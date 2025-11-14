Juan José Ebenezer, mecánico de coches, sobre los motores gripados: “Si ves que se te calienta, no lo fuerces” (Montaje Infobae)

El gripado de un motor representa una de las averías más temidas en los talleres y en la carretera. La imagen resulta fácil de identificar: los pistones y el bloque fundidos en una única pieza tras alcanzar temperaturas extremas, provocadas por la falta de lubricación. Reparar una avería así rara vez compensa y suele salir más rentable poner un motor nuevo. De ahí la importancia de entender por qué sucede y cómo prevenirlo.

Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en TikTok (@talleresebenexer) lo explica de forma directa: “Esto es lo que pasa cuando gripas un coche: que se te calienta el coche y una avería, que puede ser barata, se te convierte en el cambio de un motor porque se te llega a gripar y se te queda hecho un bloque. Se derrite por dentro los pistones con el bloque y al final se queda una sola pieza maciza que no suele tener reparación”.

¿Por qué un motor se acaba gripando?

El aceite es el gran aliado para proteger el motor. Su función de lubricación y refrigeración mantiene separadas a las piezas metálicas y evita ese contacto directo que eleva la temperatura dentro del motor. Si el nivel de aceite cae o el mantenimiento se retrasa, el metal empieza a desgastarse, y el peligro de gripado aparece.

Otras causas habituales pueden ser roturas en los segmentos del pistón, que dejan que el aceite se mezcle y queme con el combustible. Cuando esto ocurre, el motor suele expulsar humo azulado por el escape, señal de que la lubricación ha dejado de actuar donde debe. Una avería en la bomba de agua impide que el refrigerante circule, lo que dispara la temperatura. El aceite puede aliviar parte del calor, pero no es suficiente. Tampoco lo será si la bomba de aceite falla y el lubricante no llega a todos los rincones del motor. Incluso una construcción defectuosa en las bielas o el cigüeñal lleva a roces desiguales y un desgaste incompatible con la vida útil del automóvil. Un riesgo adicional está en los motores de dos tiempos, muy presentes en motos: si la medida de aceite mezclado con la gasolina no es la correcta, la posibilidad de gripado aumenta.

Las señales de alarma las manda el propio coche. Un sonido metálico al arrancar, ese golpeteo característico cuando las piezas no encuentran aceite entre sí. Tirones secos al circular, como si el freno se activara solo. Y si el panel de instrumentos muestra la luz del aceite o la aguja de temperatura se dispara, conviene parar el motor ya mismo.

Aquí, Juan José Ebenezer insiste: “Si ves que se te calienta, no lo fuerces y páralo, que estoy harto de ver coches. Tener que ir al desguace simplemente por haberlo forzado, que no vas a llegar más lejos. Que si la temperatura empieza a subir, lo único que vas a hacer al final es cargarte el coche. Así que párate, llama a la grúa, llévalo al taller, arréglalo y después anda todo lo que quiera. Pero por llegar quinientos metros más para adelante, lo único que puedes conseguir es cargarte el coche y tener que cambiar el motor”.

Evitar el gripado depende en gran medida de unos pocos pasos sencillos: utilizar siempre el aceite adecuado, respetar los intervalos de cambio, esperar a que el motor adquiera temperatura antes de exigirle esfuerzo y revisar con frecuencia los niveles de aceite y refrigerante. La mejor forma de evitar grandes sustos pasa por la prevención y la atención a las señales que el coche envía en marcha.