Pad Thai Vegano: el clásico tailandés, fácil de preparar y lleno de nutrientes

Una receta equilibrada que no puede faltar en en tu menú semanal

Pad Thai vegano
Pad Thai vegano

El Pad Thai vegano es una de las adaptaciones más exitosas de la icónica cocina tailandesa. Este plato reúne la intensidad de sabores asiáticos en una preparación completamente vegetal, logrando una textura y aroma irresistibles gracias al uso de tofu, verduras frescas y una salsa cremosa y equilibrada. El equilibrio entre lo ácido, dulce, salado y picante define su personalidad, convirtiéndolo en una opción vibrante tanto para quienes siguen una dieta vegana como para los amantes de la comida oriental.

Tradicionalmente, el Pad Thai es una de las recetas nacionales de Tailandia, preparándose en mercados y restaurantes como plato principal, servido caliente y acompañado de gajos de lima, cacahuetes y chile seco. Las versiones veganas sustituyen el huevo y la salsa de pescado por ingredientes como tofu firme y salsa de soja, manteniendo el perfil auténtico. Suele acompañarse con cerveza tailandesa o té frío y admite múltiples variantes de verduras y toppings, adaptándose sin perder personalidad.

Receta de Pad Thai vegano

Preparar un auténtico Pad Thai vegano permite disfrutar de la combinación de fideos de arroz salteados, tofu dorado y vegetales, ligados por una salsa con tamarindo o lima, salsa de soja y azúcar de coco. El resultado son fideos jugosos pero no empapados, con el punto justo de textura y un contraste de frescor y crujiente gracias a los brotes de soja y cacahuetes tostados.

Tiempo de preparación

  • Remojo de fideos: 20 a 30 minutos
  • Preparación de ingredientes (“mise en place”): 10 minutos
  • Cocción general: 15 minutos
  • Tiempo total aproximado: 45 a 55 minutos

Ingredientes

  1. 200 g de fideos de arroz medianos o anchos
  2. 200 g de tofu firme cortado en cubos pequeños
  3. 2 cucharadas de aceite vegetal (girasol, cacahuete o coco)
  4. 2 dientes de ajo picados
  5. 1 chalota pequeña (o cebolla morada) picada fina
  6. 1 zanahoria cortada en tiras finas
  7. 1 taza de brotes de soja
  8. 2 cebollines (parte blanca y verde) en rodajas
  9. 1/2 taza de cacahuetes tostados y picados
  10. 1 lima cortada en gajos
  11. Cilantro fresco al gusto
  12. [Opcional] 1/2 taza de setas shiitake o champiñones en láminas
  13. [Opcional] 1/2 pimiento rojo en tiras
  14. [Opcional] Chile seco en polvo o en hojuelas

Para la salsa:

  1. 3 cucharadas de tamarindo concentrado (o jugo de lima)
  2. 3 cucharadas de salsa de soja baja en sodio
  3. 2 cucharadas de azúcar de coco o azúcar moreno
  4. 1 cucharada de salsa de soja oscura (opcional, para color)
  5. 1 cucharadita de salsa Sriracha (opcional)

Cómo hacer Pad Thai vegano, paso a paso

Pad Thai vegano
Pad Thai vegano - Adobe Stock
  1. Remoja los fideos de arroz en agua caliente durante 20 a 30 minutos, hasta que estén flexibles pero no totalmente cocidos. Escúrrelos y resérvalos.
  2. Mezcla en un bol pequeño todos los ingredientes de la salsa: tamarindo o lima, salsa de soja, azúcar de coco, salsa de soja oscura y Sriracha hasta disolver el azúcar. Ajusta el equilibrio de sabores según prefieras.
  3. Calienta una cucharada de aceite en un wok o sartén ancha a fuego medio-alto. Añade el tofu y saltéalo hasta que esté bien dorado y crujiente por fuera. Reserva.
  4. Agrega la otra cucharada de aceite en el wok. Sofríe el ajo y la chalota hasta que resulten muy aromáticos sin dorar demasiado.
  5. Incorpora la zanahoria, las setas y el pimiento (si usas) y saltea durante dos o tres minutos para mantener las verduras al dente.
  6. Añade los fideos escurridos y vierte la salsa sobre ellos. Remueve bien para que se impregnen y absorban la salsa. Si se secan demasiado, añade unas cucharadas de agua, pero sin que los fideos se pasen.
  7. Incorpora el tofu dorado, los brotes de soja y la parte blanca del cebollín. Saltéalo todo junto dos minutos más, mezclando bien.
  8. Sirve caliente en platos individuales. Decora con cacahuetes, cilantro, la parte verde del cebollín, lima y chile seco al gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 2 a 3 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 410 kcal
  • Proteínas: 16 g
  • Grasas totales: 12 g
  • Carbohidratos: 58 g
  • Fibra: 5 g
  • Azúcares: 9 g
  • Sodio: 860 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda el Pad Thai vegano en un recipiente hermético en el frigorífico hasta tres días. Calienta en sartén o microondas antes de servir. No se recomienda congelar, ya que los fideos pueden perder textura.

