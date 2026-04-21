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Las primeras palabras de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso, a los 52 años: “Cada abrazo nos ha ayudado a sentirnos acompañados”

El exfutbolista ha firmado un comunicado en su nombre y en el de su familia en el que ha agradecido todo el apoyo recibido

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Las primeras palabras de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso, a los 52 años (Instagram)
Las primeras palabras de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso, a los 52 años (Instagram)

Las primeras palabras públicas de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso, han sido un canto al agradecimiento y a la entereza. El exfutbolista, leyenda del Athletic Club, ha difundido un comunicado en su cuenta de Instagram en el que expresa el profundo impacto causado por las muestras de afecto recibidas en medio de la pérdida: “En nombre de la familia, amigos, allegados de Elsa, y en el mío propio, queremos agradeceros de corazón todas las muestras de cariño que hemos recibido desde que conocimos la triste noticia”.

La mujer del exjugador, Elsa Landabaso, ha fallecido a los 52 años tras una larga enfermedad, según ¡Hola!. La familia Guerrero ha transmitido a través de una nota pública su gratitud por la solidaridad recibida. En el texto, Julen Guerrero ha dejado constancia de la dimensión de la pérdida y del significado colectivo que el apoyo social ha tenido para ellos: la familia declara que le “faltan palabras” ante el impacto recibido por parte de amigos y seguidores, y subraya “lo mucho que Elsa significa para todos”.

El texto difundido por el exjugador recoge el efecto balsámico que han supuesto para la familia las muestras de solidaridad. Guerrero subraya cómo cada gesto, condolencia y mensaje recibido ha servido para reafirmar el lugar de Elsa en la memoria colectiva, tanto entre los seguidores del Athletic Club como en el ámbito del deporte nacional. Cerca del final de su comunicado, Guerrero reconoce que la cercanía y el acompañamiento manifestados han sido esenciales: “Cada gesto, cada palabra y cada abrazo nos ha ayudado a sentirnos acompañados”.

El comunicado de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso (Instagram)
El comunicado de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso (Instagram)

El agradecimiento de Julen Guerrero

La despedida pública de Elsa Landabaso se ha desarrollado bajo una absoluta discreción. Julen Guerrero ha querido subrayar la sencillez y la cercanía como valores esenciales durante el duelo. El texto termina citando conceptos que considera esenciales en momentos de dolor: “Gracias por estar, por vuestra cercanía y por tanto cariño”. El mensaje se cierra con un “Fuerte abrazo” y un corazón, pasando del duelo íntimo a recoger públicamente el apoyo recibido.

Más allá del comunicado, la reacción del entorno del exfutbolista y de la afición ha sido unánime. El fallecimiento de Elsa Landabaso ha causado una conmoción en Bilbao y en el conjunto del fútbol español, generando una oleada de mensajes en redes sociales y recuerdos de compañeros de profesión. La actitud y las palabras de Julen Guerrero refuerzan la percepción de una familia que, aun desde la discreción, ha sabido vehicular el dolor en forma de agradecimiento público.

Los aficionados del Athletic Club están de enhorabuena. El extremo internacional español Nico Williams ha renovado con el Athletic Club hasta 2035, y por tanto no fichará por el FC Barcelona, según ha confirmado este viernes el club bilbaíno (Fuente: europa press/ Athletic club/ seleccion española)

El homenaje a Elsa Landabaso

Desde el CD Estepona, que cuenta con Julen Guerrero en su directiva, han guardado un minuto de silencio por Elsa Landabaso en su último partido y han posado en el vestuario con una camiseta en la que se leía “Ánimo, Julen. ¡Estamos contigo!“. ”No tengo palabras. Demasiadas emociones en tan poco tiempo. Muchísimas gracias, equipo. ¡Sois muy grandes! Hoy la victoria era más necesaria que nunca. Familia Estepona", respondía el exfutbolista del Athletic Club en sus stories.

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