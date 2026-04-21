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Netflix inicia el rodaje de ‘En el nombre de Marta’, la miniserie sobre el caso Marta del Castillo: reparto, capítulos y todas las claves

Cinco años después del estreno de la docuserie ‘¿Dónde está Marta?’, la plataforma retoma el caso, esta vez desde la ficción

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Primera imagen de la serie de Netflix sobre el caso de Marta del Castillo, 'En el nombre de Marta'. (Enrique Baro Ubach/Netflix)
Primera imagen de la serie de Netflix sobre el caso de Marta del Castillo, 'En el nombre de Marta'. (Enrique Baro Ubach/Netflix)

Diecisiete años después de la desaparición de la sevillana Marta del Castillo, son numerosas las preguntas que todavía hoy flotan sin respuesta. ¿Dónde está su cuerpo? ¿Cuál de las siete versiones de Miguel Carcaño es la correcta? ¿Qué papel cumplieron los terceros?

Sobre esas incógnitas y para relatar la tragedia ocurrida el 29 de enero de 2009, se construye En el nombre de Marta, la nueva miniserie de Netflix que se anunció el pasado mes de enero y que ya ha comenzado su rodaje en Sevilla. La ficción, producida por Bambú Producciones en colaboración con La Claqueta PC, cuenta además con el apoyo de la familia de la joven.

En el nombre de Marta se estructura en seis episodios, con un reparto encabezado por Blanca Portillo (Maixabel, Volver), Vicente Romero (Celda 211, Antidisturbios), Verónica Sánchez (Los Serrano, Sky Rojo), María León (La voz dormida, Allí abajo), Paco Tous (Los hombres de Paco, La casa de papel) y Hugo Welzel (Enemigos, La bola negra). Sin embargo, todavía no sabemos quién es quién; Netflix ha dado a conocer los primeros detalles este martes.

Una reconstrucción de los hechos

Como explica la plataforma, la serie se remonta a aquel día de enero de 2009, cuando Marta, de 17 años, desapareció tras salir de su casa para encontrarse con su exnovio, Carcaño. “En pocas horas, lo que parecía una escapada adolescente se convierte en una tragedia nacional. Lo que sigue es una pesadilla para su familia: versiones contradictorias, confesiones falsas, un cuerpo que nunca aparece y una justicia que, a pesar de las condenas, nunca logra ofrecer consuelo”, relata la sinopsis.

La desaparición y posterior muerte de Marta Castillo que conmovió a toda España en 2009

Más allá de la reconstrucción cronológica, la ficción pone el foco en la familia de Marta y en su lucha pública durante años para evitar que el caso cayera en el olvido. El caso fue abierto en noviembre de 2025. La miniserie también abordará el papel de los medios de comunicación y la respuesta social que generó el caso, al convertirse en uno de los más mediáticos en la historia de España.

Creada y escrita por Ramón Campos (Fariña, Velvet), Gema R. Neira (Las chicas del cable, El caso Asunta), Salvador S. Molina (La caza. Monteperdido), Curro Serrano (La peste) y David Orea Arribas, con dirección de Carlos Sedes (Fariña, El caso Asunta), Laura Alvea (Ánimas) y José Ortuño (Toy Boy), la miniserie llegará a la plataforma próximamente.

No es la primera vez que Netflix se aproxima a este caso. En 2021 estrenó ¿Dónde está Marta?, una miniserie documental de tres episodios que analizaba los hechos desde el testimonio de familiares, investigadores y personas cercanas a Marta.

Ahora, con esta adaptación de ficción, la plataforma busca ofrecer una nueva perspectiva que permita profundizar en los claroscuros de una historia que sigue sin resolverse.

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