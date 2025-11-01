España

El expromotor de Andy y Lucas, Álvaro Molina, rompe su silencio y habla de la infidelidad de su exmujer con Lucas: “Me dejó los críos y se fue”

Molina ha acudido como invitado a ‘¡De Viernes!’ para contar cómo descubrió a Lucas siendo infiel con su exmujer

Lucas, de Andy y Lucas
Lucas, de Andy y Lucas en la Gala de los Premios Independiente del Año 2024 (José Velasco / Europa Press)

Casi dos años han transcurrido desde que el dúo musical Andy y Lucas anunciara el fin de su actividad como grupo, motivados por los problemas de salud de Lucas González, quien fue diagnosticado con cardiopatía isquémica. El cierre de esta etapa se formalizó con la gira de despedida ‘Nuestros últimos acordes’, cuyo último concierto tuvo lugar el pasado 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Sin embargo, en los meses previos a esa última actuación, salieron a la luz informaciones sobre tensiones y desacuerdos, que evidenciaron un distanciamiento personal que ha continuado después de su separación artística.

En este contexto, una figura central ha sido el expromotor del grupo, Álvaro Molina, quien ha acudido como invitado a ¡De Viernes! la noche de este viernes, 31 de octubre, para hablar de episodios hasta ahora desconocidos de la carrera de Andy y Lucas. El invitado del espacio de Telecinco ha hablado de la estrecha amistad que le unía a los miembros del grupo y que se rompió por completo tras conocer que su exmujer, María José, le fue infiel con Lucas González. Álvaro Molina comenzó a trabajar para Andy y Lucas en 2015, momento en el que entablaron una muy buena relación. Sin embargo, con el paso del tiempo fue conociendo la verdadera personalidad de Lucas, a quien tacha de “persona violenta”.

Entrevista a Andy y Lucas.

Álvaro Molina ha asegurado que el cantante solía hacer “desprecios” a sus trabajadores y, pese a que pudiese parecer frente a las cámaras, lo cierto es que la relación del dúo musical era muy distante, incluso nula. “Nunca los he visto hablar juntos”, ha afirmado en el espacio de Mediaset. No obstante, el episodio que marcó un antes y un después en su vínculo con el dúo musical fue la infidelidad de su exmujer con Lucas. “No me había dado cuenta de antes. Lucas tenía su mujer, su niño pequeño, no puedes imaginarte eso... Le contaba cosas íntimas de mi matrimonio”, ha manifestado, dejando entrever que nunca se imaginó esto.

La agresión de Lucas a Álvaro Molina

“Ella cogió un día y se fue sin ninguna explicación. Me dejó los críos y se fue”, ha continuado diciendo, poco antes de hablar de la agresión que sufrió por parte de Lucas durante una cena en su casa cuando aún estaba con su mujer y a la que el cantante acudió con la que hoy es su expareja, Soraya. Todo saltó por los aires cuando la entonces mujer del artista insultó a María José, destapando la gran infidelidad. “Ella me lo niega, pero no valía de nada”, ha dicho, trayendo al presente la reacción que tuvo su expareja al escuchar a Soraya. Fue en el contexto de este episodio cuando Lucas le agredió. “Estaba de espaldas. Tiró la silla, me arrastró por el suelo y me pisó la pierna. Ella, en vez de defenderme a mí, empezó a defender al otro. Es una persona violenta y yo le tengo miedo”.

Álvaro Molina, expromotor de Andy
Álvaro Molina, expromotor de Andy y Lucas, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Pese a que, a día de hoy, arrastra secuelas de aquel episodio violento, lo cierto es que nunca dio el paso de denunciar al cantante. Las declaraciones de Álvaro Molina salen a la luz mientras Lucas González enfrenta una serie de acusaciones por una presunta deuda millonaria con exproductores, exempleados y representantes, e incluso con su excompañero Andy Morales. El revuelo mediático creció luego de que trascendiera la cifra de 360.000 euros atribuida a Lucas, la cual él desmintió categóricamente. A este escenario se suma, la carrera en solitario que ha emprendido Andy y en el lanzamiento de su primer trabajo, Marioneta, previsto para el próximo 10 de noviembre.

