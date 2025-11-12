España

Javier Calvo rompe su silencio tras su separación de Javier Ambrossi: su mensaje sobre “tomar decisiones difíciles”

El director ha reaparecido en Instagram tras conocerse su ruptura, mientras que su expareja ha desaparecido de las redes y sigue sin pronunciarse

Javier Calvo y Javier Ambrossi,
Javier Calvo y Javier Ambrossi, en una fotografía de archivo. (REUTERS/Ana Beltran)

Javier Calvo ha reaparecido en redes sociales tras conocerse el final de su relación con Javier Ambrossi. Los dos productores, conocidos popularmente como Los Javis, han decidido separarse tras más de una década juntos, un complicado momento ante el que Calvo se refugia en una de sus pasiones: el cine.

Tal y como ha insinuado el propio director en su perfil de Instagram, ir al cine le ha permitido escapar del ruido mediático y evadirse de todo aquello que le afecta en estos momentos.

El cocreador de La Llamada ha acudido a una sala madrileña para ver Los Domingos, la última película de Alauda Ruiz de Azúa, galardonada con la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. “Ayer, en medio de todo el jaleíto, fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo”, ha compartido Calvo, en lo que han sido sus primeras palabras públicas tras la confirmación de su ruptura.

La elección de la película no ha pasado desapercibida. Los Domingos narra la historia de Ainara, una joven de 17 años que, al enfrentarse a la decisión de qué carrera estudiar, opta por convertirse en monja de clausura, lo que provoca un fuerte conflicto familiar. La trama, centrada en la toma de decisiones difíciles y la búsqueda de un nuevo rumbo, ha resonado especialmente en el contexto personal de Calvo.

Historia de Javier Calvo en
Historia de Javier Calvo en Instagram el 12 de noviembre de 2025.

El propio Javi ha destacado el significado de la película en este momento de su vida. “Una película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino”, ha afirmado el director en su publicación, un mensaje que refleja el proceso personal que atraviesa el cineasta tras la ruptura con Ambrossi.

Mediática ruptura

La noticia de la separación de Los Javis se hacía pública este martes 11 de noviembre, aunque, según fuentes cercanas a la pareja, la decisión se habría tomado meses antes, durante el verano. Hasta ahora, ninguno de los dos protagonistas ha ofrecido declaraciones sobre los motivos de la ruptura.

A pesar de la ruptura sentimental, Los Javis han decidido mantener su colaboración profesional. Ambos continúan trabajando juntos en sus proyectos audiovisuales y han demostrado que la amistad y el compañerismo prevalecen. La semana pasada finalizaron el rodaje de su última película, La bola negra, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca y protagonizada por Penélope Cruz y Glenn Close. La buena sintonía entre ambos ha quedado patente en sus últimas apariciones públicas, donde se les ha visto acompañados de la actriz internacional por las calles de Madrid.

Javier Calvo y Javier Ambrossi nos invitan a su nueva casa en Madrid

En el plano personal, la separación ha supuesto también cambios en su día a día. Mientras Calvo permanece en la residencia que ambos adquirieron en Pozuelo de Alarcón, Ambrossi se ha instalado en un piso céntrico de Madrid, según ha detallado ¡Hola!.

Quienes conocen de cerca a Calvo y Ambrossi aseguran que la complicidad y el talento que les han convertido en referentes del cine español permanecen intactos. La admiración mutua y la capacidad para crear juntos siguen siendo, según su entorno, el motor de una alianza profesional que trasciende cualquier circunstancia personal, por lo que se espera que el final de su amor no sea un impedimento para que continúen con su exitosa trayectoria conjunta.

