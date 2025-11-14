“Estas tres averías pueden costarte 15.000 euros”: un experto en coches explica cómo evitarlas

Experto del mundo del automóvil en TikTok (@garaje.hermético)

El mantenimiento adecuado de un coche puede evitar graves averías y, con ello, aumentar la vida del vehículo y eliminar gastos innecesarios a sus dueños. El cuidado correcto de un automóvil contribuye a prevenir fallos importantes, alargar la duración del vehículo y reducir el riesgo de perder dinero.

Así lo advierte el especialista de la cuenta Garaje Hermético, quien detalla los tres fallos mecánicos más peligrosos para el bolsillo del conductor. Ofrece una serie de recomendaciones prácticas para prevenir daños irreparables o con un precio de arreglo muy elevado en vehículos concretos, asegurando que “estas tres averías te pueden costar 15.000 euros”.

El problema de la correa

Una de las averías más costosas es la ruptura de la correa de distribución, especialmente en motores donde esta pieza está bañada en aceite. El experto señala que “la maldita correa de distribución es una avería muy frecuente que tienen algunos motores, sobre todo aquellas que están bañadas en aceite”. La falta de mantenimiento es, una vez más, el principal factor de riesgo.

El especialista subraya la importancia de atender cualquier sospecha en este componente crítico. “La solución es los cambios de aceite y cambiar la correa a la menor duda”. Los vehículos más expuestos a esta avería, según Garaje Hermético, son los motores 1.2 PureTech del grupo Stellantis, presentes en marcas como Citroën, Opel y Peugeot, además de los primeros motores 1.0 EcoBoost de Ford.

Ignorar revisiones o aplazar el reemplazo puede tener consecuencias económicas muy severas, dado el alto coste que implica reparar los daños internos derivados de una correa rota. Por ello, recomienda estar atento a este posible problema, especialmente con estos modelos de coches.

Cajas automáticas y turbos

El segundo gran problema mecánico señalado son las averías en las cajas de cambios automáticas. Síntomas como tirones o movimientos inusuales deben alertar al conductor. El especialista aclara que “la caja de cambios automática, si te da tirones extraños y hace cosas raras, pues te va a costar dinero. La causa más frecuente es la falta de mantenimiento”.

En este sentido, recalca que es imprescindible cambiar el aceite de la caja, operación que muchos conductores descuidan: “La solución es que el aceite, el aceite de la caja, también se cambia. Respeta los mantenimientos”. Las transmisiones más sensibles, según el experto, incluyen las primeras cajas DSG de siete velocidades en seco (DQ200) del grupo Volkswagen y las PowerShift de Ford, concretamente en modelos Focus y Mondeo entre 2011 y 2016.

El tercer tipo de avería que puede vaciar la cuenta corriente está asociada a los turbos, en especial los equipados en algunos motores Renault y Peugeot. “La principal causa suele ser una mala lubricación o apagar el motor de golpe después de haber circulado con él a altas revoluciones”, apunta el experto. Para evitarlas se recomienda usar siempre buen aceite, respetar los plazos de cambio y dejar el motor al ralentí uno o dos minutos antes de apagar, sobre todo en vehículos antiguos.

Entre los más problemáticos, cita los Renault con motor 1.9 dCi (Laguna y Megane) y algunos motores 1.6 HDi de Peugeot y Citroën. El experto concluye aconsejando conocer bien el vehículo, seguir el plan de mantenimiento y estar atento a las señales, ya que prevenir estas fallas evita pasar por el taller con una factura de varios miles de euros.