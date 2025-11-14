España

“Estas tres averías pueden costarte 15.000 euros”: un experto en coches explica cómo evitarlas

El especialista de la cuenta Garaje Hermético detalla los fallos mecánicos más peligrosos para el bolsillo del conductor

Guardar
Experto del mundo del automóvil
Experto del mundo del automóvil en TikTok (@garaje.hermético)

El mantenimiento adecuado de un coche puede evitar graves averías y, con ello, aumentar la vida del vehículo y eliminar gastos innecesarios a sus dueños. El cuidado correcto de un automóvil contribuye a prevenir fallos importantes, alargar la duración del vehículo y reducir el riesgo de perder dinero.

Así lo advierte el especialista de la cuenta Garaje Hermético, quien detalla los tres fallos mecánicos más peligrosos para el bolsillo del conductor. Ofrece una serie de recomendaciones prácticas para prevenir daños irreparables o con un precio de arreglo muy elevado en vehículos concretos, asegurando que “estas tres averías te pueden costar 15.000 euros”.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

El problema de la correa

Una de las averías más costosas es la ruptura de la correa de distribución, especialmente en motores donde esta pieza está bañada en aceite. El experto señala que “la maldita correa de distribución es una avería muy frecuente que tienen algunos motores, sobre todo aquellas que están bañadas en aceite”. La falta de mantenimiento es, una vez más, el principal factor de riesgo.

El especialista subraya la importancia de atender cualquier sospecha en este componente crítico. “La solución es los cambios de aceite y cambiar la correa a la menor duda”. Los vehículos más expuestos a esta avería, según Garaje Hermético, son los motores 1.2 PureTech del grupo Stellantis, presentes en marcas como Citroën, Opel y Peugeot, además de los primeros motores 1.0 EcoBoost de Ford.

Ignorar revisiones o aplazar el reemplazo puede tener consecuencias económicas muy severas, dado el alto coste que implica reparar los daños internos derivados de una correa rota. Por ello, recomienda estar atento a este posible problema, especialmente con estos modelos de coches.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

Cajas automáticas y turbos

El segundo gran problema mecánico señalado son las averías en las cajas de cambios automáticas. Síntomas como tirones o movimientos inusuales deben alertar al conductor. El especialista aclara que “la caja de cambios automática, si te da tirones extraños y hace cosas raras, pues te va a costar dinero. La causa más frecuente es la falta de mantenimiento”.

En este sentido, recalca que es imprescindible cambiar el aceite de la caja, operación que muchos conductores descuidan: “La solución es que el aceite, el aceite de la caja, también se cambia. Respeta los mantenimientos”. Las transmisiones más sensibles, según el experto, incluyen las primeras cajas DSG de siete velocidades en seco (DQ200) del grupo Volkswagen y las PowerShift de Ford, concretamente en modelos Focus y Mondeo entre 2011 y 2016.

El tercer tipo de avería que puede vaciar la cuenta corriente está asociada a los turbos, en especial los equipados en algunos motores Renault y Peugeot. “La principal causa suele ser una mala lubricación o apagar el motor de golpe después de haber circulado con él a altas revoluciones”, apunta el experto. Para evitarlas se recomienda usar siempre buen aceite, respetar los plazos de cambio y dejar el motor al ralentí uno o dos minutos antes de apagar, sobre todo en vehículos antiguos.

Entre los más problemáticos, cita los Renault con motor 1.9 dCi (Laguna y Megane) y algunos motores 1.6 HDi de Peugeot y Citroën. El experto concluye aconsejando conocer bien el vehículo, seguir el plan de mantenimiento y estar atento a las señales, ya que prevenir estas fallas evita pasar por el taller con una factura de varios miles de euros.

Temas Relacionados

CochesMotorMotor EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una madre pide dejar de mantener a su hija con problemas de salud mental y la jueza se lo niega: “La falta de relación no es culpa exclusiva de la joven”

La Audiencia de Barcelona rechaza extinguir la pensión alimenticia de 175 euros debido a que los problemas psicológicos de la joven dificultan la relación con su progenitora

Una madre pide dejar de

La Sagrada Familia de Barcelona podrá visitarse gratis por un evento que se celebrará este noviembre y para el que puedes conseguir entradas

El concierto tiene como finalidad conmemorar el milenario de Montserrat y el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, dando lugar a una visita arquitectónica y musical digna de vivir

La Sagrada Familia de Barcelona

Un libro sacude a la Casa Real noruega: las acusaciones que apuntan a Mette-Marit por encubrir a su hijo Marius

El libro de la periodista Kjersti Kvam reabre la polémica al describir cómo la princesa habría intervenido para minimizar las consecuencias de los escándalos de su hijo

Un libro sacude a la

Un multimillonario hace una donación “sin precedentes” en una recogida de alimentos: 800.000 euros en la operación

El fundador de la aerolínea easyJet pretende repetir la operación en 2026

Un multimillonario hace una donación

Los beneficios de comer avena a diario, según los expertos: “El cuerpo empieza a funcionar de forma más eficiente”

Los nutricionistas explican por qué este cereal, lejos de ser aburrido, puede transformar la saciedad, la microbiota, la inflamación y hasta el colesterol

Los beneficios de comer avena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre pilota sin licencia

Un hombre pilota sin licencia un avión Boeing A320 con pasajeros a bordo por toda Europa

La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones

La Audiencia Nacional anula el límite de edad a la tropa para presentarse a oficiales de las Fuerzas Armadas

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 14 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 14 de noviembre

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”