Isa Pantoja responde a Kiko Rivera tras su entrevista en ‘¡De Viernes!’: “Me ha removido muchas cosas”

Isa Pantoja, rompe a llorar en '¡De Viernes!' al hablar de la dinamitada relación con su madre, Isabel Pantoja (Mediaset)

El pasado viernes, 14 de noviembre, Kiko Rivera acudió al plató de ¡De viernes! para ofrecer una de sus entrevistas más sinceras, abordando abiertamente episodios complejos de su vida junto a su hermana, Isa Pantoja, y su madre, Isabel Pantoja. El DJ relató su visión personal sobre algunos de los momentos más dolorosos vividos con su familia y pidió perdón a su hermana por sus actos. Además, reconoció, entre otros hechos, el episodio de la manguera ocurrido en Cantora, y mostró su deseo de reencontrarse con Isa para buscar una reconciliación.

Ahora, Isa Pantoja ha tomado la decisión de sentarse en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta para responder a las declaraciones de su hermano la noche de este viernes, 21 de noviembre. Hace casi un año, la hija de la tonadillera afrontó una de las entrevistas más complicadas de su trayectoria televisiva, marcada por la emoción y la revisión de conflictos familiares. Entonces, sacó a la luz el episodio más traumático de su vida al hablar del día que su hermano la obligó a quitarse la ropa y empezó a regarla con una manguera.

Isa Pantoja en '¡De Viernes!' (Mediaset)

“La entrevista de Kiko me ha removido muchas cosas y estoy muy sensible”, se le escucha decir a la prima de Anabel Pantoja en el scoop previo a la entrevista, en la que responderá punto por punto a las palabras y confesiones hechas por el hijo de Paquirri. Entre los asuntos centrales de su intervención, la pareja de Asraf Beno se refirió de forma directa al episodio por el que Kiko pidió perdón en público, así como al supuesto enfrentamiento entre ella y su madre, en el que según el DJ, tuvo que intervenir para separar a ambas. La respuesta de Isa busca arrojar luz sobre lo ocurrido y ofrecer su versión sobre unos hechos ampliamente debatidos en los medios.

La invitada también abordará las críticas formuladas por Kiko Rivera hacia aspectos de su pasado y responderá a las valoraciones sobre su comportamiento a lo largo de los años. El tenso vínculo con la familia Pantoja y las posibles diferencias con Asraf Beno, pareja de Isa, también forman parte del bloque temático de la entrevista, en la que la joven detallará la situación actual y el futuro de las relaciones familiares. Así, dejará claro si podría dejar atrás sus diferencias con la expareja de Irene Rosales o, por el contrario, su vínculo se encuentra completamente roto. Además, ha revelado que su hermano le contactó en los días previos a su intervención televisiva.

Kiko Rivera, Isabel e Isa Pantoja en 'Supervivientes' (MEDIASET).

El origen del episodio más traumático de Isa Pantoja

De acuerdo con el testimonio que Isa Pantoja dio en ¡De viernes! hace un año, el origen del episodio de la manguera se encuentra en el hecho de que ella empezase una relación con un chico de Madrid, con quien tuvo varios encuentros. “Me dijo que me quitara la ropa. Era diciembre en Cantora y había llovido unos días atrás”, afirmó en el espacio de Mediaset, agregando que “él tuvo que andar unos metros para coger la manguera”. “Mi madre, medio llorando, preguntó que qué iba a hacer y yo me quedé en sujetador y bragas, con el móvil en la bota.Mi madre dijo que no podía verlo y mi hermano dijo; ‘si no puedes verlo, vete’“.

Sin poder contener las lágrimas, la creadora de contenido continuó su relato. "Empezó a regarme y a preguntarme que dónde estaba el teléfono. Llega un momento que ni le escucho porque solo le oigo decir ‘Eres una sinvergüenza’. Estaba en shock, no sentía el agua, ni frío, ni nada. Me quería morir directamente“, manifestó, añadiendo que fue su tío Agustín Pantoja quien puso fin a lo que estaba sucediendo.

