La CNMC no detecta manipulación en los precios en los combustibles, pero vigila de cerca y en tiempo real a más de 12.000 gasolineras

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha detectado “comportamientos anormales ni manipuladores” en los precios de los carburantes en España, en el actual contexto de incertidumbre generado por el conflicto en Oriente Medio, según ha informado este martes la presidenta del supervisor Cani Fernández.

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, Fernández respondió a las dudas sobre un posible aumento injustificado de los márgenes de beneficio en las gasolineras ante el encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Irán y señaló que “lo que estamos observando son comportamientos que no son anormales ni manipuladores”.

No obstante, lanzó una advertencia a los propietarios de gasolineras: si se detectan prácticas irregulares, la CNMC actuará con contundencia. “En caso de que no se produjese una actuación normal de mercado, abriremos los expedientes que correspondan”, afirmó.

El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

Vigilancia reforzada en un contexto crítico

Cani Fernández subrayó que el organismo está analizando el mercado de carburantes “con los cuatro sentidos”, no solo en su evolución diaria, sino también en su estructura y perspectivas futuras. El objetivo es garantizar un funcionamiento competitivo en un sector que, según recordó, tiende de forma natural al oligopolio.

En este sentido, destacó la importancia de proteger la competencia, especialmente el papel de las gasolineras independientes o de bajo coste, a las que considera clave para dinamizar el mercado y contener los precios.

La vigilancia se ha intensificado en los últimos meses como consecuencia del contexto geopolítico. A través del real decreto ley 7/2026, aprobado tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo, la CNMC ha reforzado el seguimiento de precios. Esta norma obliga a los principales operadores con capacidad de refino en España —Repsol, Moeve y BP— a remitir semanalmente información detallada sobre sus costes y precios de venta.

Estos datos son analizados por la CNMC y compartidos con varios ministerios, en un intento de reforzar la transparencia y anticipar posibles distorsiones en el mercado.

Control “gasolinera por gasolinera”

Uno de los aspectos más destacados del sistema de supervisión es su nivel de detalle. Según explicó Cani Fernández, la CNMC realiza un seguimiento “gasolinera por gasolinera y producto por producto”, apoyándose en información en tiempo real de más de 12.000 estaciones de servicio en toda España.

Este control exhaustivo permite detectar rápidamente cualquier comportamiento anómalo o indicios de prácticas contrarias a la competencia. Además, el organismo mantiene una estrecha coordinación con operadores de otros mercados energéticos, como OMIE y Mibgas, para cruzar información y tener una visión más completa de la situación energética.

Fernández también avanzó que la CNMC trabaja en un informe sobre los márgenes de beneficio de los operadores de refino, cuya publicación está prevista antes del 31 de mayo de 2026, aunque reconoció que se trata de un calendario “ambicioso”.

El riesgo geopolítico y el estrecho de Ormuz

En su intervención, la presidenta del regulador se refirió también a uno de los escenarios que más preocupa a los mercados: un posible cierre prolongado del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo.

Aunque calificó esta posibilidad como “nada halagüeña” y un escenario que “nadie desea”, Fernández apuntó que España podría estar mejor preparada que otros países para afrontar sus consecuencias, gracias a la diversificación de sus fuentes de suministro energético.

Un hombre echa gasolina en su vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CNMC insiste en que su principal objetivo es preservar un mercado competitivo que beneficie tanto a consumidores como a empresas. Para ello, considera fundamental mantener una vigilancia constante y una capacidad de reacción rápida ante cualquier indicio de fraude o abuso.

En un contexto de elevada incertidumbre internacional y volatilidad en los precios de la energía, el mensaje del supervisor es claro: por ahora no hay pruebas de manipulación en los carburantes, pero el control es máximo y las sanciones llegarán si la situación cambia.

Así, mientras la tensión geopolítica sigue marcando la evolución de los mercados energéticos, la CNMC mantiene el foco puesto en garantizar que los precios en las gasolineras respondan a la lógica del mercado y no a prácticas irregulares.