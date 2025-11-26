España

Improcedente el despido de un gerente de Mercadona que no alcanzó la puntuación exigida porque la carta no era lo suficientemente clara

La empresa tiene la obligación de elegir entre readmitir al trabajador en su puesto habitual o bien indemnizarla con 49.315,07 euros, cantidad fijada conforme a los parámetros legales

Guardar
Imagen de una tienda de
Imagen de una tienda de Mercadona.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado el recurso interpuesto por un trabajador de Mercadona y ha revocado íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Segovia. Con esta decisión, el tribunal ha declarado improcedente su despido y ha trasladado a la empresa la obligación de elegir entre readmitir al trabajador en su puesto habitual o bien indemnizarle con 49.315,07 euros, cantidad fijada conforme a los parámetros legales.

El hombre ejercía como Gerente de Mantenimiento desde 2004 en el centro de Cuéllar y percibía un salario anual de 25.000 euros, sujeto al convenio colectivo de la compañía.

El origen del litigio se remonta al 10 de abril de 2024, fecha en la que Mercadona comunicó al empleado su despido disciplinario, amparándolo en varios apartados del artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores. La empresa le atribuyó desobediencia, transgresión de la buena fe contractual y una disminución continuada y voluntaria del rendimiento.

Puntuación de 6,7

Estas imputaciones se apoyaban en diversos mecanismos internos de supervisión y seguimiento que la cadena de supermercados tenía implantados para evaluar el desempeño de sus mandos intermedios, entre ellos la planificación anual, mensual y semanal de tareas asignadas a los gerentes de mantenimiento, así como el sistema de primas sujeto al cumplimiento de objetivos, donde la puntuación mínima exigida para su nivel profesional era de ocho puntos.

A finales de 2023, los primeros indicios de insatisfacción por parte de la empresa quedaron recogidos en una prevaloración realizada el 11 de diciembre, donde el trabajador obtuvo una puntuación de 6,7. El resultado revelaba aspectos a mejorar que, según la documentación, ya empezaban a preocupar a la dirección.

A los pocos días, el 30 de diciembre, se emitió una advertencia escrita por incumplimientos de normas y métodos internos, formalizando por primera vez la existencia de discrepancias en el desempeño del empleado. Pese a ello, la empresa llevó a cabo una nueva evaluación el 18 de enero de 2024, que arrojó un resultado muy similar, 6,65, insistiendo en los mismos puntos de mejora y en la persistencia de las disfunciones previamente señaladas.

Paralelamente, dos visitas —una en enero y otra en marzo de 2024— realizadas por el Gerente de Mantenimiento de Apoyo reforzaron la percepción empresarial de que el estado del mantenimiento de la tienda no cumplía con los estándares exigidos. Los informes elaborados tras estas inspecciones reflejaban múltiples incumplimientos relacionados con las tareas propias del puesto que desempeñaba el hombre, lo que añadía nuevos elementos de fricción a una relación laboral ya tensionada.

La carta de despido no cumplía con los requisitos

Tras recibir la carta de despido, el empleado acudió al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Presentó una papeleta el 22 de abril de 2024 y el acto de conciliación se celebró el 14 de mayo, concluyendo sin acuerdo. Este resultado abrió la puerta al proceso judicial que llegaría inicialmente al Juzgado de lo Social nº 1 de Segovia, concluyendo con una sentencia desfavorable.

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

Ya en manos del TSJ de Castilla y León, el trabajador ha conseguido su victoria y que se considera improcedente su despido. La razón principal de la Sala ha sido la forma en la que estaba redactada la carta de despido.

Aunque no se requiere una descripción exhaustiva de los hechos, sí es imprescindible que la comunicación proporcione al trabajador un conocimiento claro y suficiente de las conductas que se le imputan, para poder ejercer su derecho a la defensa y preparar sus medios probatorios. Dado que la carta de despido no cumplía con estos requisitos, la Sala ha considerado el despido como improcedente, en aplicación del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasMercadonaDespidoDespido ImprocedenteCastilla y LeónSupermercados EspañaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Este es el alimento que beneficia al hígado graso y ayuda a prevenir enfermedades hepáticas

La alimentación juega un papel crucial en la prevención y el control de enfermedades hepáticas

Este es el alimento que

El conflicto familiar que enfrenta Anabel Pantoja: la tensa relación entre su madre, Merchi, y su pareja, David Rodríguez

‘Lecturas’ saca a la luz el distanciamiento entre la madre de la influencer y su novio y que se hizo patente en el primer cumpleaños de su hija, Alma

El conflicto familiar que enfrenta

Las revistas del corazón esta semana: la decisión de Aitana y Plex que marcará el futuro de su noviazgo

Este miércoles, 26 de noviembre, también son protagonistas del kiosco María Palacios, mujer de Alessandro Lequio, que sale en su defensa tras su radical despido, y Marc Ostarcevic con unas llamativas declaraciones sobre Norma Duval

Las revistas del corazón esta

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “La razón por la que no consigues vivir con paz mental es que vas con el acelerador y el freno pisados a la vez”

Identificar los pensamientos como simples construcciones mentales, sin tomarlos como verdades absolutas, facilita el desarrollo de la paz interior y reduce el impacto de pensamientos intrusivos

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “La razón

Antelm Pujol, médico: “Este es el error que dispara tu cortisol por la mañana”

Un hábito que se realiza nada más abrir los ojos y que parece inofensivo puede alterar el equilibrio hormonal y marcar el rumbo del resto del día

Antelm Pujol, médico: “Este es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro candidatos que competirán para presidir la Junta

Una pareja divorciada pide revisar la custodia, el uso de la vivienda y la manutención tras una denuncia archivada contra el padre: la Justicia concede custodia compartida y actualiza la pensión

El Congreso afrontará una situación insólita si Ábalos ingresa en prisión: mantendría el acta, pero no podría votar

“No sabemos qué va a pasar”: guardias civiles desalojados del cuartel de Torrelaguna denuncian una situación de “incertidumbre” al no tener alternativas de vivienda

Sumar se harta de los boicots del agitador Bertrand Ndongo e inicia los trámites en el Congreso para quitarle la acreditación: “Siempre lo hace con nosotras”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Un arquitecto advierte sobre el riesgo de los edificios antiguos: la vivienda se puede “convertir en un lastre” si no se invierte en su mantenimiento y restauración

Cambio de euro a dólar hoy 26 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Paloma Zabalgo, abogada: “Dejar en herencia la vivienda a todos los hijos es un error porque multiplica los conflictos y los desahucios entre hermanos”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”