El papa León XIV acepta la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta tras la acusación de abusos sexuales

La noticia llega 12 días después de que se conociese que El Vaticano había abierto una investigación contra Rafael Zornoza por presunta pederastia

La Conferencia Episcopal expresa su "confianza" en la justicia tras las acusaciones de pederastia al obispo de Cádiz. (Europa Press)

Después de doce días desde que se conociese que El Vaticano había abierto una investigación por presunta pederastia contra Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz y Ceuta, el papa León XIV ha aceptado su renuncia, que fue presentada hace 15 meses al cumplir la edad de jubilación de los prelados, 75 años.

La noticia se ha conocido en el boletín diario de la Santa Sede, en el que El Vaticano ha comunicado la aceptación de la renuncia por parte del papa León XIV. Sin embargo, no ha explicado los motivos de dicha decisión, que se produce poco tiempo después de que El País denunciase que Zornoza habría cometido presuntos abusos sexuales a un menor en los años 90, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis de Getafe (Madrid).

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha explicado en un comunicado que el Papa también ha nombrado este sábado administrador apostólico a Ramón Darío Valdivia Giménez, actual obispo auxiliar de Sevilla. De nuevo, se ha hecho referencia a la aceptación de la renuncia de Rafael Zornoza —presentada hace 15 meses—, pero sin mencionar si la investigación en curso contra él podría o no haber acelerado la decisión de León XIV.

En un comunicado de la Archidiócesis de Sevilla, señalan que Valdivia ha mostrado alegría por ponerse “a disposición de la Iglesia para el servicio que Dios quería”. Además de agradecer al pontífice por su decisión hasta la designación del nuevo obispo titular, Valdivia también ha expresado su gratitud a Zornoza “por todo su servicio y acogida”.

Los hechos se remontan a 1994

Los hechos, de los que El País informó el pasado 10 de noviembre, se remontarían al periodo entre 1994 y comienzos del 2000, cuando la víctima de los presuntos abusos tenía entre 14 y 21 años; por su parte, Rafael Zornoza tenía en aquel momento 45 años. Este verano, el denunciante envió una carta al Dicasterio de Doctrina de la Fe relatando los hechos y reclamando que se tomaran medidas. Hace cuatro meses, El Vaticano abrió la investigación contra Zornoza para esclarecer los hechos.

Así, esta sería la primera vez que en España se conoce públicamente que un obispo está siendo investigado canónicamente por un delito de pederastia. Este caso ya ha prescrito ante la justicia civil, pero las normas de la Iglesia establecen que, cuando se presenta una denuncia por pederastia contra un obispo, la investigación debe recaer sobre el arzobispo metropolitano del que depende el acusado; en este caso, el de Sevilla.

El obispo de Cádiz y Ceuta defendió su inocencia

El martes de esta semana, el papa León XIV declaró que “hay que permitir que siga la investigación”, subrayando que el procedimiento exige unos protocolos antes de que se adopten medidas. “Por el momento sí [sigue en su cargo], pero cada caso tiene una serie de protocolos que están claramente establecidos y él insiste en su inocencia”, explicaba el pontífice entonces.

Cuando se conoció la noticia de la investigación, el obispado de Cádiz y Ceuta rechazó la veracidad de los hechos en un comunicado: “Las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas”. Además, Rafael Zornoza explicaba que suspendería temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y continuar tratándose de un cáncer agresivo que se desconocía.

*Con información de EFE

