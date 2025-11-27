España

Berenjenas rellenas de cuscús: una receta saludable, colorida y llena de sabor

De origen mediterráneo, este plato es una opción vegetariana nutritiva y con contrastes de sabores

Guardar
Berenjenas rellenas de cuscús. (Adobe
Berenjenas rellenas de cuscús. (Adobe Stock)

El irresistible crujir de la berenjena asada y el aroma especiado del cuscús hacen de este plato una opción vegetariana sumamente atractiva para cualquier mesa. Su relleno, con verduras frescas y especias, convierte a la berenjena rellena de cuscús en un bocado saludable y versátil, ideal tanto para vegetarianos como para quienes buscan alternativas ligeras sin renunciar al sabor.

Originaria de la tradición mediterránea, donde la berenjena y los cereales forman parte habitual del recetario, esta receta permite infinitas variaciones según las verduras de temporada. Es una preparación perfecta como plato principal en comidas ligeras o como acompañamiento. Va de maravilla con un vino blanco joven o té moruno, y admite maridajes con yogur natural y salsas herbales.

Receta de berenjena rellena de cuscús

La berenjena rellena de cuscús se compone de mitades de berenjena asadas y vaciadas, rellenas con una mezcla de cuscús hervido, pulpa de berenjena y verduras salteadas con especias. El acabado puede ser gratinado con queso o presentado sólo con hierbas frescas para un toque ligero. El resultado ofrece un contraste agradable entre el exterior tierno, el interior jugoso y el topping dorado.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 15 minutos
  • Cocción de berenjenas: 20 minutos
  • Cocción del relleno: 15 minutos
  • Gratinado (opcional): 5-10 minutosTiempo total: Aproximadamente 50 minutos

Ingredientes

  1. 2 berenjenas medianas
  2. 100 g de cuscús
  3. 1 cebolla pequeña
  4. 1 diente de ajo
  5. 1 tomate grande maduro
  6. 1 zanahoria
  7. 1 pimiento rojo pequeño
  8. 1 calabacín pequeño (opcional)
  9. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  10. 1 cucharadita de comino molido (opcional)
  11. Sal y pimienta al gusto
  12. Perejil fresco o cilantro para decorar
  13. Queso rallado (opcional, para gratinar)

Cómo hacer berenjena rellena de cuscús, paso a paso

Berenjenas rellenas de cuscús. (Adobe
Berenjenas rellenas de cuscús. (Adobe Stock)
  1. Lava las berenjenas y córtalas por la mitad a lo largo. Haz cortes en la pulpa sin alcanzar la piel y extrae la carne con una cuchara, dejando un borde de un centímetro.
  2. Coloca las mitades vacías en una bandeja de horno. Pincela con aceite y hornea a 180℃ durante 20 minutos.
  3. Prepara el cuscús: coloca los granos en un bol, añade agua caliente en igual volumen, tapa y deja reposar cinco minutos. Después, separa el cuscús con un tenedor.
  4. Sofríe la cebolla y el ajo en aceite de oliva hasta que estén dorados. Añade la zanahoria, el pimiento, el calabacín y la pulpa de berenjena, todo picado.
  5. Cocina las verduras ocho-diez minutos. Agrega el tomate pelado y picado, el comino, sal y pimienta. Cocina hasta que el tomate se deshaga.
  6. Mezcla el cuscús con las verduras en la sartén; cocina dos minutos para un resultado homogéneo.
  7. Rellena las mitades de berenjena con esta mezcla. Opcional: cubre con queso rallado para un gratinado dorado y fundente.
  8. Gratina cinco-diez minutos hasta que la superficie esté dorada.
  9. Decora con perejil o cilantro fresco picado antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para 2 personas (dos mitades grandes por comensal).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210-250 kcal
  • Proteína: 6-8 g
  • Grasas: 8-12 g
  • Hidratos de carbono: 33-38 g
  • Fibra: 7-9 g
  • (Aumenta si incluye queso gratinado y frutos secos) Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La berenjena rellena de cuscús puede conservarse refrigerada en un recipiente hermético hasta 48-72 horas. Calentar en horno o microondas antes de servir.

Temas Relacionados

BerenjenaVerdurasRecetas SaludablesRecetas VegetarianasRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 24 y 19,5 años de cárcel, respectivamente, por la trama de las mascarillas

En directo: Ábalos y Koldo

Las cinco señales que indican que tu gato necesita ir al veterinario

La veterinaria Gemma Baciero recomienda a los cuidadores no ignorar estos signos, que pueden alertar de una enfermedad

Las cinco señales que indican

Helena Rodero, farmacéutica, sobre cómo combatir la alopecia: “Lavar el pelo frecuentemente y si puede ser todos los días mejor”

Estos son los consejos esenciales para frenar la alopecia según una farmacéutica

Helena Rodero, farmacéutica, sobre cómo

El frío se expande por el España con temperaturas bajo cero y heladas generalizadas: estás son las regiones más afectadas

Las ciudades del interior de la península amanecen con el mercurio en negativo y las máximas no superarán los 12 grados

El frío se expande por

Alba Flores revela el ritual que realizó a los 33 años, la edad en la que su padre falleció: “Pedí permiso para vivir más”

La actriz de ‘Vis a Vis’ ha visitado el plató de ‘La Revuelta’ para promocionar el documental ‘Flores para Antonio’ en homenaje a su progenitor, Antonio Flores

Alba Flores revela el ritual
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo: Ábalos y Koldo

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se den las condiciones de seguridad tras anunciar Maduro que revoca su licencia

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

Este es el precio de la gasolina este 27 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions