Muere una niña de 6 años en Alzira (Valencia) tras un tratamiento dental: otra paciente de 4 años ha sido hospitalizada

Las dos menores habían acudido ese día a la misma clínica dental privada

Una niña de seis años ha fallecido tras haber sido atendida en una clínica dental privada de la localidad valenciana de Alzira. Según han explicado a EFE fuentes de la Conselleria de Sanidad, la menor acudió el pasado jueves al Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria. Pese a que se la intentó reanimar, los médicos solamente pudieron declarar su fallecimiento.

Poco antes de la llegada de la menor fallecida al centro hospitalario, otra niña, de 4 años, había acudido al mismo hospital con síntomas de fiebre, vómitos y somnolencia. Ambas habían sido atendidas en la misma clínica dental. La menor de 4 años permanece por el momento ingresada, tras haber sido estabilizada y trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València.

Según ha explicado Europa Press, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente para esclarecer lo ocurrido y ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental.

*Con información de EFE y Europa Press

(Noticia en ampliación)

