El Vaticano abre una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz y Ceuta por unos hechos ocurridos en los 90 cuando era cura en Madrid

Este caso supondría la primera vez que en España se conoce públicamente que un obispo está siendo investigado canónicamente por este tipo de delito, según informa El País

El obispo de Cádiz y
El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zorzona (Diócesis de Cádiz y Ceuta)

El Vaticano está investigando al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zorzona, por un presunto caso de agresión sexual a un menor de edad, cuando era seminarista en Getafe, Madrid, según ha publicado en exclusiva el periódico El País. Según este mismo medio, esta sería la primera vez que en España se conoce públicamente que un obispo está siendo investigado canónicamente por un delito de pederastia.

Tras la publicación de estos hechos, el obispado de Cádiz y Ceuta ha respondido con un comunicado en el que rechazan las acusaciones. “Las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas”, explican.

“Durante este tiempo abusó de mí”

Los hechos que se describen en la denuncia que fue presentada este verano, y a la que ha tenido acceso El País, narran como Zorzona, actualmente de 76 años, agredió sexualmente a un menor de manera continuada durante los años noventa, cuando era sacerdote en Getafe y dirigía el seminario de la diócesis.

El escrito comienza con estas palabras: “Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño”. De ahí relata como Zorzona habría abusado de él de los 14 a los 21 años, en unos hechos que se remontan a 1994, cuando el acusado tenía 45 años y dirigía el seminario mayor de la diócesis de Getafe, creada solo tres años antes tras la división de la archidiócesis de Madrid en varios obispados.

“Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba“, recoge El País en su investigación.

Según este mismo periódico, que desde 2018 lleva investigando este tipo de casos, las normas de la Iglesia establecen que, cuando se presenta una denuncia por pederastia contra un obispo, la investigación corresponde al arzobispo metropolitano del que depende el acusado. En este caso —ya prescrito ante la justicia civil—, dicha responsabilidad recaería en el arzobispo de Sevilla, autoridad de la provincia eclesiástica a la que pertenece el obispado de Cádiz.

Este caso eleva a 1.568 los acusados conocidos por pederastia clerical en España y a 2.954 las víctimas, según la base de datos de El País.

El obispo ha suspendido temporalmente su agenda

En su respuesta, el obispado de Cádiz y Ceuta no solo defiende la inocencia de su mayor representante sino, que explican que “el caso fue introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España. ”Hay una plena confianza en la justicia y se colaborará con ella en todo lo que sea requerido. Al mismo tiempo, es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas”, añaden.

El Defensor del Pueblo ha registrado 223 nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia tras la presentación del informe que realizó la institución y hasta el 22 de mayo. De ellos, se han considerado válidos 129 testimonios. (Congreso de los Diputados)

También aprovechan para explicar que “el obispo ha decidido suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo”. “Desde este obispado no se harán posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico”·, cierra la nota.

