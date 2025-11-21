La trampa de pagar a plazos la Navidad: financiar los regalos con tarjetas de crédito cuesta el triple que hacerlo con un préstamo personal

Los juguetes suponen uno de los mayores gastos en las fiestas de Navidad. (AP Foto/John Raoux)

Los elevados gastos que suponen las fiestas de Navidad generados por la compra de regalos de Papa Noel y Reyes, cenas, fiestas, viajes, ropa... hacen que muchos consumidores se vean obligados a financiarlos. En estos casos es esencial elegir el mejor producto, ya que los intereses dependiendo de cuál se escoja pueden dispararse.

Los préstamos personales son la opción más barata para financiar los gastos de Navidad, ya que las tarjetas de crédito, de media, cobran casi el triple de intereses. En concreto, un usuario que quisiera financiar unos gastos de 900 euros a 12 meses, pagaría un interés promedio del 6,5% TIN con un préstamo personal, mientras que tendría que asumir un TIN del 18,26% con una tarjeta de crédito, es decir, pagaría un 180,9% más, apuntan fuentes del comparador Kelisto. Esto significa que comprar a plazos con tarjeta de crédito implicaría pagar al banco un total de 91,48 euros en intereses, frente a los 32 euros que se abonarían con un préstamo personal, lo que supone 59,48 euros más.

“Si tenemos en cuenta los gastos del Black Friday más los de la Navidad, el final de año acaba convirtiéndose en un momento de gran estrés financiero para muchas familias. Con un gasto medio previsto de 900 euros por persona entre ambas citas, alrededor de uno de cada cuatro hogares se plantea recurrir a la financiación para salir de este atolladero. Ahora bien, este remedio puede convertirse en un arma de doble filo, ya que algunas opciones pueden resultar demasiado caras”, advierte Estefanía González, portavoz de Kelisto.es.

Comparar es esencial

Cuando se elige un prestamos personal o una tarjeta de crédito lo primero que tiene que hacer el consumidor es comparar las distintas ofertas debido a que el ahorro potencial en intereses se mueve en una horquilla de entre 29 y 82 euros solo para los gastos de estas fiestas, que es la diferencia entre las ofertas más baratas y más caras de los bancos y las financieras, calculan desde Kelisto.

En cuanto a las tarjetas de crédito, el margen de ahorro al contratar la más barata del mercado es enorme: el interés a abonar sería del 5,846% TIN, frente al 22,07% TIN de la más cara. En la práctica eso significa que el consumidor ahorraría 82,44 euros en intereses si decidiera financiar los 900 euros de gastos de la Navidad en un plazo de 12 meses con la tarjeta más económica.

Cuando el consumidor opta por un préstamo personal, el margen de ahorro también es abultado, aunque es algo menor que en las tarjetas de crédito: elegir el más barato supone pagar un interés del 3,44% TIN, frente al 9,3% TIN del más caro. Ello hace que financiar 900 euros a 12 meses con la mejor opción supondría un ahorro de 29,14 euros en intereses.

En este contesto, Estefanía González señala que “más allá de su coste, a la hora de elegir si es mejor financiar las compras de Navidad con una tarjeta de crédito o con un préstamo hay tener en cuenta otros factores: por ejemplo, los préstamos personales tienen un interés más bajo, pero la oferta para gastos como los de Navidad es muy reducida, porque suelen estar pensados para proyectos de más envergadura, y su tiempo de tramitación suele ser más largo”.

Otras formas de pagar a plazos

Las tarjetas de crédito y los préstamos personales son las opciones más populares para financiar los gastos de la Navidad, pero hay más. Una de ellas es la financiación en la tienda donde se hace la compra. Algunos establecimientos, además de vender el producto, ofrecen financiación para su compra.

Esta modalidad tiene su cara y su cruz. Lo positivo es que en algunas ocasiones, “las condiciones son bastante mejores que las que te ofrecen los bancos como, por ejemplo, ocurre si vas a financiar un iPhone”, subrayan fuentes de Kelisto. Pero también tienen u lado negativo: estas ofertas no siempre son las más ventajosas y, además, solo sirven para pagar a plazos el producto que vayas a comprar en un determinado establecimiento.

Los préstamos preconcedidos son otra opción. Se trata de un préstamo que las entidades ponen a disposición de sus clientes ya aprobados, dado que el banco tiene sus datos y sabe qué cantidad puede dar y a qué precio. A su favor tienen que al estar preconcedidos se pueden activar de forma casi inmediata, “lo que te permite tener el dinero en tu cuenta en apenas unos minutos”, señalan los analistas del comparador. Su desventaja es que, a veces, las condiciones que ofrece el propio banco no son tan buenas como las que se pueden encontrar en el mercado.

Compra ahora y paga después

Otra fórmula es el Buy now and pay later (compra ahora y paga después). Se trata de un servicio de aplazamiento de pago, es decir, que permite pagar más tarde las compras que se realizan. Los bancos no son los únicos que ofrecen este servicio, especialmente a través de las tarjetas de crédito, sino que también se puede recurrir a ellos desde en el mismo establecimiento donde realizas las compras, gracias a acuerdos con algún banco o alguna fintech.

Su lado positivo es que se puede aplazar hasta tres meses el pago sin coste, incluso en ocasiones puede extenderse más allá de esos 90 días. El negativo es que este tipo de financiación solo vale para un gasto específico y el importe total puede estar limitado a cantidades pequeñas.

Por último están los microcréditos que ofrecen algunas firmas financieras. Son préstamos con unas condiciones estándar y que se aprueban en unos pocos minutos. Su principal ventaja es su inmediatez; además, en algunos casos puedes recibir el préstamo incluso aunque estés en una lista de morosos. Su desventaja es que se pagan unos intereses muy elevados y muy pocos microcréditos ofrecen hasta 1.000 euros en la primera petición. Además, suelen exigir un plazo de devolución muy corto, de apenas unos días, advierten desde Kelisto.