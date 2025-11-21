El truco del chef Dani García para unas gambas a la plancha perfectas: “Poner aceite está prohibido”

El chef Dani García ha compartido en su cuenta de Instagram una técnica que ha revolucionado la forma de preparar gambas a la plancha, logrando que queden especialmente jugosas y sabrosas. Lo que más ha sorprendido es que el cocinero andaluz tiene sumamente “prohibido” echarle aceite, alimento que la mayoría consideraría indispensable a la hora de cocinar en una sartén o plancha.

Más allá de prescindir del aceite de oliva, el secreto reside también en cubrir las gambas con papel de aluminio durante la cocción, lo que permite que se cocinen en su propio vapor y conserven todo su sabor natural. En palabras del propio chef, “en unas buenas gambas a la plancha poner aceite está prohibido, hay que tapar con papel de aluminio para crear vapor y respetar su sabor natural”, tal y como ha recogido en su vídeo publicado en Instagram.

En tan solo 25 minutos puedes hacer estas recetas a la sartén

Esta propuesta, aunque sencilla, supone una diferencia notable respecto a los métodos tradicionales. Al prescindir de aceite y recurrir al papel de aluminio, las gambas se cocinan de manera uniforme y mantienen una textura tierna y jugosa. García ha insistido en que el éxito de este plato no depende de los condimentos, sino de controlar la temperatura, el punto de cocción y aprovechar el vapor que genera el propio marisco. De este modo, el resultado es una gamba que conserva su jugosidad, su sabor característico y una textura que se deshace en la boca.

El chef también ha recomendado seleccionar gambas frescas y de calidad, preferiblemente gambas rojas o blancas de Huelva, y utilizar una sartén o plancha muy caliente para sellar rápidamente la superficie del marisco. La técnica del papel de aluminio, según ha explicado, crea una cámara de vapor que mantiene la carne tierna y potencia el sabor.

La receta paso a paso

El truco del chef Dani García para unas gambas a la plancha perfectas: “Poner aceite está prohibido”

Para preparar este plato para cuatro personas, García ha sugerido emplear gambas blancas, gambas rojas y cigalas, junto con sal semigruesa. El primer paso consiste en calentar la sartén o plancha a temperatura alta, asegurándose de que esté muy caliente antes de añadir el marisco. Las gambas deben colocarse sobre la plancha sin añadir aceite ni mantequilla, situando la cabeza hacia el centro, donde el calor es más intenso.

A continuación, se cubren las gambas con un trozo de papel de aluminio, ajustándolo bien para atrapar el vapor. Este método permite que se cocinen de forma uniforme y evita que se resequen, logrando que el interior quede tierno. El tiempo de cocción recomendado es de un minuto y medio por cada lado, hasta que la cáscara adquiera un tono anaranjado y la carne presente un aspecto firme.

Una vez fuera del fuego, se añade sal gruesa por encima y se sirven al momento. Como sugerencia opcional, García ha propuesto acompañarlas con unas gotas de limón o una mayonesa suave de ajo y limón.