España

Estas son las calles que van a estar cortadas por el encendido de las luces de Navidad en Madrid

El evento prevé reunir a cerca de 40.000 personas en el centro de la capital

Guardar
Madrid en la Navidad del
Madrid en la Navidad del año pasado.

El encendido de las luces de Navidad en Madrid transformará por completo la movilidad del centro durante la jornada del sábado, por la gran afluencia de curiosos que se espera para este día. El evento, que prevé reunir a cerca de 40.000 personas, según datos del Ayuntamiento, incluye un corte total de tráfico en los accesos y arterias principales de la ciudad, acompañado de un extraordinario refuerzo policial y sanitario.

A partir de las 16:30 y hasta las 22:00, el perímetro de la Plaza de Cibeles quedará cerrado a la circulación, lo que impactará directamente sobre vías como el paseo de Recoletos, el paseo del Prado y la calle Alcalá en sus tramos entre Cibeles, la Plaza de la Independencia y la calle Cedaceros. La Gran Vía, entre Alcalá y Hortaleza, también formará parte de las zonas restringidas al tráfico, con posibles afecciones extendidas hasta la Plaza de España, Princesa y Ventura Rodríguez. Los agentes de movilidad tendrán la potestad de ampliar estos cortes si la situación lo requiere y la autoridad municipal advierte que los horarios serán orientativos: “Podrán verse alterados en función de las necesidades que determinen los Agentes de la Autoridad a cargo del operativo”, afirma el Ayuntamiento en su comunicado.

Las modificaciones alcanzarán tanto los desplazamientos a pie como los realizados en transporte público. Algunas calles comerciales clave, como Preciados y Carmen, podrán transformarse en vías de sentido único si la densidad de peatones lo exige y se prevén desvíos en enclaves críticos. En cuanto al metro, las estaciones de Sevilla y Banco de España cerrarán sus puertas entre las 18:00 y las 21:30, mientras que Sol permanecerá inaccesible de 19:00 a 21:00 tanto en metro como en cercanías. Además, una de las salidas de Banco de España estará clausurada toda la jornada. 27 líneas de autobuses de la EMT modificarán su itinerario, entre ellas la 001, 002, 1, 2, 3, 9, 10, 14, 27, 46 y la Exprés aeropuerto. Las autoridades municipales recomiendan informarse previamente y optar por el transporte público para acudir al acto.

Carlos Sainz pulsará el encendido

El eje central de la celebración será el espectáculo de videomapping sobre el Palacio de Cibeles y el concierto en directo de Pablo López, previsto desde alrededor de las 19:00. El punto culminante llegará cuando el piloto Carlos Sainz, cuatro veces ganador del Dakar, pulse el botón del encendido navideño a las 19:30. Las instalaciones incluyen más de 309.000 luces LED en 240 enclaves, figuras luminosas de diez metros y el árbol principal en la confluencia de Alcalá y Gran Vía, espacio pensado para fotografías y actividades familiares.

La seguridad del evento estará respaldada por al menos 430 agentes municipales, con un máximo de 800 en las horas de mayor concentración, además del despliegue de drones, patrullas a caballo y unidades caninas. “El objetivo es controlar aglomeraciones, vigilar establecimientos, prevenir hurtos y responder con rapidez ante cualquier incidencia”, ha detallado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz. La Policía Municipal podrá limitar el acceso peatonal de forma puntual si se superan los límites de capacidad, mientras que los servicios de emergencia permanecerán distribuidos en puntos estratégicos preparados para intervenir en caso necesario.

El Ayuntamiento insiste en evitar el uso del vehículo privado durante toda la jornada por el centro de la ciudad.

Temas Relacionados

MadridNavidadTráfico EspañaDGTCochesMetroEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Situación actual de los embalses en España HOY 22 de noviembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses

Funambulista se lanza al Benidorm Fest: “Me surgían muy pocos argumentos para no presentarme”

El músico relata a ‘Infobae España’ por qué decidió participar en el certamen de RTVE y cómo influye en su candidatura la posibilidad de ir a Eurovisión

Funambulista se lanza al Benidorm

Andrea Duro, sobre el ‘bullying’ que denunció Maxi Iglesias en ‘Física o Química’: “Dijo lo que sintió que tenía que decir”

La actriz también ha reaccionado a la mediática ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi

Andrea Duro, sobre el ‘bullying’

El Gobierno pasará del enfado a la acción tras la condena al fiscal general: “Alguien no ha calculado bien esta jugada”

La derrota de Pedro Sánchez cose sin embargo la coalición e impulsa al Ejecutivo en su relato de una guerra político-mediático-judicial

El Gobierno pasará del enfado

Jorge Galindo, sociólogo, sobre el problema de la vivienda: “Hay cientos de miles de vidas que no están empezando porque no tienen dónde”

El investigador de Esade y autor de ‘Tres millones de viviendas’ conversa con ‘Infobae España’ sobre cómo afrontar el problema social derivado de la escasez estructural en el mercado inmobiliario

Jorge Galindo, sociólogo, sobre el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno pasará del enfado

El Gobierno pasará del enfado a la acción tras la condena al fiscal general: “Alguien no ha calculado bien esta jugada”

El futuro judicial que puede ‘salvar’ al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: el Constitucional, Europa o el indulto del Gobierno

La Audiencia de Málaga obliga al Banco Santander a devolver 27.540 euros a un comprador de vivienda sobre plano que fue acusado de actuar como inversor

Óscar López, tras la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos del novio de Ayuso: “Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo”

Una mujer de El Salvador pide la nacionalidad española por su origen sefardí y reclama que el silencio de la administración debe interpretarse como un ‘sí’: la justicia lo rechaza

ECONOMÍA

Jorge Galindo, sociólogo, sobre el

Jorge Galindo, sociólogo, sobre el problema de la vivienda: “Hay cientos de miles de vidas que no están empezando porque no tienen dónde”

De la primera central en 1968 al posible apagón de los reactores: más de cinco décadas de energía nuclear en España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

José Manuel Trigo, padre de 10 hijos: “Las familias tenemos una economía de escala. Comprando envases unitarios te sale un poco más caro”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”