España

El truco del chef Dani García para unas gambas a la plancha perfectas: “Poner aceite está prohibido”

El cocinero andaluz deleita a sus seguidores de TikTok con esta receta fácil, rápida y deliciosa que viene genial para las cenas de Navidad

Guardar
El truco del chef Dani
El truco del chef Dani García para unas gambas a la plancha perfectas: “Poner aceite está prohibido”

El chef Dani García ha compartido en su cuenta de Instagram una técnica que ha revolucionado la forma de preparar gambas a la plancha, logrando que queden especialmente jugosas y sabrosas. Lo que más ha sorprendido es que el cocinero andaluz tiene sumamente “prohibido” echarle aceite, alimento que la mayoría consideraría indispensable a la hora de cocinar en una sartén o plancha.

Más allá de prescindir del aceite de oliva, el secreto reside también en cubrir las gambas con papel de aluminio durante la cocción, lo que permite que se cocinen en su propio vapor y conserven todo su sabor natural. En palabras del propio chef, “en unas buenas gambas a la plancha poner aceite está prohibido, hay que tapar con papel de aluminio para crear vapor y respetar su sabor natural”, tal y como ha recogido en su vídeo publicado en Instagram.

En tan solo 25 minutos puedes hacer estas recetas a la sartén

Esta propuesta, aunque sencilla, supone una diferencia notable respecto a los métodos tradicionales. Al prescindir de aceite y recurrir al papel de aluminio, las gambas se cocinan de manera uniforme y mantienen una textura tierna y jugosa. García ha insistido en que el éxito de este plato no depende de los condimentos, sino de controlar la temperatura, el punto de cocción y aprovechar el vapor que genera el propio marisco. De este modo, el resultado es una gamba que conserva su jugosidad, su sabor característico y una textura que se deshace en la boca.

El chef también ha recomendado seleccionar gambas frescas y de calidad, preferiblemente gambas rojas o blancas de Huelva, y utilizar una sartén o plancha muy caliente para sellar rápidamente la superficie del marisco. La técnica del papel de aluminio, según ha explicado, crea una cámara de vapor que mantiene la carne tierna y potencia el sabor.

La receta paso a paso

El truco del chef Dani
El truco del chef Dani García para unas gambas a la plancha perfectas: “Poner aceite está prohibido”

Para preparar este plato para cuatro personas, García ha sugerido emplear gambas blancas, gambas rojas y cigalas, junto con sal semigruesa. El primer paso consiste en calentar la sartén o plancha a temperatura alta, asegurándose de que esté muy caliente antes de añadir el marisco. Las gambas deben colocarse sobre la plancha sin añadir aceite ni mantequilla, situando la cabeza hacia el centro, donde el calor es más intenso.

A continuación, se cubren las gambas con un trozo de papel de aluminio, ajustándolo bien para atrapar el vapor. Este método permite que se cocinen de forma uniforme y evita que se resequen, logrando que el interior quede tierno. El tiempo de cocción recomendado es de un minuto y medio por cada lado, hasta que la cáscara adquiera un tono anaranjado y la carne presente un aspecto firme.

Una vez fuera del fuego, se añade sal gruesa por encima y se sirven al momento. Como sugerencia opcional, García ha propuesto acompañarlas con unas gotas de limón o una mayonesa suave de ajo y limón.

Temas Relacionados

GambasMariscoChefsChefs EspañaEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Pagos seguros y rápidos para autónomos: cómo gestionar tus cobros fácilmente con PayPal

Con PayPal, tus clientes pagan como prefieran y tú recibes el dinero al momento. Ofrecer esta opción puede aumentar tus ventas hasta un 148%¹, haciendo que cobrar sea más rápido, sencillo y sin complicaciones para todos

Pagos seguros y rápidos para

Cepillarse mal los dientes es más común de lo que creías, incluso cuando “lo hacemos bien”

Pequeños errores diarios están dañando nuestro esmalte y favoreciendo enfermedades periodontales

Cepillarse mal los dientes es

Amama vincula tres muertes a los fallos en el cribado del cáncer y rechaza entregar datos al SAS por protección de datos

El SAS requiere en un plazo de diez días a Amama entregar “toda la información, documentación o testimonios” sobre incidencias no detectadas

Amama vincula tres muertes a

El Museo Thyssen lanza la exposición ‘Tocar para ver’, la primera muestra táctil con obras adaptadas para personas con discapacidad visual

El centro amplía su programa ‘Museo Fácil’ con reproducciones táctiles diseñadas mediante técnicas avanzadas de modelado

El Museo Thyssen lanza la

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha ofrecido una declaración institucional tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

Ayuso reacciona a la condena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso reacciona a la condena

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

Laura Vargas, una colombiana que vive en España: “Por esta razón te puede parar la policía aquí”

Los profesores sacan la universidad a las calles de Madrid por la huelga en la educación pública

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Así funciona Level Up, el programa de fidelización de Crypto.com con recompensas en criptoactivos

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

De Guindos destaca la buena evolución de la inflación y asegura que el nivel de tipos actual es “adecuado” un mes antes de la última reunión del BCE del año

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”