega el tomate pelado y picado, el comino, sal y pimienta. Cocina hasta que el tomate se deshaga. Mezcla el cuscús con las verduras en la sartén; cocina dos minutos para un resultado homogéneo. Rellena las mitades de berenjena con esta mezcla. Opcional: cubre con queso rallado para un gratinado dorado y fundente. Gratina cinco-diez minutos hasta que la superficie esté dorada. Decora con perejil o cilantro fresco picado antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para 2 personas (dos mitades grandes por comensal).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210-250 kcal

Proteína: 6-8 g

Grasas: 8-12 g

Hidratos de carbono: 33-38 g

Fibra: 7-9 g

(Aumenta si incluye queso gratinado y frutos secos) Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La berenjena rellena de cuscús puede conservarse refrigerada en un recipiente hermético hasta 48-72 horas. Calentar en horno o microondas antes de servir.