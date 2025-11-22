España

La dueña de la clínica dental que atendió a la niña fallecida en Alzira asegura que se está investigando el lote de la anestesia

Los padres de la víctima han explicado a los medios locales que su hija permaneció cuatro horas en observación en el dentista porque no se encontraba bien

Cartel que indica el cierre temporal en la fachada principal de la clínica dental de Alzira (València). (Manuel Bruque/EFE)

El pasado jueves, una niña de 6 años falleció en la localidad valenciana de Alzira tras someterse a un tratamiento dental en una clínica privada. La menor, que presentaba síntomas como dificultad para respirar o somnolencia, fue llevada al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito y solamente pudieron certificar su fallecimiento al poco tiempo de su ingreso.

La propietaria del establecimiento dental ha explicado a medios locales como À Punt que la niña fue sometida a la extracción de unos dientes de leches y algunos empastes. Para que se relajase durante la intervención, se le puso una sedación. “Están investigando el lote de la anestesia, no sabemos lo que ha podido ocurrir”. La dentista ha remarcado que no se trató de “ninguna operación” y que la menor no recibió anestesia general.

Según ha detallado, la paciente se habría ido de la consulta “aparentemente bien”, un relato que los padres han negado. Según ha publicado el medio Las Provincias, la menor estuvo cuatro horas en observación en la clínica porque no terminaba de recuperarse de la sedación. Pasado este tiempo, fue dada de alta y regresó a casa.

Los padres de la víctima, según ha informado el medio Levante EMV, han explicado que su hija presentaba síntomas como somnolencia, dificultades para respirar y vómitos, así como que no respondía a los estímulos. Además, relatan que su estado seguía siendo tal cuando abandonó la clínica dental.

Hospital de la Ribera, donde una niña de seis años ingresó en parada cardiorrespiratoria, tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada. (Manuel Bruque/EFE)

En casa, la menor presentó una breve mejoría tras beber un vaso de agua, pero volvió a empeorar gravemente. Cuando se desplomó, los progenitores decidieron llevarla al Hospital Universitario de la Ribera, donde finalmente falleció pese a que los médicos intentaron reanimarla durante más de 90 minutos.

Otra menor hospitalizada tras ser atendida en la misma clínica dental

La niña de seis años ingresó en el Servicio de Urgencias a las 16.52 horas del jueves; ese mismo día, a las 15.11 horas, llegaba al mismo hospital otra niña, de 4 años, que también había sido atendida por la mañana en la clínica dental de Alzira. Esta presentaba vómitos, fiebre y somnolencia. Tras haber sido estabilizada, la menor de 4 años fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada.

Ante la coincidencia de ambos sucesos el mismo día y en la misma clínica dental, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente para esclarecer lo ocurrido y ha ordenado que se suspenda cautelarmente la actividad del establecimiento.

Según ha informado Las Provincias, esta clausura se hizo efectiva a mediodía del viernes, sorprendiendo a los pacientes que se encontraban en ese momento en el interior. Desde entonces, en la puerta principal de la clínica dental de Alzira podía leerse un cartel en el que se informaba del cierre temporal del negocio: “Por fuerza mayor permaneceremos cerrados temporalmente”.

Además, según ha informado a EFE el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV), la titular del juzgado de instrucción número 5 de Alzira ha abierto diligencias previas para investigar los hechos que han causado el fallecimiento de la menor de 6 años y la hospitalización de la niña de 4.

