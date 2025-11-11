Embajada de México en Tailandia mantiene el silencio tras presunto arresto a miembros de la delegación en Miss Universo (RS)

La Embajada de México en Tailandia permanece sin emitir declaraciones luego de que surgieran reportes sobre el presunto arresto de miembros de la delegación mexicana -u otros colaboradores mexicanos- en el certamen Miss Universo 2025 en Bangkok.

Al momento de esta publicación, Infobae México contactó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para conocer la identidad de los supuestos detenidos y obtener una postura oficial, sin obtener respuesta. Las cuentas oficiales de la embajada en redes sociales, incluyendo Facebook y X, tampoco han publicado información o boletín acerca de la situación.

Negativa del director de Miss Universo México sobre su supuesto arresto

Entre los señalados por las versiones, destacó el nombre de Jorge Figueroa, director de Miss Universo México, quien fue mencionado por la exdirectora del certamen, Martha Cristiana, como uno de los presuntos arrestados.

Figueroa rechazó categóricamente esta versión y subrayó que se encuentra en libertad colaborando en Tailandia con el equipo mexicano y la concursante Fátima Bosch.

El directivo habría sido detenido y liberado en Bangkok por autoridades locales tras una denuncia interpuesta por miembros de Miss Universo Tailandia. (@george_figueroa, Instagram)

“Yo ya no soy tanto de redes sociales, ustedes lo ven en mis redes. Todo el enfoque es para nuestras reinas, en este caso, la flor más bella del universo, mi queridísima Fátima Bosch. Pero bueno, debido a unas declaraciones y a unas noticias que son fake news, quise venir y hacerles un video”, publicó el directivo mexicano desde el país asiático.

A través de diferentes videos y publicaciones recientes, Figueroa recalcó: “Voy a hacer una historia más y ahí la voy a cortar. Realmente no le quiero dar noticia a esto, no soy ese tipo, no soy esa clase de personas...”. El directivo insistió en que respondería públicamente solo una vez sobre la presunta detención y solicitó enfocar la atención en el desempeño de Fátima Bosch en el certamen global.

Presuntas detenciones a mexicanos en Miss Universo tras la posible detención de Nawat Itsaragrisil

En las últimas horas trascendió que otro grupo de mexicanos vinculados a la delegación mexicana o que colaboraban dentro del certamen sí habría sido arrestado.

Estas personas, según versiones que circulan en medios y redes sociales, participaban en una presunta empresa de juegos en línea, una actividad clasificada como ilegal en el territorio tailandés. Hasta la fecha, no existe identificación oficial de los mexicanos presuntamente detenidos, ni confirmación formal por parte de la autoridad mexicana o del concurso internacional.

Luego de protagonizar un altercado con la representante mexicana Fátima Bosch, el empresario tailandés enfrenta nuevas acusaciones: habría sido responsable del arresto de trabajadores mexicanos durante el evento de Miss Universo Crédito: Instagram/@miguemasjuan

Ex presidenta de Miss Universo México confirmó la detención de mexicanos, aunque también emitió fake news sobre arresto de Jorge Figueroa

La polémica creció cuando Martha Cristiana —quien encabezó brevemente Miss Universo México— afirmó en entrevistas, incluyendo una charla con el periodista Miguel Masjuan y el especialista en certámenes José Castro, que Figueroa estaba entre las personas arrestadas tras una denuncia de Nawat Itsaragrisil, titular del concurso en Tailandia.

Insistió en que la crisis derivó de desacuerdos en el manejo de la franquicia mexicana y tensiones personales, problemas que según ella afectaron directamente el entorno de Fátima Bosch.

A la controversia institucional se sumó el testimonio de Michelle Domínguez, representante de Miss Quintana Roo 2025, quien acusó a Figueroa de hostigamiento, manipulación, insultos y violencia psicológica durante el proceso nacional de selección. Domínguez relató:

“Vi lo que sucedió con Fátima en Tailandia, ahí sí hubo una actuación inmediata. Yo hubiera querido que en mi caso pasara lo mismo”, reflejando diferencias en el trato y la gestión de crisis dentro de la organización mexicana. Estas denuncias hasta ahora no han sido respondidas por Figueroa ni por la franquicia.

Ex presidenta de Miss Universo México confirmó la detención de mexicanos, aunque también emitió fake news sobre arresto de Jorge Figueroa (@martha_cristiana, @george_figueroa, Instagram)

Ausencia de información oficial sobre presunto arresto de mexicanos en Tailandia dentro de Miss Universo

El hermetismo marca la gestión institucional del incidente. Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Embajada de México en Tailandia han ofrecido hasta este momento declaraciones oficiales acerca del estado de los mexicanos presuntamente arrestados o del entorno de la delegación en el certamen.

Las peticiones de información realizadas a ambas instancias por parte de Infobae México no han recibido respuesta.

Las versiones en torno a una posible detención de integrantes de la delegación mexicana, el desacuerdo entre directivos, y las acusaciones internas, abren espacio a cuestionamientos sobre la gestión y protección de delegaciones en eventos internacionales, así como los procedimientos ante incidentes legales en el extranjero.