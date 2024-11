El desgarrador testimonio de Isa Pantoja al hablar del episodio más traumático de su vida: “Todos lo sabían y nadie hizo nada”

Isa Pantoja en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Isa Pantoja ha acudido como invitada al plató de ¡De Viernes!, donde ha revivido uno de los capítulos más duros de su vida, dejando con el corazón en un puño tanto a los colaboradores como a los presentadores del espacio de Telecinco, Santi Acosta y Beatriz Archidona.

La pareja de Asraf Beno ha querido sacar a la luz su versión de los hechos del traumático episodio de la manguera en Cantora. No ha sido nada fácil para ella hablar de este momento de su vida, pues durante mucho tiempo ha preferido acallar todo lo que ocurrió aquella noche de diciembre con Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

Visiblemente rota, la hija de la tonadillera ha desvelado que todo empezó cuando el DJ llamó a la cantante de Garlochí para contarle que ella tenía bajo su poder un teléfono móvil, pese a tenerlo prohibido. A ello se sumaba que también le expresó que la pequeña de la casa, quien entonces tenía 16 años, había estado con su novio en el piso sin su consentimiento. La situación provocó un gran enfado en la tía de Anabel Pantoja, quien no dudó en tomar unas tijeras de la cocina y cortar el pelo a la joven, mientras le decía fuertes comentarios como “te voy a devolver a Perú”.

La terrible noche de diciembre en Cantora

Ante esta situación, Isa Pantoja salió corriendo y se encerró en el baño de su habitación. “Me dijo que iba a llamar a mi hermano para que le diera el teléfono. Estuve unos 50 minutos en el baño porque llegó él desde Sevilla. Él abrió la puerta y me dio una bofetada”, ha continuado expresando la invitada, sin poder evitar contener el llanto. “Salí de Cantora al porche, desesperada. Yo me paré en la cancela sin saber qué hacer”, ha manifestado, completamente rota.

Sin saber a donde ir y creyendo que nadie sería capaz de creerle si contaba lo ocurrido, se dio la vuelta. Fue entonces cuando volvió a toparse con Isabel y Kiko. “Me dijo que me quitara la ropa. Era diciembre en Cantora y había llovido unos días atrás”, ha recordado sobre lo que le dijo entonces el DJ. “Él tuvo que andar unos metros para coger la manguera. Mi madre, medio llorando, preguntó que qué iba a hacer y yo me quedé en sujetador y bragas, con el móvil en la bota. Mi madre dijo que no podía verlo y mi hermano dijo; ‘si no puedes verlo, vete’”, ha continuado diciendo, mientras las lágrimas recorrían su rostro.

“Mi madre se va con las manos en la cabeza y yo le gritaba que había dicho que siempre me iba a cuidar, pero se fue”, ha relatado entre sollozos. Fue entonces cuando tuvo lugar uno de los momentos más duros de su vida: “Empezó a regarme y a preguntarme que dónde estaba el teléfono. Llega un momento que ni le escucho porque solo le oigo decir ‘Eres una sinvergüenza’. Estaba en shock, no sentía el agua, ni frío, ni nada. Me quería morir directamente. Me arrodillé y le pedí que no me hiciera nada, por favor”.

De acuerdo con el testimonio de Isa Pantoja, fue su tío Agustín Pantoja quien salió por la puerta para poner fin a lo que estaba sucediendo. “Le dijo ‘estás loco, Francisco, estás loco. Para. Cierra eso’”, ha expresado. Lo primero que hizo Isa al entrar en casa fue devolver el teléfono, que fue quemado en la chimenea. Fue entonces cuando Isabel Pantoja decidió intervenir: “Mi madre viene y me lleva a su cuarto, donde el agua estaba más caliente, para ducharme. Entonces me veo la cara, me veo el pelo y no me reconocía… Entonces ella empieza a colocarme el pelo, pero sin hablar del tema”.

A día de hoy, sobre este episodio de la manguera que le sigue afectando, Isa Pantoja ha reconocido que se siente arrepentida. “Nunca más se habló de ese episodio. Me arrepiento de no haberles dicho nada. ¿Dónde estaba mi hermano? Lo pasé tan mal que no se lo conté a nadie. Encima tengo que aguantar que digan que era una chica rebelde. Todos lo sabían y nadie hizo nada”, ha zanjado, sin parar de llorar.

