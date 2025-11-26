España

Este es el alimento que beneficia al hígado graso y ayuda a prevenir enfermedades hepáticas

La alimentación juega un papel crucial en la prevención y el control de enfermedades hepáticas

Guardar
Modelo de hígado graso (Shutterstock)
Modelo de hígado graso (Shutterstock)

La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHNA) es una patología caracterizada por la acumulación de grasa en las células hepáticas en personas que consumen poco o nada de alcohol. De acuerdo con la Clínica Mayo, se ha convertido en una de las enfermedades hepáticas más frecuentes en el mundo, especialmente en aquellos países donde la prevalencia de la obesidad es elevada, como es el caso de España.

Aunque aún no se comprende del todo por qué algunas personas desarrollan hígado graso y otras no, sí se han identificado factores de riesgo claramente asociados. Entre los más relevantes se encuentran el sobrepeso y la obesidad, la resistencia a la insulina (cuando las células del organismo no responden de forma adecuada a esta hormona), la diabetes tipo 2 y los niveles altos de triglicéridos en sangre.

El estilo de vida es importante a la hora de controlar esta afección, en concreto la alimentación. Algunos alimentos pueden empeorar la condición del hígado graso, mientras que otros actúan como un aliado. Entre estos últimos encontramos el café, cuyo consumo diario puede ayudar en la enfermedad.

Un barista sirve café. (Shutterstock)
Un barista sirve café. (Shutterstock)

De acuerdo con la Clínica Digestiva Navarro, se recomienda el consumo de al menos dos tazas de café al día, aunque algunos estudios sugieren que tres tazas podrían aportar beneficios adicionales. Esta recomendación se fundamenta en la evidencia científica que asocia el café con una menor progresión de las enfermedades hepáticas, desde las fases iniciales de fibrosis hasta etapas más avanzadas como la cirrosis y el cáncer de hígado.

La fibrosis consiste en la cicatrización interna del hígado y representa la primera lesión relevante en el desarrollo de patologías hepáticas. Según un estudio publicada en 2020 en la New England Journal of Medicine, el café puede ejercer un efecto beneficioso ya en este estadio, lo que repercute en una ralentización de la evolución hacia lesiones más graves, como la cirrosis (caracterizada por una extensa cicatrización y pérdida de tejido sano) y el cáncer hepático, cuyo riesgo aumenta en pacientes con cirrosis.

El café que ayuda al hígado graso

El café solo es la forma recomendada para obtener los beneficios descritos, ya que la adición de leche puede reducir la cantidad de cafeína ingerida y aumentar el aporte calórico. En caso de añadir leche, se aconseja que sea en poca cantidad o, en su defecto, incrementar el número de tazas para alcanzar el efecto deseado.

Respecto al café descafeinado, los profesionales de la Clínica Digestiva Navarro señalan que la mayoría de los estudios se han realizado con café regular, por lo que el descafeinado podría ser menos beneficioso. Por su parte, el café expreso también se considera válido dentro de las recomendaciones gracias a su concentración.

Los especialistas de la Clínica Digestiva Navarro insiste en que el café no cura el hígado graso ni la cirrosis, pero sí que puede ayudar a prevenir el empeoramiento de estas condiciones. En pacientes con daño hepático avanzado, el consumo de café no suele modificar la evolución de la enfermedad, aunque tampoco la agrava.

Temas Relacionados

HígadoHígado grasoCaféAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Improcedente el despido de un gerente de Mercadona que no alcanzó la puntuación exigida porque la carta no era lo suficientemente clara

La empresa tiene la obligación de elegir entre readmitir al trabajador en su puesto habitual o bien indemnizarla con 49.315,07 euros, cantidad fijada conforme a los parámetros legales

Improcedente el despido de un

El portaviones del Ejército de Francia que protagonizará una serie de televisión: tiene reactores nucleares y es el más grande de Europa

El ‘Charles de Gaulle’ será el escenario de seis capítulos que ofrecerá Prime Video

El portaviones del Ejército de

Procesan a un médico cubano investigado por atender a 800 pacientes mientras fingía ser otro doctor

El acusado pasaba consulta en una clínica privada haciéndose pasar por otro médico

Procesan a un médico cubano

El conflicto familiar que enfrenta Anabel Pantoja: la tensa relación entre su madre, Merchi, y su pareja, David Rodríguez

‘Lecturas’ saca a la luz el distanciamiento entre la madre de la influencer y su novio y que se hizo patente en el primer cumpleaños de su hija, Alma

El conflicto familiar que enfrenta

Las revistas del corazón esta semana: la decisión de Aitana y Plex que marcará el futuro de su noviazgo

Este miércoles, 26 de noviembre, también son protagonistas del kiosco María Palacios, mujer de Alessandro Lequio, que sale en su defensa tras su radical despido, y Marc Ostarcevic con unas llamativas declaraciones sobre Norma Duval

Las revistas del corazón esta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un gerente de Mercadona que no alcanzó la puntuación exigida porque la carta no era lo suficientemente clara

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro candidatos que competirán para presidir la Junta

Una pareja divorciada pide revisar la custodia, el uso de la vivienda y la manutención tras una denuncia archivada contra el padre: la Justicia concede custodia compartida y actualiza la pensión

El Congreso afrontará una situación insólita si Ábalos ingresa en prisión: mantendría el acta, pero no podría votar

“No sabemos qué va a pasar”: guardias civiles desalojados del cuartel de Torrelaguna denuncian una situación de “incertidumbre” al no tener alternativas de vivienda

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Un arquitecto advierte sobre el riesgo de los edificios antiguos: la vivienda se puede “convertir en un lastre” si no se invierte en su mantenimiento y restauración

Cambio de euro a dólar hoy 26 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Paloma Zabalgo, abogada: “Dejar en herencia la vivienda a todos los hijos es un error porque multiplica los conflictos y los desahucios entre hermanos”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”