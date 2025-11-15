Kiko Rivera, entre lágrimas, admite el episodio de la manguera con Isa Pantoja en Cantora: “Fue horrible”

Kiko Rivera habla del episodio de la manguera con Isa Pantoja en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Tras cinco años alejado de los platós de televisión, y después de haber reaparecido por primera vez en la pequeña pantalla la semana anterior, Kiko Rivera se ha sentado en ¡De Viernes! y ha abordado uno de los capítulos más duros de la vida de Isa Pantoja. En la semana anterior, el DJ abordó este complicado episodio vivido en Cantora durante su entrevista con Santi Acosta. Sin embargo, ahora, ha ahondado en su comportamiento y ha pedido perdón públicamente a su hermana.

Cuando la pareja de Asraf Beno acudió al espacio de Mediaset hace casi un año, no pudo evitar romper en llanto al hablar de su complicada infancia y, en concreto, del episodio de la manguera que vivió en Cantora junto al intérprete de Malibu. Para ella, aquello fue una auténtica pesadilla, pues, en pleno invierno, el hijo de Isabel Pantoja la obligó a quitarse la ropa y la regó con una manguera. Ahora, la expareja de Irene Rosales ha vuelto a enfrentarse a este duro testimonio al visualizar las dolorosas imágenes en las que se ve a Isa Pantoja completamente rota mientras contaba el suceso.

Al borde del llanto, el primo de Anabel Pantoja ha tomado la palabra para asegurar que se encuentra muy arrepentido sobre la actitud y las acciones que tuvo con su hermana. “No me quiero justificar. Asumo mis errores, mi comportamiento fue horrible”, ha afirmado el invitado en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

“Entiendo que jamás me perdonase”

“No me siento orgulloso de eso, pero la situación pudo conmigo”, ha afirmado, poco antes de aclarar ciertos detalles del testimonio de Isa Pantoja. “No le quité la ropa, pero sí le di con la manguera. Fue un episodio horrible y nadie hacía nada. Yo ahí tendría como 29 años. Estaba en plena época chunguísima. Cuando escucho a mi hermana decir: ‘Este no es mi hermano’. Evidentemente, no lo era”.

Tras estas palabras, Kiko Rivera no ha dudado en pedir perdón públicamente a su hermana. “Es algo que no me perdonaré jamás en la vida. No creo que se lo mereciera ni que fuese lo correcto. Entendería que jamás me perdonase, pero no puedo dar marcha atrás... No tengo ningún tipo de justificación. Le pido disculpas por no haber podido estar a la altura. Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa", ha manifestado, visiblemente emocionado.

Kiko Rivera también ha recordado otros de los dolorosos momentos que vivió su hermana en su infancia y adolescencia en Cantora. En su paso por ¡De Viernes!, Isa Pantoja aseguró que, durante una discusión, su madre se enfadó muchísimo y terminó cortándole el pelo con unas tijeras. Además, la cantante también le dijo que “la iba a devolver a Perú”. Unas declaraciones que, ahora, ha confirmado el DJ.

"Esto si que es cierto, totalmente cierto", ha admitido, poco antes de contar más detalles sobre este capítulo. “Mi madre me llama de madrugada, fuera de sí como una fiera. Me dice que la niña se ha vuelto loca, que la va a mandar al Perú y que está hasta el moño de ella”, ha manifestado.