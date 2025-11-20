Así es Andrea Valero, la representante de España en Miss Universo: licenciada en Fashion Business y dueña de una agencia de viajes de lujo

Andrea Valero en una imagen compartida en redes (@andreavalero).

El camino hacia Miss Universo 2025 ya está en marcha, y España ya ha elegido a su embajadora de la belleza. En una noche repleta de emoción celebrada en Los Realejos, Tenerife, Andrea Valero fue coronada como Miss Universe España 2025, convirtiéndose así en la representante nacional para el certamen internacional que se celebrará este 21 de noviembre en Tailandia. La gala estuvo marcada por el relevo simbólico entre Michelle Jiménez, hasta ahora poseedora del título, y la nueva reina, quien conquistó al jurado con su elegancia, inteligencia y una personalidad llena de determinación.

El evento, que reunió a figuras destacadas del mundo de la moda y la belleza, tuvo como punto culminante la coronación de la joven gallega. Con 28 años, Andrea deslumbró desde el primer momento. Durante la prueba de traje de gala, se presentó con un vestido largo de transparencias y destellos metálicos, con el que demostró no solo su porte escénico, sino también su dominio sobre la pasarela. Más tarde, durante el desfile en traje de baño, lució un bikini azul rey con detalles blancos, mientras irradiaba confianza y serenidad.

Su actuación la llevó al Top 3, junto a Rosalía Daud, representante de Canarias y primera dama de honor, y Julietta Salvatierra, Miss Andalucía, quien obtuvo el título de segunda dama. La emoción se apoderó del público cuando Andrea fue nombrada ganadora, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Andrea Valero en una imagen compartida en redes (@andreavalero).

Y es que, nacida en A Coruña, Andrea Valero ha forjado su camino entre la moda, los viajes y el emprendimiento. Tras licenciarse en Fashion Business, decidió apostar por su visión creativa y fundó su propia marca de productos elaborados con materiales reciclados, un proyecto que combina sostenibilidad y estilo. Además, es propietaria de una agencia de viajes de lujo, lo que le ha permitido moverse entre destinos internacionales como Dubái, París, Milán o Londres.

Desde los 18 años, Andrea dejó su hogar familiar para perseguir su sueño en el mundo del modelaje. Esa experiencia la llevó a recorrer grandes capitales de la moda y le dio una visión global que hoy forma parte de su identidad. “Cada ciudad me ha enseñado algo distinto; viajar me ayudó a entender la importancia de adaptarse, escuchar y aprender constantemente”, ha afirmado en más de una ocasión.

Políglota y autodidacta, domina tres idiomas —español, inglés y francés—, y asegura que su formación continua es una de las claves de su crecimiento personal. Y, de las experiencias personales, siempre saca el lado bueno: “Entiendo que no le voy a gustar a todo el mundo y respeto todas las opiniones. Cada comentario es una oportunidad para crecer y aprender”, expresó en sus redes.

Andrea Valero en una imagen compartida en redes (@andreavalero).

El valor de la familia y el mensaje detrás de la corona

En sus declaraciones tras la coronación, la nueva Miss Universe España quiso dedicar el triunfo a sus seres queridos y todos sus seguidores: “Quiero agradecer de corazón todas las felicitaciones y mensajes tan bonitos que he recibido. Me siento verdaderamente afortunada por contar con vuestro apoyo”.

Escándalo en Miss Universo: Pensó que había pasado a la final pero otra candidata había ganado

En su cuenta de Instagram, donde supera los 22.000 seguidores, ha compartido un mensaje de gratitud: “Sé que el camino hacia noviembre estará lleno de trabajo duro y dedicación, pero estoy decidida a dar lo mejor de mí en cada paso del proceso. Estoy lista para enfrentar este desafío y demostrar que con esfuerzo y pasión, todo es posible!”.

Tras unas semanas de descanso junto a su familia, Andrea ha iniciado su preparación oficial para Miss Universo 2025, que se celebrará este 21 de noviembre en la Impact Arena de Bangkok. Allí competirá con más de 100 candidatas de todo el mundo por la corona que reconoce no solo la belleza, sino también la inteligencia, la empatía y el compromiso social de las participantes.