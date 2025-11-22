España

La clínica dental de Alzira que atendió a la niña de seis años posteriormente fallecida no tenía autorización para anestesiar

La Conselleria de Sanidad ha confirmado que no podían realizar sedación con fármacos intravenosos, lo que le causó la muerte a la menor

Cartel que indica el cierre
Cartel que indica el cierre temporal en la fachada principal de la clínica dental de Alzira (València). (Manuel Bruque/EFE)

La clínica dental a la que acudió la niña de seis años fallecida este jueves en la localidad valenciana de Alzira no estaba autorizada a anestesiar. Así lo ha confirmado este sábado la Consellería de Sanidad, como ha recogido el diario El Mundo y EFE. La clínica de carácter privado no optaba de licencia para realizar técnicas de actividad de anestesia, incluida la sedación con fármacos intravenosos, como se le practicó a la menor. Así mismo, otra menor de cuatro años fue hospitalizada en la UCI pediátrica del Hospital Clínico Universitario de València por el mismo motivo, que acudió horas antes al centro. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira investiga ya lo ocurrido.

El incidente se produjo el pasado jueves cuando la menor, tras someterse a una intervención dental por sedación para quitarle unos dientes de leche y colocarle unos empastes, comenzó a presentar síntomas como somnolencia, dificultad para respirar y vómitos. Frente al deterioro del estado de la menor en su domicilio, sus padres la trasladaron de urgencia al Hospital Universitario de la Ribera, donde sobre las 16:52 horas ingresó en parada cardiorrespiratoria. El equipo médico intentó reanimarla durante más de noventa minutos, pero confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

En declaraciones recogidas por medios locales como À Punt, la propietaria de la clínica, Mireia Vila, afirmó que la menor fue sedada con el fin de favorecer su relajación: “Están investigando el lote de la anestesia, no sabemos lo que ha podido ocurrir”. Añadió que no se empleó anestesia general ni se trató de una operación, aunque reconoció la utilización de sedación.

Según su versión, la niña se marchó “aparentemente bien” tras permanecer en observación en la clínica alrededor de cuatro horas. Sin embargo, según los padres relataron a Las Provincias, su hija presentaba síntomas como somnolencia, dificultades para respirar y vómitos, así como que no respondía a los estímulos. Además, relatan que su estado seguía siendo tal cuando abandonó la clínica dental.

Previamente, otra niña, esta vez de cuatro años, había acudido al mismo hospital a las 15:11 tras recibir atención en la misma clínica con episodios de fiebre, vómitos y somnolencia. Una vez estabilizada, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València.

Noticia en ampliación

Con información de EFE

